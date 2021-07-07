Дмитрий Азаров поддержал инициативу движения "Том Сойер Фест"

Губернатор Дмитрий Азаров в среду, 7 июля, провел рабочую встречу с представителями движения "Том Сойер Фест", на которой обсуждались перспективы развития исторического центра Самары.

Проект "Том Сойер Фест" родом из Самары, однако за годы своего существования он получил известность далеко за пределами нашего региона, охватив порядка 60 городов и сел России. Есть и один зарубежный проект — в Киргизии.

"На сегодняшний день нашим движением мы восстановили более 110 домов в стране. "Том Сойер Фест" уже вырос, накопил опыт, и мы готовы не просто делать фасады, а подходить к восстановлению старинных зданий более глобально", — отметила Анастасия Кнор на встрече с главой региона.

Общественники предлагают комплексный подход к восстановлению старых домов в историческом центре Самары. Мало сделать ремонт, нужно дать зданию вторую жизнь, вновь включить его в городское пространство, а для этого необходимо привлекать бизнес. К примеру, в центре уже есть дома, которые расселены и полностью принадлежат муниципалитету. Такие здания можно предложить бизнесу — с учетом готовых проектных решений и вариантов дальнейшего использования.

Представители общественности предложили сделать пилотные проекты: отработать все сложности, с которыми могут столкнуться бизнесмены при работе с недвижимостью в старом городе, показать пути их решения, а главное — продемонстрировать целесообразность участия в подобных проектах. Для этого нужна организационная структура, которая поможет правильно оценить возможность восстановления того или иного старого здания, посчитать затраты и сделать для него своего рода инвестиционный паспорт.

"Мы должны сказать инвесторам, каких вложений потребует тот или иной проект, чтобы бизнес мог просчитать, сколько денег он должен там зарабатывать, чтобы это окупилось", — подчеркнул генеральный директор консалтинговой компании REC Никита Петухов.

Анастасия Кнор рассказала, что первым таким проектом может стать Дом Кожевникова в Самаре. Уже подготовлена заявка на президентский грант. Здание предполагается восстановить к концу следующего года, есть предложение открыть там музей "Самара купеческая".

"Самое главное для нас сейчас создать такой прецедент: взять аварийный дом, который должен был пойти под снос и показать, что он еще может послужить нашему городу, — добавила Анастасия Кнор. — Поэтому мы сейчас привлекаем людей, которые с разных сторон могут посмотреть на эту историческую недвижимость, сказать нужна она или не нет. Важно понимать, как историческая среда может и должна развиваться, каков ее сегодняшний потенциал".

Дмитрий Азаров поддержал инициативу общественников: "Коллеги, нам важно продумать, за счет чего это историческое здание будет жить дальше. Мы ему даем вторую жизнь, но, чтобы оно продолжало жить и дальше, крайне важна коммерческая составляющая. Эта тема точно меня интересует. Подготовьте предложения, готовы помогать".