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Общество

Уникальные истории ветеранов в проекте "Слово Победителям"

САМАРА. 5 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ко Дню Победы Страховой Дом ВСК продолжил специальный проект "Слово Победителям". Читателям стали доступны десятки новых воспоминаний участников Великой Отечественной войны, которые нельзя найти в учебниках истории.

"Слово Победителям" — специальный проект онлайн-журнала ВСК "ВыИскали" с воспоминаниями ветеранов. На страницах проекта отражены фронтовые истории, наполненные эмоциями рассказчика — ветерана войны. Каждый эпизод — это маленький фрагмент войны, историческая вспышка, которая хранится в памяти участника тех событий.

Десятки жизненных событий прошлых лет, яркие фотографии и интерактивные карты боевого пути каждого ветерана дополнили проект в этом году. Формат журнала позволяет делиться историями героев в социальных сетях и мессенджерах.

Проект "Слово Победителям" — это вклад ВСК в дело сохранения памяти о событиях и героях Великой Отечественной войны. О событиях, которые живут в памяти народа, и не могут быть забыты.

"День Победы — это особый праздник для каждого не только в России, но и во многих странах по всему миру. Наша задача и наш долг — чтить память о событиях того времени. Помнить и уважать тех, кто самоотверженностью, смелостью и героизмом обеспечил эту Победу для страны, для нас с вами, для будущих поколений. "Слово Победителям" — это наш вклад в сохранение наследия нашей Родины, та небольшая дань ныне живущим ветеранам за их подвиг и отвагу. Это истории участников войны, о которых не прочитаешь в книгах. На протяжении многих лет мы оказываем поддержку семьям защитников Отечества и ветеранам. Как социально ответственная компания мы будем и дальше содействовать бережному сохранению светлой памяти о павших в Великой Отечественной войне и заботе о тех, кто сражался за мир, и служит нам примером", — сказал председатель Совета директоров Страхового Дома ВСК Сергей Цикалюк.

Социальный проект "Слово Победителям" был запущен в 2020 году в онлайн-журнале ВСК "ВыИскали" при поддержке журнала "Пограничник" и газеты "Ветеран".

"ВыИскали" — онлайн-журнал страхового Дома ВСК о путешествиях, хобби и ежедневных открытиях. На страницах издания размещены вдохновляющие истории, подробные инструкции, вовлекающие тесты и другие материалы. В 2020 году издание посетило более 1,3 млн пользователей.

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