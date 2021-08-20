Тираж "Дневника самарского школьника" с ошибками на обложке вывели из продажи

В Самаре вывели из продажи весь 10-тысячный тираж "Дневника самарского школьника", изданный с опечатками и с изображением герба области без разрешения. Об этом сообщил директор компании-заказчика дневника Сергей Пашкеев 20 августа на заседании административной комиссии Октябрьского района Самары.

Председатель комиссии Александр Юдин пояснил, что руководителя частной организации ООО "Союз Самара", которая была инициатором выпуска дневника и допустила опечатки, пригласили для составления протокола об административном правонарушении.

Председатель комиссии уточнил: "Сергей Пашкеев вину признал. Обещал, что подобного более не повторится. Он сообщил, что весь тираж дневника, в котором были допущены ошибки на обложке, вывели из продажи. Заседание по протоколу, где определят санкции для юрлица, назначено на 30 августа. Директор компании попросил рассмотреть протокол без него из-за проблем со здоровьем".

Организации грозит штраф до 5 тыс. руб. по ст. 10.1 закона Самарской области об административном правонарушении. Эту статью применяют из-за нарушения порядка официального использования герба Самарской области.

Ранее самарцы заметили ошибки на обложке дневника, когда он поступил в продажу.

По словам Пашкеева, общий дизайн дневника разрабатывали в самой компании, а опечатки допустили в типографии. Перед печатью варианты присылали заказчику, но тот пропустил ошибки.

В минобрнауки Самарской области сказали, что ведомство не имеет никакого отношения к "Дневнику самарского школьника".