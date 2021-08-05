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Образование Общество

Елена Шмелева предложила начинать изучать физику и химию уже в начальной школе

САМАРА. 5 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Сопредседатель Центрального штаба ОНФ и руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева предложила начинать изучать физику и химию уже в начальной школе. Предложение прозвучало в ходе визита Елены Шмелевой в региональный центр поддержки одаренных детей "Вега".

Апробация подобных интегрированных программ с учетом опыта самарских педагогов может пройти в Федеральной территории "Сириус". Предложение войдет в народную программу "Единой России".

Министр образования Самарской области Виктор Акопьян, выступая на круглом столе в Самарском региональном центре выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "Вега" отметил, что существует запрос на начало изучения естественно-научных предметов уже с пятого класса.

"Нам можно предложить на будущее изменение системы естественно-научного образования. Если гуманитарная составляющая у нас с 1-го класса представлена, то естественно-научная, начиная с 7-го класса — это физика, начиная с 8-го — это химия. Почему бы нам не сделать это с 5-го класса? И тогда и гуманитарная, и естественно-научная составляющая будут идти для ребенка параллельно", — заявил министр.

Елена Шмелева обратила внимание министра, что можно решить эту задачу с другой стороны: учить детей науке в формате интегрированных программ уже начиная с дошкольного периода. По крайней мере, у родителей дошколят есть серьезный запрос на то, чтобы те научные знания, которые они получают в детсадах не прерывались на начальную школу, чтобы потом возобновиться уже с седьмого класса.

"У родителей есть четкое понимание, что те лаборатории, которые увлекают детей еще в детских садах, они обязательно должны быть интегрированы в школьные программы, как минимум, до пятого класса. Так легче всем: и детям, и школам, и семьям. И будем вам очень признательны за интеграцию в эту идею того опыта, который наработан в Самарской области. Мы на федеральной территории "Сириус" можем это апробировать и показать результаты, чтобы принимать решения. Например, за один учебный год соберем опорные школы и покажем, как это может быть: через программы допобразования или региональные центры. Надо вносить в народную программу "Единой России", — отметила Елена Шмелева.

Напомним, сегодня Елена Шмелева работает в Самарской области. В программе визита — посещение образовательных учреждений, регионального центра "Вега" (работает по модели образовательного центра "Сириус"), встречи с молодыми учеными, педагогами, учениками, презентация лучших практик Самарской области в сфере образования и науки.

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СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.

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