Мигранта, швырнувшего фрукт в самарского пенсионера, депортировали из России

Судебные приставы Самарской области отправили на родину 25-летнего гражданина одного из среднеазиатских государств, ставшего участником конфликта на рынке, сообщает региональное УФССП.

Напомним, 14 октября в Самаре на одном из рынков несколько мигрантов забавы ради кинули фруктом в проходящего мимо пожилого человека. За пострадавшего самарца вступились прохожие и пристыдили обидчиков.

По факту происшедшего полицейские провели проверку. В отношении 25-летнего приезжего составлены административные протоколы за совершение мелкого хулиганства и нарушение миграционного законодательства. Промышленным районным судом мужчине было назначено наказание в виде штрафа с последующим административным выдворением за пределы Российской Федерации.