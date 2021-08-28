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Дмитрий Азаров: "Все школы Самарской области готовы принять детей" Областное родительское собрание за год успело активно включиться в проверку школ Самарастат подсчитал, в какую сумму обойдется подготовка детей к школе Тираж "Дневника самарского школьника" с ошибками на обложке вывели из продажи "Единая Россия": Учебный год в школах начнется 1 сентября в очном формате

Образование Общество

Дмитрий Азаров: "Все школы Самарской области готовы принять детей"

САМАРА. 28 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 28 августа, в Самарскую область с рабочим визитом прибыл министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. Глава ведомства приехал в регион, чтобы обсудить актуальные вопросы в сфере образования.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Министр просвещения вместе с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым и депутатом Госдумы Александром Хинштейном провел Общероссийское родительское собрание в новой школе на Пятой просеке. Оно прошло в режиме видеоконференции.

"Сегодня мы находимся в прекрасной новой школе, которая с 1 сентября откроет свои двери для детей, — отметил Сергей Кравцов, открывая собрание. — Всего по всей стране в этом году будет открыто 130 школ".

"В Самарской области можно наблюдать, как говорят, "своими руками потрогать" те изменения, которые происходят в системе образования Российской Федерации", — отметил губернатор.

Министр акцентировал внимание на том, что новый учебный год начнется в очной форме.

"Первое сентября, День знаний, пройдет очно, в традиционном формате. Все школы сегодня готовы к приему 17 миллионов школьников. Понятно, что с учетом эпидемиологической ситуации будут усилены меры безопасности, которые рекомендованы Роспотребнадзором и Министерством здравоохранения, чтобы обеспечить здоровье учащихся и педагогического коллектива. Прошу всех с пониманием относиться к этим мерам. Только их соблюдение позволит продолжить учебный год в очном режиме", — подчеркнул Сергей Кравцов.

Дмитрий Азаров доложил, что система образования Самарской области полностью готова к новому учебному году.

"Все ремонтные работы проведены, все замечания контролирующих и надзорных органов, которые были выявлены, полностью устранены. Все школы Самарской области готовы принять детей", — сообщил губернатор.

С 1 сентября российские школы ждут важные перемены. Вводятся программа воспитания и календари воспитательной работы, начнут действовать новые образовательные стандарты на федеральном уровне. Министр рассказал о том, что представляют собой эти изменения и как они повлияют на жизнь школьников, учителей и родителей.

Так, решением президента страны на законодательном уровне уберут формулировку "услуга в сфере образования". По мнению главы государства, с которым солидарны абсолютное большинство педагогов, преподавание — это не услуга, это призвание.

Во всех школах будут созданы спортивные секции и театральные кружки. В 10 регионах в школах вводится ставка советника по воспитательной работе. Эти люди будут водить детей в кино и музеи, заниматься творческим воспитанием ребят. Также со следующего учебного года будет исключена третья учебная смена, постепенно будут убирать и вторую.

Отдельно губернатор Самарской области отметил тренд, который Министерство просвещения РФ задает в общении с родителями. В Самарской области внедрен передовой опыт — год назад было создано Областное родительское собрание, с которым правительство региона разрабатывает много совместных проектов.

"С первого дня родительское собрание стало контролировать качество горячего питания в школах. Многих проблем мы избежали благодаря такому, самому заинтересованному, контролю, — отметил Дмитрий Азаров. — Вместе с родителями мы выпустили учебник по истории Самарского края, рассчитанный на три года, внедрили учебное пособие "Нравственные основы семейной жизни" и двигаемся дальше. Целый ряд проектов, которые мы реализуем вместе с родительским комитетом, помогает нам комплексно подходить к организации образования".

Сергей Кравцов призвал другие регионы РФ перенимать опыт Самарской области в системе образования. "Та работа, которая ведется в Самарской области, интересна и мы будем этот опыт изучать", — отметил министр.

Губернатор поблагодарил Сергея Кравцова за новые школьные автобусы. До конца года в регион поступят 70 автобусов, всего за три года область получит 315. Также в Самарской области активно подключают школы к высокоскоростному интернету. В этой работе большую помощь региону оказывает Александр Хинштейн.

Депутат Государственной Думы РФ от Самарской области добавил, что вопреки опасениям родителей, в парламенте не рассматривают возможность постоянного перехода системы образования на дистанционный формат работы.

"Никто и никогда не должен ставить сегодня вопрос о замене традиционного очного образования какими-либо иными технологиями. Эффект присутствия, воспитательная составляющая, контакт преподавателя и ученика, социализация самих наших детей — все это непреложная истина, которую никому не позволено обрушить", — заявил депутат.

У родителей школьников была возможность задать свои вопросы. Председатель родительского собрания Западного образовательного округа Самарской области Екатерина Ермолаева спросила, будет ли продолжена программа по строительству школ, особенно в новых, активно строящихся микрорайонах. Сергей Кравцов ответил, что Минпросвещения проанализировало потребность в новых школах во всех регионах РФ. Исходя из этого анализа, до 2024 года в России построят 1300 новых школ.

После родительского собрания министр и губернатор осмотрели новую школу на Пятой просеке. Первый корпус, рассчитанный на обучение 600 учеников в односменном режиме, был введен в эксплуатацию в декабре прошлого года. 1 сентября школа откроет свои двери для учеников. Новое учебное заведение оборудовано всем необходимым: здесь четыре библиотеки, два спортивных и один тренажерный зал, актовый зал на 330 посадочных мест, 32 учебных кабинета, оснащенных по последнему слову техники.

Второй корпус школы еще строится. Он рассчитан на обучение 850 человек в одну смену. Вторая очередь будет самостоятельным объектом со спортивным и актовым залом, столярными и слесарными мастерскими, зоной отдыха и столовой на 425 посадочных мест. В одном из блоков здесь разместится детский сад на 75 мест с одной ясельной группой на 25 ребят до трех лет.

С вопросом о строительстве новой школы именно в этой части города к губернатору обращались жители областного центра. Глава региона дал поручение решить эту задачу в кратчайшие сроки. Новую школу возводят по национальному проекту "Образование", инициированному президентом страны Владимиром Путиным.

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Последние комментарии

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Павел Фирсов 24 сентября 2018 14:26 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения

ALEX LAWER 16 марта 2018 20:03 Геннадий Котельников предложил перевести школы на пятидневку

Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.

Антон Задворнов 29 декабря 2017 13:33 Самарский университет получит лишь 135 млн руб. на повышение конкурентоспособности

Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.

Роман Кутуков 18 декабря 2017 11:00 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.

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