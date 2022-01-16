Дмитрий Азаров проверил организацию работ по уборке снега в Тольятти

В воскресенье, 16 января, губернатор Дмитрий Азаров провел рабочий день в Тольятти. После "Гонки чемпионов" он проинспектировал, как муниципальными властями организованы работы по расчистке снега на улицах города и во дворах.

Вместе с главой города Тольятти Николаем Ренцем Губернатор осмотрел в числе прочих дворовую территорию многоквартирного дома по адресу Степана Разина, 27 и пообщался с жителями.

Напомним, вчера, 15 января, Дмитрий Азаров поручил главам городов принять неотложные меры по оперативной расчистке дорог, пешеходных зон, дворовых территорий и других мест общественного пользования, приведению в порядок территорий к началу новой рабочей недели.

"Самое главное — подготовить города Самарской области к нормальному рабочему ритму, чтобы люди завтра повели детей в школы, детские сады, поехали на работу", — подчеркнул Губернатор.

Именно поэтому Дмитрий Азаров дал поручение главам городов во взаимодействии с управляющими компаниями очистить городские территории от снега.

Председатель ТОС 9 квартала Вера Челобаева сообщила, что на "воскресник" сегодня вышло много людей. К работе по расчистке от снега в своих дворах подключились активные жители, добровольцы.

"При таких обильных снегопадах территория убирается неплохо, — рассказала она. — Когда чистятся парковка и дороги, нужно откликнуться жителям и убрать машины, чтобы дать возможность качественно убрать дворы и проезды".

Николай Ренц сообщил, что в "воскреснике" было задействовано 153 единицы техники, более 750 дворников и 2300 добровольцев.

"Да, есть дворы, где работу уже провели, но есть места, где работа будет продолжаться. Дороги в удовлетворительном состоянии. В ночь, когда транспорта уже не будет, будем дочищать остановочные карманы. Проезжая часть города, магистрали будут готовы к эксплуатации. Во дворах работа будет продолжаться и сегодня, и завтра", — заверил Главу региона Николай Ренц.

"Николай Альфредович, останавливаться не надо, жалоб от людей еще много, — отметил Губернатор и поручил главе города Тольятти особое внимание обратить на зоны подходов к больницам, детским садам, школам, остановочным павильонам. — И конечно, не должно быть никаких сбоев по вывозу коммунальных отходов, подъезду техники к контейнерным площадкам — все это должно быть на контроле".

Подводя итоги рейда, Дмитрий Азаров отметил, что работа должна быть продолжена — до конца сегодняшнего дня еще есть время, чтобы подготовить город к началу новой рабочей недели.

"Понятно, что сам лично все дворы не объеду. Но очень надеюсь, что глава города Тольятти Николай Альфредович Ренц вместе с главами районов подведут итоги, и в других городах оценку этой работе муниципалитетов поставят жители Самары, Тольятти, Новокуйбышевска, Чапаевска", — резюмировал Губернатор.