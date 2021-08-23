Губернатор провел личный прием пострадавших от пожара в Борском районе

В понедельник, 23 августа, губернатор Дмитрий Азаров в Борском районе встретился с пострадавшими от пожара жителями сел Немчанка и Гвардейцы.

"Всем, кто здесь прописан и имел постоянное жилье, помощь будем оказывать. Варианты разные - приобретение нового жилья либо восстановление прежнего, люди сами выбирают. Но помогать будем обязательно", - успокоил людей губернатор.

Вера Труфанова работает в Немчанке почтальоном. Когда начался пожар, она вместе с другими жителями бросилась на помощь соседям, чьи дома охватило пламенем.

"Как спичка - раз! - и все вспыхнуло. Было очень страшно, но мы бросились на помощь соседям. Водой тушили огонь, песком засыпали, в итоге спасли свои дома и еще одну улицу", - рассказала Вера Николаевна.

Галина и Вадим Романовы - пенсионеры, в доме в селе Немчанка прожили больше 30 лет.

"Мы построили его собственными руками! А остался один железный забор", - поделилась Галина Васильевна.

Сейчас пожилая пара остановилась у сыновей - их трое, проживают в Кинель-Черкасском районе. Там же, поближе к детям, Романовы планируют приобрести дом после получения компенсации.

"Понимаем, что случилась беда. Специалисты социальной службы помогут сделать все необходимые расчеты. Главное - вы живы и здоровы. А в приобретении жилья поможем", - заверил земляков губернатор и поручил министерству социально-демографической и семейной политики помочь семье в оформлении необходимых заявлений.

Пережить такое страшное событие непросто, поэтому с жителями, пострадавшими от пожара, работают психологи и врачи.

"Эту помощь можно назвать неотложной, потому что у пожилых людей на фоне стресса были обострения хронических заболеваний, головные боли, повышалось давление. Со вчерашнего вечера здесь у нас дежурит машина скорой помощи, - сообщила главный врач Борской центральной районной больницы Ольга Чуйкова. - Всю необходимую помощь людям мы оказали. Определили круг лиц, которых берем под динамическое наблюдение. Чуть позже к ним на дом обязательно приедет врач".

Жители Немчанки пожаловались главе региона на проблемы с водоснабжением населенного пункта. Кроме того, по словам жителей, сельский водоем некоторое время назад был законсервирован частной организацией. Дмитрий Азаров потребовал разобраться в этой ситуации и в кратчайшие сроки обеспечить людей водой.

Губернатор также осмотрел одно из местных крестьянско-фермерских хозяйств около села Немчанка, которое было уничтожено огнем.

"Сгорело все имущество. Мы бы хотели продолжать работать. Но как восстановить, с чего начать, не знаем", - рассказала работница фермы Ирина Маликова.

Глава региона поставил министерству сельского хозяйства области задачу найти варианты поддержки фермеров, помочь восстановить производство.

"Люди работящие. Мы таких людей ценим. По социальному контракту можно начинать восстановление. Есть и другие меры поддержки, включая кредит. Для старта бизнеса точно поможем", - подчеркнул губернатор.