НСА разработал цифровой Паспорт рисков сельского хозяйства регионов России

Национальный союз агростраховщиков совместно с профильными научно-исследовательскими институтами создал первую в России цифровую платформу, содержащую полные данные об агрометеорологических рисках, угрожающих растениеводству в каждом районе страны. Расширенную презентацию проекта для государственных органов и экспертного сообщества НСА провел 24 мая в Аналитическом центре Правительства РФ совместно с исполнителями со стороны научного сообщества — Всероссийским НИИ сельскохозяйственной метеорологии (ВНИИСХМ) и Институтом институциональных исследований НИУ "Высшая школа экономики".

В обсуждении проекта приняли участие представители профильных департаментов и подразделений Минсельхоза, Минфина, МЧС России и Росгидромета, страховых компаний и 6 научных и экспертных организаций. В режиме онлайн подключились Минсельхозы и аграрные союзы из 39 регионов РФ.

"Последствия изменений климата — главный вызов современности. На это, в частности, указал Президент России Владимир Путин в послании к Федеральному собранию в этом году. На федеральном уровне, как анонсировала вице-премьер Правительства России Виктория Абрамченко, запланировано создание национальной системы управления климатическими рисками. Система агрострахования фактически уже вносит вклад в эту работу", — заявил президент НСА Корней Биждов, представляя результаты проекта.

Проект "Рисковое районирование территории России" реализуется НСА с 2018 года в качестве одной из целевых программ по развитию агрострахования, которые выполняются союзом по согласованию с Минсельхозом, Минфином и Банком России в соответствии с законом об агростраховании с господдержкой. В качестве его главной цели было обозначено создание цифрового инструмента "паспорта рисков" для всех аграрных регионов РФ. Для этого была создана единая информационно-аналитическая база данных, в которую были собраны и аналитически обработаны все имеющиеся в России официальные сведения о реализовавшихся природных рисках и нанесенном ими ущербе АПК: метеонаблюдения 3453 наблюдательных пунктов Росгидромета за 35 лет (с 1984 по 2018 год), данные МЧС, Минсельхоза России и субъектов РФ о чрезвычайных ситуациях в АПК за 20 лет (2000-2019), сведения об урожайности более 100 видов сельхозкультур за 19 лет (с 2001 по 2019 год), данные Россельхознадзора. Эти сведения дополняются страховой статистикой НСА и Банка России по агрострахованию с 2012 г. — с момента введения закона об агростраховании с господдержкой.

По данным МЧС и Минсельхоза России, агрегированным НСА, во втором десятилетии XXI века произошел резкий рост официально зарегистрированного ущерба от ЧС в сельском хозяйстве: если в 2000–2009 годах ущерб аграриев, оцененный по прямым затратам на возделывание погибших полей, составил 27,4 млрд рублей, то за 2010–2019 годы — уже более 103 млрд. По оценке НСА эти потери соответствуют ущербу аграриев от потери продукции на уровне не ниже 270 млрд рублей за 20 лет.

Представляя результаты научно-исследовательской работы, директор Института ФГБУ "ВНИИСХМ" Валерий Долгий-Трач назвал созданную базу уникальной для российской науки в целом. Представитель ИИИ НИУ ВШЭ Тимур Натхов продемонстрировал использование web-платформы и представил перспективы проекта.

"Созданная web-платформа позволяет анализировать ситуацию с аграрными рисками на трех уровнях: района, субъекта РФ и страны, — подчеркивает президент НСА Корней Биждов. — Прежде всего, она позволяет построить паспорт агроклиматических рисков для каждого из 1,5 тыс. муниципальных районов из 70 субъектов РФ, где ведется сельхозпроизводство в открытом грунте. Иными словами, инструмент рискового районирования позволяет показать всю историю опасных агроклиматических явлений для каждого интересующего района и сопоставить ее с историей изменений урожайности за последние 20 лет практически для любой сельхозкультуры. Это дает основу для принятия решений по выбору условий страхования для отдельных хозяйств, расчету страховых тарифов для них, рекомендации по страховым программам".

Второй уровень — региональный: карта частоты опасных явлений позволяет выделить внутри одного субъекта РФ отдельные зоны, для которых характерны принципиально разные риски и продуктивность сельхозкультур. На основании этих данных региональные органы АПК могут давать рекомендации аграриям по выбору рисков для страхования, а также по выбору тех или иных программ страхования, которые соответствуют условиям их района.

Третий уровень — использование web-платформы для развития системы агрострахования в целом: корректировки критериев, методик, разработки новых страховых программ.

В частности, данные web-платформы могут служить основой для запуска в России параметрического, или индексного страхования, при котором страховой случай — гибель посевов — автоматически определяется на основании данных о погоде или стихийном бедствии. Как заявил президент НСА, с учетом ожидаемых изменений в закон об агростраховании, принятых Госдумой 19 мая, и результатов проекта по рисковому районированию практически созданы возможности для создания первой пилотной программы параметрического страхования уже в 2022 году.

В том числе паспортизация рисков каждого района может служить основой и для инвестиционных решений в области растениеводства, отметил Корней Биждов. Доступ к данным web-платформы по рисковому районированию будет предоставляться на сходных основаниях, как и к системам космического мониторинга, внедренным НСА в систему агрострахования с 2016 года: к ней будут иметь доступ все страховые компании-члены НСА, а также по запросам, — аграрные союзы и органы управления АПК субъектов РФ, с которыми у НСА заключены соглашения. Этот вопрос будет решен органами управления НСА после финализации проекта на основании тестирования системы членами НСА.

Заместитель генерального директора компании "РСХБ-Страхование", председатель Комитета НСА по методологии страхования Олег Блинков подчеркнул высокую заинтересованность страхового сообщества в развитии инструмента рискового районирования. По его словам, практическое применение платформы в перспективе может позволить существенно сократить время, требуемое для оценки рисков хозяйств при принятии их на страхование.

Представленная платформа вызвала высокий интерес аудитории. В частности, генеральный директор Национального союза зернопроизводителей Вячеслав Голов отметил особую важность проекта и готовность союза сотрудничать с НСА. Представитель Департамента финансовой политики Минфина России Александр Ицелев назвал проект важной вехой на пути повышения качества тарификации в агростраховании. Заинтересованность в развитии сотрудничества с НСА выразил Виктор Монцев, заместитель начальника Главного управления "Национальный центр управления в кризисных ситуациях" МЧС РФ. Со стороны Минсельхоза России, который был представлен рядом экспертов, прозвучала готовность к сотрудничеству в рамках проектов, развиваемых Департаментом цифрового развития и управления государственными ресурсами АПК.

В дальнейшем НСА планирует дополнять систему рискового районирования новыми типами данных для более детальной оценки рисков. "В будущем будет проводиться насыщение данной web-платформы аналитическими, прогностическими возможностями. Представляемая программа предоставила технологический фундамент для проектирования сегмента агрострахования в риск-офисе страхового рынка", — подытожил президент НСА Корней Биждов. Как подчеркнул президент НСА, этот момент уже обсуждался на отдельной презентации проекта для Банка России, состоявшейся ранее.