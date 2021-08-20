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Тираж "Дневника самарского школьника" с ошибками на обложке вывели из продажи "Единая Россия": Учебный год в школах начнется 1 сентября в очном формате В Тольятти строят самую большую школу в регионе Самарские студенты и школьники разрабатывают конструкцию пожаробезопасного аппарата ИВЛ Самарские студенты и школьники разрабатывают конструкцию пожаробезопасного аппарата ИВЛ

Образование Общество

Тираж "Дневника самарского школьника" с ошибками на обложке вывели из продажи

САМАРА. 20 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре вывели из продажи весь 10-тысячный тираж "Дневника самарского школьника", изданный с опечатками и с изображением герба области без разрешения. Об этом сообщил директор компании-заказчика дневника Сергей Пашкеев 20 августа на заседании административной комиссии Октябрьского района Самары.

Председатель комиссии Александр Юдин пояснил, что руководителя частной организации ООО "Союз Самара", которая была инициатором выпуска дневника и допустила опечатки, пригласили для составления протокола об административном правонарушении.

Председатель комиссии уточнил: "Сергей Пашкеев вину признал. Обещал, что подобного более не повторится. Он сообщил, что весь тираж дневника, в котором были допущены ошибки на обложке, вывели из продажи. Заседание по протоколу, где определят санкции для юрлица, назначено на 30 августа. Директор компании попросил рассмотреть протокол без него из-за проблем со здоровьем".

Организации грозит штраф до 5 тыс. руб. по ст. 10.1 закона Самарской области об административном правонарушении. Эту статью применяют из-за нарушения порядка официального использования герба Самарской области.

Ранее самарцы заметили ошибки на обложке дневника, когда он поступил в продажу.

По словам Пашкеева, общий дизайн дневника разрабатывали в самой компании, а опечатки допустили в типографии. Перед печатью варианты присылали заказчику, но тот пропустил ошибки.

В минобрнауки Самарской области сказали, что ведомство не имеет никакого отношения к "Дневнику самарского школьника".

Гид потребителя

Последние комментарии

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Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Павел Фирсов 24 сентября 2018 14:26 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения

ALEX LAWER 16 марта 2018 20:03 Геннадий Котельников предложил перевести школы на пятидневку

Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.

Антон Задворнов 29 декабря 2017 13:33 Самарский университет получит лишь 135 млн руб. на повышение конкурентоспособности

Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.

Роман Кутуков 18 декабря 2017 11:00 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.

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