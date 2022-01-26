В Чапаевске начал работу новый детский сад на 240 мест

В среду, 26 января, губернатор Дмитрий Азаров в Чапаевске осмотрел новый детский сад №10 "Планета детства", рассчитанный на 240 детей. Строительство здания дошкольного учреждения осуществлялось по нацпроекту "Демография", инициированному президентом РФ Владимиром Путиным.

Новый детский сад примет 12 групп, при этом 80 мест предусмотрено для малышей от 1,5 до 3 лет. Это самое большое и самое современное дошкольное учреждение в городе, здесь для ребят создана современная развивающая среда. Все группы оснащены игровым оборудованием, дидактическими и демонстрационными материалами.

В детском саду оборудованы кабинет информатики, робототехники и конструирования, изостудия, кабинеты педагога-психолога и учителя-логопеда, залы для музыкальных занятий и занятий физкультурой и спортом. В бассейне будет вести занятия мастер спорта по плаванию.

Одним из приоритетных направлений обучения служит развитие технических навыков. Активно используются возможности робототехнического оборудования, которое позволяет создать инновационную систему подготовки детей к изучению технических наук, способствует развитию инженерно-конструкторского мышления.

Губернатор осмотрел классы и залы и высоко оценил созданные условия и техническое оснащение детского сада.

"Только представьте, какими навыками будут обладать выпускники этого детского сада, которые пришли сюда и начали заниматься в самом юном возрасте", - отметил глава региона.

На территории сада также созданы зоны для физических занятий и игр, участки для прогулок с теневыми навесами.

В шаговой доступности от "Планеты детства" расположен спортивный комплекс, где воспитанники дошкольного учреждения смогут заниматься в спортивных секциях у тренеров-профессионалов, получая более широкие возможности в укреплении здоровья и развитии физических качеств, добиваясь успехов в спорте.

"Многие родители и дети ждали открытия этого замечательного детского сада. На данный момент уже 120 человек записались, и большая часть начала посещать. Благодаря нацпроекту "Демография" наши дети получили колоссальные возможности для развития. Техническое оснащение позволяет проводить с ребятами занятия робототехникой. Ребята учатся управлять роботами, осваивают простейшие алгоритмы и реализуют свои идеи уже на практике. Это не только интересно детям, но и будет очень востребовано в будущем", - рассказала директор "Планеты детства" Елена Кожухова.

Новые возможности для профессионального роста и развития открылись и для педагогов. Лариса Кузнецова работает педагогом-психологом в "Планете детства", проводит занятия с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

"Я перешла сюда из другого детского сада. Здесь оснащение лучше, больше возможностей, чтобы реализовать себя с профессиональной точки зрения. Работа с детьми с ограничениями по здоровью - очень ответственный труд. Каждому воспитаннику необходима своя техника, к каждому ищем подход", - рассказала воспитатель.

Особенно рады новому современному и просторному детскому саду родители дошкольников. Раньше на большую территорию микрорайона Берсол и расположенного рядом Владимирского поселка приходилось здание одного дошкольного учреждения, которое не могло вместить всех желающих. Теперь новый современный детский сад, куда стремятся попасть даже из отдаленных районов города, радует детей и их родителей.

"Сад не только оснащен изостудией, бассейном, но и имеет техническую направленность. Наши дети смогут создавать роботов, а это большие перспективы на будущее, возможности для развития их потенциала", - поделилась радостью мама одного из воспитанников Юлия Залапина.

Как сообщил глава Чапаевска Виталий Ащепков, сейчас в городе нет очереди в детские сады, но появление нового дошкольного учреждения позволит перевести часть детей из здания других детских садов, которые нуждаются в ремонте.

"Благодаря национальному проекту "Демография", инициированному президентом страны, мы построили рекордное количество детских садов: за три года больше, чем за последние 10 лет. Теперь и у вас есть новое, современное дошкольное учреждение, где созданы прекрасные условия для детей, и я хочу с вас взять обязательство - чтобы детский сад все время пополнялся", - обратился к родителям воспитанников "Планеты детства" Дмитрий Азаров.