16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Власти обсудят с застройщиками удорожание строительства по госконтрактам Анатолий Баранников с приставкой врио возглавил Корпорацию развития Самарской области Показатели работы резидентов ОЭЗ "Тольятти" превысили допандемийные результаты Сергей Натальчук: "Чтобы стать рентабельным, метро должно строиться так, как в Москве" В Самарской области расширят перечень налоговых льгот для инвесторов

Государство и Бизнес Экономическая политика

Почти 200 организаций подали заявки на конкурс проектов СОНКО

САМАРА. 20 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 199
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Проектные инициативы некоммерческого сектора получат финансовую поддержку - в этом году в Самарской области проводится очередной конкурс социальных проектов социально ориентированных некоммерческих организаций. Итоги конкурса подведут уже в конце августа.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

По поручению губернатора Дмитрия Азарова существенно увеличен общий объем средств, выделяемых на гранты для СОНКО. А благодаря софинансированию Фонда президентских грантов он составит 80 млн рублей - такой формат взаимодействия с общероссийским оператором применяется впервые.

Конкурс, организатором которого выступает областное минэкономразвития, позволяет вовлекать некоммерческие организации в решение социальных вопросов, воплощать в жизнь инициативы активных граждан, формировать уникальные практики для дальнейшего тиражирования. Так, в проекты, получившие гранты в 2020 году, будет вовлечено свыше 120 тыс. человек.

Конкурс призван поддержать проекты в сфере образования и науки, социального обслуживания, проекты по укреплению семьи, здоровья населения, охране окружающей среды и защите животных, внедрению современных практик активного долголетия, развитию новых культурных пространств и др.

"Социально ориентированные некоммерческие организации для руководства региона - надежный партнер в осуществлении социальной защиты и поддержки различных категорий граждан, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - На постоянной основе мы проводим обучение команд СОНКО, даем рекомендации и помогаем с подготовкой технической документации, сопровождаем реализацию их проектов. В этом году в конкурсе участвуют 194 инициативы социально ориентированных НКО. В настоящее время завершена процедура экспертизы. Получателей грантов конкурсная комиссия определит до конца августа".

Помимо увеличенного объема грантового фонда, в этом году регион расширил возможности для участия: теперь заявки могут подавать организации, которые осуществляют свою деятельность не менее шести месяцев. Ранее такая возможность была только у организаций со стажем более одного года. Кроме того, расширен перечень допускаемых к участию организационно-правовых форм организаций. Формат конкурса позволяет поддерживать проекты длительностью до 18 месяцев. Ежегодно увеличиваются и размеры финансирования - в этом году максимальный размер поддержки одного проекта вырос до 2 млн рублей. Важно, что победители конкурса этого года смогут подавать отчеты в электронном виде.

Для участников были организованы онлайн-консультации. К этой работе министерство подключило большое количество ресурсных центров региона. Индивидуальные консультации можно было получить в четырех крупных региональных центрах в Самаре и Тольятти, а также в муниципальных центрах в Сызрани, Новокуйбышевске, Чапаевске, Отрадном и Сергиевске.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Игнатьев 26 апреля 2016 09:52 Налоговая взыскивает НДФЛ с директора ГК "Град", купившего на деньги компании валюту

Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

Папа Римский 15 декабря 2014 09:27 Правительство региона будет искать инвестора для достройки высотки на пл. Урицкого

Нашли когда искать!

Thought Mind 01 сентября 2014 21:07 Самарская область вошла в топ-3 регионов с лучшими условиями для ведения бизнеса

бизнесмены об этом знают?

Thought Mind 30 августа 2014 13:25 Руководитель "Гарантийного фонда поддержки предпринимательства" Михаил Герасимов покинул свой пост

ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей

Владимир Сверкалов 03 февраля 2014 17:44 Возле застройки "Кошелев-проекта" может появиться индустриальный парк

Индустриальный парк «Преображенка» http://sv-bob.livejournal.com/581064.html

Фото на сайте

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5