Дмитрий Азаров: "Все школы Самарской области готовы принять детей"

В субботу, 28 августа, в Самарскую область с рабочим визитом прибыл министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. Глава ведомства приехал в регион, чтобы обсудить актуальные вопросы в сфере образования.

Министр просвещения вместе с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым и депутатом Госдумы Александром Хинштейном провел Общероссийское родительское собрание в новой школе на Пятой просеке. Оно прошло в режиме видеоконференции.

"Сегодня мы находимся в прекрасной новой школе, которая с 1 сентября откроет свои двери для детей, — отметил Сергей Кравцов, открывая собрание. — Всего по всей стране в этом году будет открыто 130 школ".

"В Самарской области можно наблюдать, как говорят, "своими руками потрогать" те изменения, которые происходят в системе образования Российской Федерации", — отметил губернатор.

Министр акцентировал внимание на том, что новый учебный год начнется в очной форме.

"Первое сентября, День знаний, пройдет очно, в традиционном формате. Все школы сегодня готовы к приему 17 миллионов школьников. Понятно, что с учетом эпидемиологической ситуации будут усилены меры безопасности, которые рекомендованы Роспотребнадзором и Министерством здравоохранения, чтобы обеспечить здоровье учащихся и педагогического коллектива. Прошу всех с пониманием относиться к этим мерам. Только их соблюдение позволит продолжить учебный год в очном режиме", — подчеркнул Сергей Кравцов.

Дмитрий Азаров доложил, что система образования Самарской области полностью готова к новому учебному году.

"Все ремонтные работы проведены, все замечания контролирующих и надзорных органов, которые были выявлены, полностью устранены. Все школы Самарской области готовы принять детей", — сообщил губернатор.

С 1 сентября российские школы ждут важные перемены. Вводятся программа воспитания и календари воспитательной работы, начнут действовать новые образовательные стандарты на федеральном уровне. Министр рассказал о том, что представляют собой эти изменения и как они повлияют на жизнь школьников, учителей и родителей.

Так, решением президента страны на законодательном уровне уберут формулировку "услуга в сфере образования". По мнению главы государства, с которым солидарны абсолютное большинство педагогов, преподавание — это не услуга, это призвание.

Во всех школах будут созданы спортивные секции и театральные кружки. В 10 регионах в школах вводится ставка советника по воспитательной работе. Эти люди будут водить детей в кино и музеи, заниматься творческим воспитанием ребят. Также со следующего учебного года будет исключена третья учебная смена, постепенно будут убирать и вторую.

Отдельно губернатор Самарской области отметил тренд, который Министерство просвещения РФ задает в общении с родителями. В Самарской области внедрен передовой опыт — год назад было создано Областное родительское собрание, с которым правительство региона разрабатывает много совместных проектов.

"С первого дня родительское собрание стало контролировать качество горячего питания в школах. Многих проблем мы избежали благодаря такому, самому заинтересованному, контролю, — отметил Дмитрий Азаров. — Вместе с родителями мы выпустили учебник по истории Самарского края, рассчитанный на три года, внедрили учебное пособие "Нравственные основы семейной жизни" и двигаемся дальше. Целый ряд проектов, которые мы реализуем вместе с родительским комитетом, помогает нам комплексно подходить к организации образования".

Сергей Кравцов призвал другие регионы РФ перенимать опыт Самарской области в системе образования. "Та работа, которая ведется в Самарской области, интересна и мы будем этот опыт изучать", — отметил министр.

Губернатор поблагодарил Сергея Кравцова за новые школьные автобусы. До конца года в регион поступят 70 автобусов, всего за три года область получит 315. Также в Самарской области активно подключают школы к высокоскоростному интернету. В этой работе большую помощь региону оказывает Александр Хинштейн.

Депутат Государственной Думы РФ от Самарской области добавил, что вопреки опасениям родителей, в парламенте не рассматривают возможность постоянного перехода системы образования на дистанционный формат работы.

"Никто и никогда не должен ставить сегодня вопрос о замене традиционного очного образования какими-либо иными технологиями. Эффект присутствия, воспитательная составляющая, контакт преподавателя и ученика, социализация самих наших детей — все это непреложная истина, которую никому не позволено обрушить", — заявил депутат.

У родителей школьников была возможность задать свои вопросы. Председатель родительского собрания Западного образовательного округа Самарской области Екатерина Ермолаева спросила, будет ли продолжена программа по строительству школ, особенно в новых, активно строящихся микрорайонах. Сергей Кравцов ответил, что Минпросвещения проанализировало потребность в новых школах во всех регионах РФ. Исходя из этого анализа, до 2024 года в России построят 1300 новых школ.

После родительского собрания министр и губернатор осмотрели новую школу на Пятой просеке. Первый корпус, рассчитанный на обучение 600 учеников в односменном режиме, был введен в эксплуатацию в декабре прошлого года. 1 сентября школа откроет свои двери для учеников. Новое учебное заведение оборудовано всем необходимым: здесь четыре библиотеки, два спортивных и один тренажерный зал, актовый зал на 330 посадочных мест, 32 учебных кабинета, оснащенных по последнему слову техники.

Второй корпус школы еще строится. Он рассчитан на обучение 850 человек в одну смену. Вторая очередь будет самостоятельным объектом со спортивным и актовым залом, столярными и слесарными мастерскими, зоной отдыха и столовой на 425 посадочных мест. В одном из блоков здесь разместится детский сад на 75 мест с одной ясельной группой на 25 ребят до трех лет.

С вопросом о строительстве новой школы именно в этой части города к губернатору обращались жители областного центра. Глава региона дал поручение решить эту задачу в кратчайшие сроки. Новую школу возводят по национальному проекту "Образование", инициированному президентом страны Владимиром Путиным.