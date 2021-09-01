Дмитрий Азаров поздравил первоклассников с Днем знаний в новой школе на 5-й просеке

1 сентября новый учебный год начался для более чем 350 тысяч школьников Самарской области. Для более чем 40 тысяч первоклассников и почти 14 тысяч учащихся 11 классов прошли торжественные линейки. В школьном празднике, посвященном Дню знаний, который состоялся в новой школе №26 областной столицы, принял участие губернатор Дмитрий Азаров. Сегодня эта школа впервые распахнула свои двери для учеников.

"Для всех собравшихся здесь сегодня тройной праздник: ваши дети идут в первый раз в первый класс, и они идут в новую школу, которая стала нашим совместным достижением с тысячами людей, которые живут в этом микрорайоне. Эта школа появилась благодаря национальному проекту "Образование", инициированному президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Но чтобы школа появилась именно здесь, пришлось объединить усилия родителей, жителей и, конечно, разных людей, которые сотворили это чудо: не только строителей, но и тех, кто создавал условия для того, чтобы школа здесь появилась, отзываясь на инициативу жителей микрорайона", - отметил губернатор, поздравляя ребят, родителей и педагогов с Днем знаний и открытием новой школы.

Дмитрий Азаров поблагодарил учителей за их труд, за их умение в каждом ребенке увидеть и раскрыть талант и выразил уверенность в том, что благодаря им сегодняшние первоклассники спустя 11 лет станут теми, кем сможет гордиться город, регион и страна.

Также глава региона обратился к родителям школьников, напомнив об опасности распространения коронавирусной инфекции. Он призвал проявить ответственность и защитить себя и своих близких от опасного заболевания, в том числе и для того, чтобы дети смогли продолжить учебу в очном формате в течение всего года.

"Я хочу от всей души, дорогие ребята, пожелать вам успехов, усердия, трудолюбия, хороших отметок, которые были бы отражением ваших знаний, вашего труда. Учеба - это, конечно, труд. Но сегодня это главное, что становится вашей жизнью. Для того чтобы быть успешными, чтобы сделать многое для своей семьи, своего города, для нашей страны, нужно много и хорошо учиться, - поздравил губернатор первоклассников, которые сегодня делают первый шаг во взрослую жизнь, и вручил им ключи от новой школы. - В добрый путь!"

Свою дорогу в Страну знаний первоклассники начинают в новой, современной, отвечающей всем требованиям школе. Ее появлению в микрорайоне рады и дети, и родители, и педагоги.

"Сегодня мы испытываем самые радостные эмоции. Великолепный день, мы его долго ждали. Прекрасная школа, которая была здесь просто необходима. До ее появления мы рассматривали и частные школы, и школы, расположенные в удаленных районах. И это было бы очень неудобно. Теперь, надеюсь, наши дети в надежных руках и получат самое достойное образование", - поделился эмоциями папа одного из первоклассников Александр Карпов.

Благодарность от всего педагогического коллектива выразил директор школы №26 Анатолий Лазарев: "Хочу сказать слова благодарности Дмитрию Игоревичу Азарову и Александру Евсеевичу Хинштейну за проделанный труд и огромнейшую работу. Глаза горят, приятно слышать звонкий детский смех! Мы так долго этого ждали и, наконец, мы отправляемся в путь!"

Корпус школы, впервые принявшей сегодня учеников, рассчитан на 600 мест. Обучение в нем предусмотрено в две смены. Сегодня здесь начнутся уроки для школьников с 1 по 11 классы - для более чем 1 тысячи детей.

До конца 2021 года будет сдан и второй корпус на 850 учеников и дошкольное отделение на 75 мест. Его ввод в эксплуатацию позволит организовать обучение детей в одну смену.

Современная инфраструктура школы включает четыре библиотеки, два спортивных и один тренажерный зал, просторный актовый зал и столовую, а также спортивные уличные площадки - три футбольных поля, баскетбольную и волейбольную площадки, детские площадки и площадки с мягким покрытием для занятий на свежем воздухе.

Все кабинеты оснащены современной техникой: в каждом классе установлены интерактивные доски и проекторы, проведен высокоскоростной интернет. В кабинетах физики, химии и биологии есть лабораторные комплексы, в кабинетах математики, физики, химии, биологии и географии - цифровые лаборатории.

Кабинеты технологии представлены столярными и слесарными мастерскими, оснащенными профессиональным оборудованием. Имеются мастерская по обработке тканей и отдельный кабинет кулинарии. Созданы все условия для комфортного обучения школьников с ограниченными физическими возможностями здоровья: пандусы, лифты для перемещения на верхние этажи, кнопки вызова помощи, расположенные на удобной высоте.

Депутат Государственной думы Александр Хинштейн отметил, что эта школа на 5-й просеке - в одном из самых густонаселенных мест района - служит наглядной иллюстрацией ответственности власти перед людьми.

"Дорогие ребята! Я желаю, чтобы новая школа стала для вас местом притяжения, где будут ждать новые открытия и друзья. Но в первую очередь я поздравляю родителей с тем, что их дети будут получать знания в одном из лучших учебных учреждений города и страны, - поздравляя ребят и их родителей с Днем знаний, отметил Александр Хинштейн. - Рад, что первая очередь школы запущена уже к 1 сентября - этому предшествовала огромная работа".

После окончания торжественной линейки Дмитрий Азаров побывал в одном из классов новой школы, на первом классном часе ребят.

"Я надеюсь, ваш учитель расскажет вам о родной земле, на которой мы живем. Надеюсь, что вы будете открывать для себя и наш любимый город Самару, и нашу Самарскую землю, узнавать о героях нашей страны - героях-защитниках, героях-тружениках, обо всех тех, кто создал славную историю нашей Самарской области", - обратился к ребятам глава региона.

"Спасибо за теплые слова поздравлений, адресованных первоклассникам и нам, педагогам, за новую прекрасную школу! Мы будем преумножать все таланты ребят и приложим все усилия, чтобы через 11 лет они были достойными выпускниками", - заверила главу региона классный руководитель 1 "Е" класса Ольга Осипова.