Из Самары до Домбая: финишировал экологический автопробег, посвященный 30-летию группы компаний СИНКО

В Самаре финишировал автопробег "30 лет генерации пользы", который группа компаний СИНКО приурочила к своему юбилею.

30 сотрудников предприятий ГК СИНКО на девяти автомобилях проделали путь в 3100 км по маршруту Самара-Саратов-Волгоград-Элиста-Кисловодск-Домбай и обратно. К мероприятию также присоединились партнеры СИНКО с завода "Пегас-Агро" и из Россельхозбанка.

Пробег был организован для популяризации технологии "нулевой" обработки почвы (no-till), которая позволяет сохранять плодородие земли и минимизировать воздействие на окружающую среду. Уже несколько лет все сельхозпредприятия агрохолдинга "Зерно Жизни", входящего в СИНКО, успешно применяют no-till, и, по словам директора "Зерна Жизни" А. В. Зорина, с ее помощью удалось полностью справиться с ветровой эрозией и частично с водной. Более того, уменьшение механического воздействия на землю и количества проходов техники существенно сокращает количество выбросов CO2 в атмосферу, смягчая воздействие на климат, а также уплотнение почвы, благоприятно сказываясь на плодородии в долгосрочной перспективе. Одним из явных преимуществ no-till перед классическим земледелием является высокая эффективность. Следствием снижения удельных затрат и, напротив, повышения производительности труда и средней урожайности являются отменные урожаи. К примеру, в 2020 году хозяйства агрохолдинга "Зерно Жизни", обрабатывая 3,8% самарской пашни, вырастили 7,2% зерновых и 7,3% масличных от общего валового сбора Самарской области.

На своем пути караван автопробега посетил ведущие растениеводческие хозяйства Саратовской и Волгоградской областей, применяющие "нулевую" обработку почвы. Специалисты обменялись агротехнологическим и управленческим опытом, обсудили особенности применения no-till в разных почвенно-климатических условиях, способы повышения урожайности и экологичности сельского хозяйства. Важный вопрос — защита земель от водной эрозии, снижающей плодородие почв, уменьшающей площадь пашни и повреждающей посевы. Однако борьба с ней — это колоссальные затраты, и без поддержки государства здесь аграриям не обойтись.

Также участники пробега проведали стройплощадки новых клиник "Медгард" (входит в ГК СИНКО) в Саратове и Энгельсе. Строительство в Саратове в самом разгаре, а в Энгельсе завершено. Уже устанавливается оборудование и через несколько месяцев, после оформления медицинской лицензии, клиника откроется для пациентов и станет восьмой в сети "Медгард".

Культурно-туристическая часть пробега включала посещение многих достопримечательностей на маршруте — Мамаева кургана в Волгограде, Золотой обители Будды Шакьямуни в Элисте, нарзанных галерей Кисловодска, озера Провал в Пятигорске и других. Флаги экспедиции были развернуты и на горнолыжном курорте Домбай.

"Все эти дни мы были единой командой, жили в одном ритме и решали общие задачи, хотя раньше многие друг друга и не знали, — делится впечатлениями руководитель автопробега, ведущий менеджер по управлению персоналом управляющей компании "Медгард" Светлана Иващенко. — Это был уникальный опыт командообразования. Все участники автопробега получили массу ярких и позитивных эмоций, и, что самое главное, нам удалось поделиться ими с людьми, которых встречали на пути. Все получилось, как и было задумано. Полный восторг!"