Почти 200 организаций подали заявки на конкурс проектов СОНКО

Проектные инициативы некоммерческого сектора получат финансовую поддержку - в этом году в Самарской области проводится очередной конкурс социальных проектов социально ориентированных некоммерческих организаций. Итоги конкурса подведут уже в конце августа.
По поручению губернатора Дмитрия Азарова существенно увеличен общий объем средств, выделяемых на гранты для СОНКО. А благодаря софинансированию Фонда президентских грантов он составит 80 млн рублей - такой формат взаимодействия с общероссийским оператором применяется впервые.
Конкурс, организатором которого выступает областное минэкономразвития, позволяет вовлекать некоммерческие организации в решение социальных вопросов, воплощать в жизнь инициативы активных граждан, формировать уникальные практики для дальнейшего тиражирования. Так, в проекты, получившие гранты в 2020 году, будет вовлечено свыше 120 тыс. человек.
Конкурс призван поддержать проекты в сфере образования и науки, социального обслуживания, проекты по укреплению семьи, здоровья населения, охране окружающей среды и защите животных, внедрению современных практик активного долголетия, развитию новых культурных пространств и др.
"Социально ориентированные некоммерческие организации для руководства региона - надежный партнер в осуществлении социальной защиты и поддержки различных категорий граждан, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - На постоянной основе мы проводим обучение команд СОНКО, даем рекомендации и помогаем с подготовкой технической документации, сопровождаем реализацию их проектов. В этом году в конкурсе участвуют 194 инициативы социально ориентированных НКО. В настоящее время завершена процедура экспертизы. Получателей грантов конкурсная комиссия определит до конца августа".
Помимо увеличенного объема грантового фонда, в этом году регион расширил возможности для участия: теперь заявки могут подавать организации, которые осуществляют свою деятельность не менее шести месяцев. Ранее такая возможность была только у организаций со стажем более одного года. Кроме того, расширен перечень допускаемых к участию организационно-правовых форм организаций. Формат конкурса позволяет поддерживать проекты длительностью до 18 месяцев. Ежегодно увеличиваются и размеры финансирования - в этом году максимальный размер поддержки одного проекта вырос до 2 млн рублей. Важно, что победители конкурса этого года смогут подавать отчеты в электронном виде.
Для участников были организованы онлайн-консультации. К этой работе министерство подключило большое количество ресурсных центров региона. Индивидуальные консультации можно было получить в четырех крупных региональных центрах в Самаре и Тольятти, а также в муниципальных центрах в Сызрани, Новокуйбышевске, Чапаевске, Отрадном и Сергиевске.
Последние комментарии
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей
Индустриальный парк «Преображенка» http://sv-bob.livejournal.com/581064.html