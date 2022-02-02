В Самарской области выбрали победителей конкурса компаний "Достояние губернии-2021"

В среду, 2 февраля, в Самаре состоялась торжественная церемония награждения победителей V конкурса компаний "Достояние губернии-2021".

За это время интерес к конкурсу со стороны бизнеса значительно вырос. Если в 2017 г. заявки подали 156 предприятий, то в 2021 г. более чем в два раза больше — 348 организаций региона. За 5 лет почетное звание "Достояние губернии" получили уже 40 компаний. Этот статус присваивается за весомый вклад в развитие экономики и инвестиционного потенциала, повышение качества жизни жителей самарской земли.

По итогам конкурсного отбора экспертным жюри, в состав которого вошли руководители министерств и ведомств региона, представители общественных объединений и профсоюзных организаций, были определены 33 финалиста — это крупные компании и предприятия малого и среднего бизнеса, социальные учреждения и учреждения культуры, общественные объединения региона.

Из их числа победителями конкурса выбраны 11 организаций. Их руководителей и трудовые коллективы в режиме видеоконференции, ставшим в период пандемии привычным форматом общения, поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

По мнению руководителя региона, "Достояние губернии", привлекая внимание общественности к деятельности передовых компаний, является подтверждением огромного потенциала Самарской области.

"Уверен, что участие в конкурсе откроет для самарских компаний новые возможности, позволит внести свой заметный вклад в укрепление экономики, повышение уровня и качества жизни земляков, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Со своей стороны обещаю, что мы и дальше будем поощрять предпринимательскую инициативу, стимулировать частные инвестиции. Вкладывая душу, знания и энергию в будущее, вы должны видеть перспективы отдачи средств и быть уверенными в надежности своих вложений. К этому стремимся".

Победителем в самой популярной номинации конкурса — "Бренд региона" — стал Самарский хлебозавод № 5. Решением жюри в номинации "Промышленность" лучшим стал "Самарский Стройфарфор".

Победителем направления "Предпринимательство. Малый и средний бизнес" стало сельскохозяйственное предприятие Борского района "Колхоз имени Чапаева". АО "НИВА" признана лидером в агропромышленном секторе. В номинации "Региональное предпринимательство" победила сыроварня "Фромаж Де Вера".

Первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов отметил, что конкурс "Достояние губернии" — прекрасный повод поблагодарить предпринимателей и успешные предприятия за работу, которую они провели в 2021 году и за тот вклад, который они внесли в развитие региона.

"Мы все живем в непростое время, и вы успешно приняли вызов, который был брошен всему миру и, конечно, нашей Самарской области. Если 2020 год был по-настоящему сложным, и 2021 год был непростым, то сегодня мы можем сказать, что экономика региона восстанавливается. Мы достигли докризисного уровня валового регионального продукта. Растет промышленное производство, и здесь мы занимаем лидерские позиции в ПФО и стране. Регион сделал рывок в части улучшения инвестиционного климата. Мы входим в десятку ведущих субъектов России и это отражается на росте предпринимательской активности и инвестиций", — подчеркнул Виктор Кудряшов.

"Нашу губернию часто называют космической столицей России, автомобильной столицей страны, а в последние годы отраслей, где мы усиливаем свое влияние, становится так много, что скоро мы будем научно-промышленной столицей России, для этого у нас все есть: мощная команда губернатора, мощные вузы, мощная промышленность", — добавил депутат Государственной думы Владимир Гутенев.

Торговая марка "У Палыча" стала "товаром народного потребления". В номинации "Наука и технологии будущего" победу одержала Самарская областная клиническая больница им. В. Д. Середавина.

"Прошлый год был Годом науки и технологий. И учеными нашего региона достигнуты значимые результаты. Научно-образовательный центр "Инженерия будущего", созданный по решению губернатора, стал лучшим среди всех НОЦ в стране", — отметил председатель Общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер.

Санаторий "Красная глинка" победил в номинации "Здоровье и красота", учебно-спортивный центр "Чайка" — в номинации "Регион спорта", а театр-студия "Грань" одержал победу в номинации "Гостеприимная губерния". Региональная общественная организация "Союз женщин Самарской области" одержала лидерство в номинации "Милосердие и доброта".

Стать обладателем диплома, памятной статуэтки и статуса "Достояние губернии" могут все предприятия Самарской области. Для этого достаточно заявить о себе, подав заявку на участие в конкурсе, который пройдет и в этом году.