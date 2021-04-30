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АПК и пищепром Экономика и бизнес

Выбор аграриев — трактор RSM 2375

САМАРА. 30 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В преддверии посевной перед сельхозтоваропроизводителями стоит очень важный выбор — выбор агротехники, которая будет отвечать их требованиям по экономичности, производительности и надёжности.

Эдуард Кузьмин: "Трактор RSM 2375 соответствует всем нашим требованиям" Эдуард Кузьмин: "Трактор RSM 2375 соответствует всем нашим требованиям"
Фото: предоставлено ООО "Ротор-лизинг"

Более двух миллионов гектаров земли предстоит засеять весной самарским аграриям. Для такой масштабной и ответственной работы в полях фермеры выбирают трактор Ростсельмаш RSM 2375. Агромашина уже зарекомендовала себя в области и привлекает высокой мощностью двигателя, простотой в обслуживании и комфортным управлением.

Основное преимущество трактора — двигатель Cummins QSM 11, обеспечивающий бесперебойную работу сельхозмашины в любых условиях, к примеру, "неравномерная" нагрузка, высокая запыленность, "рваный" режим, которые в полевых условиях случаются нередко.

Сбалансированное сочетание двигателя и механической коробки передач позволяет сельхозтоваропроизводителям оценить экономичность в потреблении топлива. В зависимости от ширины захвата рабочего сельхозагрегата расход горючего при посеве составляет 5,5-8 л/га, при дисковании — 6-7 л, на бороновании — от 1,5 л.

Эдуард Кузьмин, директор ООО "Бор-Игарский":

"Наше предприятие специализируется на производстве зерновых культур. Очень важно убрать урожай и произвести работы качественно и в срок. От техники зависит многое. Прошлой весной мы приобрели трактор RSM 2375.

Видели его в деле, когда ездили в одно из хозяйств за семенами. Долго не думали: он соответствовал всем нашим требованиям. Машина мощная, высокопроизводительная. Половину наших площадей вспахал новый трактор. В этом году вновь планируем использовать его по максимуму. Трактор RSM 2375 я уверенно рекомендую любому крупному хозяйству — непременно окупится".

Суточная производительность агромашины — свыше 200 га.

Трактор возможно агрегатировать с любыми современными орудиями шириной захвата до 15 м, что позволяет обрабатывать в сезон до 4 000 га.

Конструктивные особенности энергонасыщенного трактора позволили упростить техобслуживание машины в полевых условиях. Возможен быстрый и простой доступ ко всем основным узлам и агрегатам, в т. ч. фильтрам и радиатору.

Вместимость топливных баков составляет 927 л, это гарантирует возможность непрерывной работы в поле. Особым преимуществом агромашины является наличие "спарки" в базовой комплектации. Благодаря ей и центральному расположению баков обеспечивается понижение коэффициента пробуксовывания до минимального значения. Снижается в разы давление на почву, тем самым сохраняется её плодородность.

Фарит Бахтеев, ИП Глава КФХ Бахтеев Ф.С.:

"Я уже много лет занимаюсь растениеводством: выращиваем зерновые и масличные культуры. В хозяйстве пользуюсь моделями техники Ростсельмаш: 4 комбайна VECTOR, ACROS и 2 трактора RSM 2375.

Главное в тракторе RSM 2375 — производительность, мощность, небольшое давление на почву. Сервисное обслуживание отличное, хотя за многие годы использования были только плановые сервисные работы. После покупки первого трактора Ростсельмаш получил обратную связь от сотрудников. Механизаторы довольны: в кабине комфортно, кондиционер, музыка. Условия работы тоже важны — состояние механизатора оставляет отпечаток на всей производительности.

Часто коллеги-фермеры спрашивают, как показывают себя комбайны и тракторы в работе. Я честно отвечаю: меня устраивает всё. В ближайшее время планирую покупку еще одного комбайна Ростсельмаш. Техника перспективная, подходит для условий Самарской области. Рекомендую".

Заявленная производителем гарантия осуществляется в течение 2 000 моточасов или двух лет. ООО "Ротор-лизинг" — официальный дилер Ростсельмаш в Самарской области — осуществляет любое сервисное сопровождение техники. Оригинальные запасные части всегда в наличии, что позволяет получить нужную деталь в кратчайшие сроки и не останавливать работу агромашины.

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