Почти 200 организаций подали заявки на конкурс проектов СОНКО

Проектные инициативы некоммерческого сектора получат финансовую поддержку - в этом году в Самарской области проводится очередной конкурс социальных проектов социально ориентированных некоммерческих организаций. Итоги конкурса подведут уже в конце августа.

По поручению губернатора Дмитрия Азарова существенно увеличен общий объем средств, выделяемых на гранты для СОНКО. А благодаря софинансированию Фонда президентских грантов он составит 80 млн рублей - такой формат взаимодействия с общероссийским оператором применяется впервые.

Конкурс, организатором которого выступает областное минэкономразвития, позволяет вовлекать некоммерческие организации в решение социальных вопросов, воплощать в жизнь инициативы активных граждан, формировать уникальные практики для дальнейшего тиражирования. Так, в проекты, получившие гранты в 2020 году, будет вовлечено свыше 120 тыс. человек.

Конкурс призван поддержать проекты в сфере образования и науки, социального обслуживания, проекты по укреплению семьи, здоровья населения, охране окружающей среды и защите животных, внедрению современных практик активного долголетия, развитию новых культурных пространств и др.

"Социально ориентированные некоммерческие организации для руководства региона - надежный партнер в осуществлении социальной защиты и поддержки различных категорий граждан, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - На постоянной основе мы проводим обучение команд СОНКО, даем рекомендации и помогаем с подготовкой технической документации, сопровождаем реализацию их проектов. В этом году в конкурсе участвуют 194 инициативы социально ориентированных НКО. В настоящее время завершена процедура экспертизы. Получателей грантов конкурсная комиссия определит до конца августа".

Помимо увеличенного объема грантового фонда, в этом году регион расширил возможности для участия: теперь заявки могут подавать организации, которые осуществляют свою деятельность не менее шести месяцев. Ранее такая возможность была только у организаций со стажем более одного года. Кроме того, расширен перечень допускаемых к участию организационно-правовых форм организаций. Формат конкурса позволяет поддерживать проекты длительностью до 18 месяцев. Ежегодно увеличиваются и размеры финансирования - в этом году максимальный размер поддержки одного проекта вырос до 2 млн рублей. Важно, что победители конкурса этого года смогут подавать отчеты в электронном виде.

Для участников были организованы онлайн-консультации. К этой работе министерство подключило большое количество ресурсных центров региона. Индивидуальные консультации можно было получить в четырех крупных региональных центрах в Самаре и Тольятти, а также в муниципальных центрах в Сызрани, Новокуйбышевске, Чапаевске, Отрадном и Сергиевске.