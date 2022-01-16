Дмитрий Азаров проверил организацию работ по уборке снега в Тольятти

В воскресенье, 16 января, губернатор Дмитрий Азаров провел рабочий день в Тольятти. После "Гонки чемпионов" он проинспектировал, как муниципальными властями организованы работы по расчистке снега на улицах города и во дворах.
Вместе с главой города Тольятти Николаем Ренцем Губернатор осмотрел в числе прочих дворовую территорию многоквартирного дома по адресу Степана Разина, 27 и пообщался с жителями.
Напомним, вчера, 15 января, Дмитрий Азаров поручил главам городов принять неотложные меры по оперативной расчистке дорог, пешеходных зон, дворовых территорий и других мест общественного пользования, приведению в порядок территорий к началу новой рабочей недели.
"Самое главное — подготовить города Самарской области к нормальному рабочему ритму, чтобы люди завтра повели детей в школы, детские сады, поехали на работу", — подчеркнул Губернатор.
Именно поэтому Дмитрий Азаров дал поручение главам городов во взаимодействии с управляющими компаниями очистить городские территории от снега.
Председатель ТОС 9 квартала Вера Челобаева сообщила, что на "воскресник" сегодня вышло много людей. К работе по расчистке от снега в своих дворах подключились активные жители, добровольцы.
"При таких обильных снегопадах территория убирается неплохо, — рассказала она. — Когда чистятся парковка и дороги, нужно откликнуться жителям и убрать машины, чтобы дать возможность качественно убрать дворы и проезды".
Николай Ренц сообщил, что в "воскреснике" было задействовано 153 единицы техники, более 750 дворников и 2300 добровольцев.
"Да, есть дворы, где работу уже провели, но есть места, где работа будет продолжаться. Дороги в удовлетворительном состоянии. В ночь, когда транспорта уже не будет, будем дочищать остановочные карманы. Проезжая часть города, магистрали будут готовы к эксплуатации. Во дворах работа будет продолжаться и сегодня, и завтра", — заверил Главу региона Николай Ренц.
"Николай Альфредович, останавливаться не надо, жалоб от людей еще много, — отметил Губернатор и поручил главе города Тольятти особое внимание обратить на зоны подходов к больницам, детским садам, школам, остановочным павильонам. — И конечно, не должно быть никаких сбоев по вывозу коммунальных отходов, подъезду техники к контейнерным площадкам — все это должно быть на контроле".
Подводя итоги рейда, Дмитрий Азаров отметил, что работа должна быть продолжена — до конца сегодняшнего дня еще есть время, чтобы подготовить город к началу новой рабочей недели.
"Понятно, что сам лично все дворы не объеду. Но очень надеюсь, что глава города Тольятти Николай Альфредович Ренц вместе с главами районов подведут итоги, и в других городах оценку этой работе муниципалитетов поставят жители Самары, Тольятти, Новокуйбышевска, Чапаевска", — резюмировал Губернатор.
Последние комментарии
Провести цифровую трансформацию всей страны Расскажите что это Непонятно Поговорите о вертуальной реальности открыто Вроде прошлый век и очки вертуальной реальности кино Все же смотрят телевизор
Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.
Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная
Вы большие молодцы! Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни.
Класснно