Сопредседатель Центрального штаба ОНФ и руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева предложила начинать изучать физику и химию уже в начальной школе. Предложение прозвучало в ходе визита Елены Шмелевой в региональный центр поддержки одаренных детей "Вега".
Апробация подобных интегрированных программ с учетом опыта самарских педагогов может пройти в Федеральной территории "Сириус". Предложение войдет в народную программу "Единой России".
Министр образования Самарской области Виктор Акопьян, выступая на круглом столе в Самарском региональном центре выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "Вега" отметил, что существует запрос на начало изучения естественно-научных предметов уже с пятого класса.
"Нам можно предложить на будущее изменение системы естественно-научного образования. Если гуманитарная составляющая у нас с 1-го класса представлена, то естественно-научная, начиная с 7-го класса — это физика, начиная с 8-го — это химия. Почему бы нам не сделать это с 5-го класса? И тогда и гуманитарная, и естественно-научная составляющая будут идти для ребенка параллельно", — заявил министр.
Елена Шмелева обратила внимание министра, что можно решить эту задачу с другой стороны: учить детей науке в формате интегрированных программ уже начиная с дошкольного периода. По крайней мере, у родителей дошколят есть серьезный запрос на то, чтобы те научные знания, которые они получают в детсадах не прерывались на начальную школу, чтобы потом возобновиться уже с седьмого класса.
"У родителей есть четкое понимание, что те лаборатории, которые увлекают детей еще в детских садах, они обязательно должны быть интегрированы в школьные программы, как минимум, до пятого класса. Так легче всем: и детям, и школам, и семьям. И будем вам очень признательны за интеграцию в эту идею того опыта, который наработан в Самарской области. Мы на федеральной территории "Сириус" можем это апробировать и показать результаты, чтобы принимать решения. Например, за один учебный год соберем опорные школы и покажем, как это может быть: через программы допобразования или региональные центры. Надо вносить в народную программу "Единой России", — отметила Елена Шмелева.
Напомним, сегодня Елена Шмелева работает в Самарской области. В программе визита — посещение образовательных учреждений, регионального центра "Вега" (работает по модели образовательного центра "Сириус"), встречи с молодыми учеными, педагогами, учениками, презентация лучших практик Самарской области в сфере образования и науки.
Последние комментарии
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.