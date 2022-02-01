Дмитрий Азаров обсудил итоги работы и новые задачи с депутатами Госдумы РФ и сенаторами

Во вторник, 1 февраля, губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с сенаторами и депутатами Госдумы РФ, представляющими Самарскую область. В ней очно и в режиме ВКС приняли участие Владимир Гутенев, Михаил Матвеев, Виктор Казаков, Андрей Трифонов, Леонид Калашников, Леонид Симановский, Владимир Кошелев, Андрей Кислов и Фарит Мухаметшин, а также члены правительства региона.

"Встречи во время региональной недели депутатов стали важной традицией. У нас есть возможность обсудить самые актуальные вопросы, которые волнуют людей, сверить часы по планам развития региона", — отметил губернатор, открывая встречу.

Анализ ключевых результатов работы в 2021 году и задачи 2022-го стали одной из главных тем обсуждения.

"Основные показатели уже есть, мы можем их проанализировать, наметить планы на год текущий. Подчеркну, что все наши задачи четко соответствуют Стратегии лидерства, которую мы принимали вместе с вами, вместе с жителями региона. Тем не менее, ежегодно мы их актуализируем. Много в реализации зависит от активной деятельности депутатов — представителей Самарской области и наших сенаторов", — отметил глава региона.

Первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов отметил, что экономика региона адаптировалась к новым условиям. Большинство показателей находятся в зоне роста.

Прошлый год стал рекордным по запуску новых производств. Было запущено 25 новых проектов, создано порядка 10 тысяч рабочих мест. По предварительным данным, численность безработных снизилась почти на треть.

Знаковыми событиями стали досрочный ввод в эксплуатацию моста через реки Сок и нового участка 2 этапа строительства мостового перехода через Самару. Активными темпами продолжаются работы на стратегически важном объекте — мостовом переходе через Волгу, который станет частью международного транспортного коридора "Европа — Западный Китай". Работает новый Дворец спорта, возведены детские сады, школы, больницы.

Участники встречи обсудили и тему коронавируса, в том числе волну заболеваемости новым штаммом "омикрон". Министр здравоохранения области Армен Бенян проинформировал о том, что штамм "омикрон" вызвал пятую волну в Российской Федерации и четвертую волну на территории Самарской области. Значительное увеличение количества пациентов обусловлено особенностями вируса — его высокой заразностью, способностью поражать взрослых и детей.

Динамика по Самарской области с начала 2022 года демонстрирует пятикратное увеличение пациентов с коронавирусной инфекцией на амбулаторном этапе.

"Основной удар пришелся на амбулаторное первичное звено системы здравоохранения. Мы загодя к этому готовились, но нарастание количества людей, которые болеют не только коронавирусной инфекцией, но и ОРВИ, заставляет нас принимать все более жесткие, сфокусированные решения. Мы ожидаем ритмичной поставки лечебных препаратов — что касается коронавирусной инфекции, а что касается ОРВИ, здесь нам придется справляться своими силами. Для этого мобилизовано все здравоохранение", — отметил губернатор.

Особое беспокойство вызывает значительный — четырехкратный рост заболеваемости среди детей. При этом пиковые значения отмечаются в возрастной категории от 15 до 17 лет. Специалисты связывают это с тем, что взрослое население вакцинировано, а детское не защищено от коронавирусной инфекции.

"Мы не принимаем пока решение по переводу на дистанционное обучение всех образовательных учреждений. В понедельник внимательно оценим ситуацию и возможно будем принимать решение по всем школам, но хотелось бы этого избежать", — сообщил губернатор и призвал депутатов принять участие в разъяснительной работе о важности защиты взрослых и детей от опасного вируса с помощью вакцины.

В ходе встречи глава региона предложил депутатам обсудить вопросы, с которыми к ним обращаются жители региона. Так, например, заявители Богатовского района сообщили, что когда на территории закрыли хирургическое отделение местной больницы медицинский персонал остался без работы.

Армен Бенян напомнил, что в ноябре в Богатовской ЦРБ был создан ковидный госпиталь, и многие медицинские сотрудники, которые работали в хирургических и терапевтических отделениях, перешли работать в госпиталь. Губернатор поставил задачу главе регионального минздрава оперативно разобраться в ситуации.

Обсудили с депутатами и вопрос строительства студенческого кампуса, в качестве площадки для которого рассматривают территорию возле стадиона "Самара Арена". Депутат Михаил Матвеев озвучил мнение, что объект следовало бы разместить в центре Самары, рядом с вузами.

"Стадион "Самара Арена" — это центр Самарско-Тольяттинской агломерации. Это то, куда развивается сегодня город, это район, который в ближайшее время будет активно застраиваться. Это будет развивающаяся территория, где количество постоянно проживающих граждан будет расти год от года. Очень надеюсь, что мы приступим к реализации этих масштабных проектов уже в текущем году", — прокомментировал губернатор.