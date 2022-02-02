В Самарской области выбрали победителей конкурса компаний "Достояние губернии-2021"

В среду, 2 февраля, в Самаре состоялась торжественная церемония награждения победителей V конкурса компаний "Достояние губернии-2021".
За это время интерес к конкурсу со стороны бизнеса значительно вырос. Если в 2017 г. заявки подали 156 предприятий, то в 2021 г. более чем в два раза больше — 348 организаций региона. За 5 лет почетное звание "Достояние губернии" получили уже 40 компаний. Этот статус присваивается за весомый вклад в развитие экономики и инвестиционного потенциала, повышение качества жизни жителей самарской земли.
По итогам конкурсного отбора экспертным жюри, в состав которого вошли руководители министерств и ведомств региона, представители общественных объединений и профсоюзных организаций, были определены 33 финалиста — это крупные компании и предприятия малого и среднего бизнеса, социальные учреждения и учреждения культуры, общественные объединения региона.
Из их числа победителями конкурса выбраны 11 организаций. Их руководителей и трудовые коллективы в режиме видеоконференции, ставшим в период пандемии привычным форматом общения, поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
По мнению руководителя региона, "Достояние губернии", привлекая внимание общественности к деятельности передовых компаний, является подтверждением огромного потенциала Самарской области.
"Уверен, что участие в конкурсе откроет для самарских компаний новые возможности, позволит внести свой заметный вклад в укрепление экономики, повышение уровня и качества жизни земляков, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Со своей стороны обещаю, что мы и дальше будем поощрять предпринимательскую инициативу, стимулировать частные инвестиции. Вкладывая душу, знания и энергию в будущее, вы должны видеть перспективы отдачи средств и быть уверенными в надежности своих вложений. К этому стремимся".
Победителем в самой популярной номинации конкурса — "Бренд региона" — стал Самарский хлебозавод № 5. Решением жюри в номинации "Промышленность" лучшим стал "Самарский Стройфарфор".
Победителем направления "Предпринимательство. Малый и средний бизнес" стало сельскохозяйственное предприятие Борского района "Колхоз имени Чапаева". АО "НИВА" признана лидером в агропромышленном секторе. В номинации "Региональное предпринимательство" победила сыроварня "Фромаж Де Вера".
Первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов отметил, что конкурс "Достояние губернии" — прекрасный повод поблагодарить предпринимателей и успешные предприятия за работу, которую они провели в 2021 году и за тот вклад, который они внесли в развитие региона.
"Мы все живем в непростое время, и вы успешно приняли вызов, который был брошен всему миру и, конечно, нашей Самарской области. Если 2020 год был по-настоящему сложным, и 2021 год был непростым, то сегодня мы можем сказать, что экономика региона восстанавливается. Мы достигли докризисного уровня валового регионального продукта. Растет промышленное производство, и здесь мы занимаем лидерские позиции в ПФО и стране. Регион сделал рывок в части улучшения инвестиционного климата. Мы входим в десятку ведущих субъектов России и это отражается на росте предпринимательской активности и инвестиций", — подчеркнул Виктор Кудряшов.
"Нашу губернию часто называют космической столицей России, автомобильной столицей страны, а в последние годы отраслей, где мы усиливаем свое влияние, становится так много, что скоро мы будем научно-промышленной столицей России, для этого у нас все есть: мощная команда губернатора, мощные вузы, мощная промышленность", — добавил депутат Государственной думы Владимир Гутенев.
Торговая марка "У Палыча" стала "товаром народного потребления". В номинации "Наука и технологии будущего" победу одержала Самарская областная клиническая больница им. В. Д. Середавина.
"Прошлый год был Годом науки и технологий. И учеными нашего региона достигнуты значимые результаты. Научно-образовательный центр "Инженерия будущего", созданный по решению губернатора, стал лучшим среди всех НОЦ в стране", — отметил председатель Общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер.
Санаторий "Красная глинка" победил в номинации "Здоровье и красота", учебно-спортивный центр "Чайка" — в номинации "Регион спорта", а театр-студия "Грань" одержал победу в номинации "Гостеприимная губерния". Региональная общественная организация "Союз женщин Самарской области" одержала лидерство в номинации "Милосердие и доброта".
Стать обладателем диплома, памятной статуэтки и статуса "Достояние губернии" могут все предприятия Самарской области. Для этого достаточно заявить о себе, подав заявку на участие в конкурсе, который пройдет и в этом году.
Последние комментарии
Провести цифровую трансформацию всей страны Расскажите что это Непонятно Поговорите о вертуальной реальности открыто Вроде прошлый век и очки вертуальной реальности кино Все же смотрят телевизор
Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.
Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная
Вы большие молодцы! Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни.
Класснно