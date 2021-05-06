Уникальные истории ветеранов в проекте "Слово Победителям"

Ко Дню Победы Страховой Дом ВСК продолжил специальный проект "Слово Победителям". Читателям стали доступны десятки новых воспоминаний участников Великой Отечественной войны, которые нельзя найти в учебниках истории.
"Слово Победителям" — специальный проект онлайн-журнала ВСК "ВыИскали" с воспоминаниями ветеранов. На страницах проекта отражены фронтовые истории, наполненные эмоциями рассказчика — ветерана войны. Каждый эпизод — это маленький фрагмент войны, историческая вспышка, которая хранится в памяти участника тех событий.
Десятки жизненных событий прошлых лет, яркие фотографии и интерактивные карты боевого пути каждого ветерана дополнили проект в этом году. Формат журнала позволяет делиться историями героев в социальных сетях и мессенджерах.
Проект "Слово Победителям" — это вклад ВСК в дело сохранения памяти о событиях и героях Великой Отечественной войны. О событиях, которые живут в памяти народа, и не могут быть забыты.
"День Победы — это особый праздник для каждого не только в России, но и во многих странах по всему миру. Наша задача и наш долг — чтить память о событиях того времени. Помнить и уважать тех, кто самоотверженностью, смелостью и героизмом обеспечил эту Победу для страны, для нас с вами, для будущих поколений. "Слово Победителям" — это наш вклад в сохранение наследия нашей Родины, та небольшая дань ныне живущим ветеранам за их подвиг и отвагу. Это истории участников войны, о которых не прочитаешь в книгах. На протяжении многих лет мы оказываем поддержку семьям защитников Отечества и ветеранам. Как социально ответственная компания мы будем и дальше содействовать бережному сохранению светлой памяти о павших в Великой Отечественной войне и заботе о тех, кто сражался за мир, и служит нам примером", — сказал председатель Совета директоров Страхового Дома ВСК Сергей Цикалюк.
Социальный проект "Слово Победителям" был запущен в 2020 году в онлайн-журнале ВСК "ВыИскали" при поддержке журнала "Пограничник" и газеты "Ветеран".
"ВыИскали" — онлайн-журнал страхового Дома ВСК о путешествиях, хобби и ежедневных открытиях. На страницах издания размещены вдохновляющие истории, подробные инструкции, вовлекающие тесты и другие материалы. В 2020 году издание посетило более 1,3 млн пользователей.
Последние комментарии
Христос сказал "ученик не больше учителя, Меня гнали и вас будут", и все таки вопрос, а кто тогда власть?
А руководитель района ни причём как бы. Вот так и руководим. Рука руку моет
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
Как там будет столько кружков, когда всего планируется 24 ученических места. Если бы хотели проявить благотворительность, взяли бы в аренду помещение, как частные детские сады и не трогали ботанический сад.
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".