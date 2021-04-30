Выбор аграриев — трактор RSM 2375

В преддверии посевной перед сельхозтоваропроизводителями стоит очень важный выбор — выбор агротехники, которая будет отвечать их требованиям по экономичности, производительности и надёжности.
Более двух миллионов гектаров земли предстоит засеять весной самарским аграриям. Для такой масштабной и ответственной работы в полях фермеры выбирают трактор Ростсельмаш RSM 2375. Агромашина уже зарекомендовала себя в области и привлекает высокой мощностью двигателя, простотой в обслуживании и комфортным управлением.
Основное преимущество трактора — двигатель Cummins QSM 11, обеспечивающий бесперебойную работу сельхозмашины в любых условиях, к примеру, "неравномерная" нагрузка, высокая запыленность, "рваный" режим, которые в полевых условиях случаются нередко.
Сбалансированное сочетание двигателя и механической коробки передач позволяет сельхозтоваропроизводителям оценить экономичность в потреблении топлива. В зависимости от ширины захвата рабочего сельхозагрегата расход горючего при посеве составляет 5,5-8 л/га, при дисковании — 6-7 л, на бороновании — от 1,5 л.
Эдуард Кузьмин, директор ООО "Бор-Игарский":
"Наше предприятие специализируется на производстве зерновых культур. Очень важно убрать урожай и произвести работы качественно и в срок. От техники зависит многое. Прошлой весной мы приобрели трактор RSM 2375.
Видели его в деле, когда ездили в одно из хозяйств за семенами. Долго не думали: он соответствовал всем нашим требованиям. Машина мощная, высокопроизводительная. Половину наших площадей вспахал новый трактор. В этом году вновь планируем использовать его по максимуму. Трактор RSM 2375 я уверенно рекомендую любому крупному хозяйству — непременно окупится".
Суточная производительность агромашины — свыше 200 га.
Трактор возможно агрегатировать с любыми современными орудиями шириной захвата до 15 м, что позволяет обрабатывать в сезон до 4 000 га.
Конструктивные особенности энергонасыщенного трактора позволили упростить техобслуживание машины в полевых условиях. Возможен быстрый и простой доступ ко всем основным узлам и агрегатам, в т. ч. фильтрам и радиатору.
Вместимость топливных баков составляет 927 л, это гарантирует возможность непрерывной работы в поле. Особым преимуществом агромашины является наличие "спарки" в базовой комплектации. Благодаря ей и центральному расположению баков обеспечивается понижение коэффициента пробуксовывания до минимального значения. Снижается в разы давление на почву, тем самым сохраняется её плодородность.
Фарит Бахтеев, ИП Глава КФХ Бахтеев Ф.С.:
"Я уже много лет занимаюсь растениеводством: выращиваем зерновые и масличные культуры. В хозяйстве пользуюсь моделями техники Ростсельмаш: 4 комбайна VECTOR, ACROS и 2 трактора RSM 2375.
Главное в тракторе RSM 2375 — производительность, мощность, небольшое давление на почву. Сервисное обслуживание отличное, хотя за многие годы использования были только плановые сервисные работы. После покупки первого трактора Ростсельмаш получил обратную связь от сотрудников. Механизаторы довольны: в кабине комфортно, кондиционер, музыка. Условия работы тоже важны — состояние механизатора оставляет отпечаток на всей производительности.
Часто коллеги-фермеры спрашивают, как показывают себя комбайны и тракторы в работе. Я честно отвечаю: меня устраивает всё. В ближайшее время планирую покупку еще одного комбайна Ростсельмаш. Техника перспективная, подходит для условий Самарской области. Рекомендую".
Заявленная производителем гарантия осуществляется в течение 2 000 моточасов или двух лет. ООО "Ротор-лизинг" — официальный дилер Ростсельмаш в Самарской области — осуществляет любое сервисное сопровождение техники. Оригинальные запасные части всегда в наличии, что позволяет получить нужную деталь в кратчайшие сроки и не останавливать работу агромашины.
Последние комментарии
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами
Нужно поддерживать отечественного производителя, тем более, что мы это можем. И дело не только в импортозамещении, а в том, что у нас достаточно ресурсов и возможностей, чтобы производить качественные продукты. И при поддержке банка и его индивидуальных программ это становится намного проще
Это что получается, суд поддержал отъем проданной земли? Добро пожаловать в 90-е?
До 10 тонн молока! Вау! Ну теперь Белоусов весь район 70-тысячный накормит, еще и самарчанам останется. Все деньги на программу, наверное, уже успел освоить 😉