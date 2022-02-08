Дмитрий Азаров вручил премии самарским ученым

В День науки, 8 февраля, губернатор Дмитрий Азаров вручил самарским ученым губернские премии в области науки и техники, а также премии губернатора за выдающиеся результаты в решении технических, естественно-математических, медико-биологических, социально-экономических, гуманитарных и авиационно-космических проблем.

Лауреатами губернских премий за открытия в области технических, экономических, естественных, медицинских, сельскохозяйственных и гуманитарных наук, а также в области права, управления и образования стали 19 самарских ученых. Среди награждаемых — кандидаты и доктора наук, преподаватели и сотрудники лабораторий ведущих вузов региона. Немало в списке молодых изобретателей, которые вместе со старшими коллегами создают настоящее и будущее региона и всей страны.

"Мы гордимся достижениями наших земляков, внесших весомый вклад в развитие отечественной и мировой научной мысли, — подчеркнул в начале церемонии Дмитрий Азаров. — И в наши дни мощный научно-производственный, образовательный потенциал Самарской области позволяет нам решать самые сложные задачи".

В регионе работает исследовательский центр РАН, действует разветвленная система вузовского образования. Губернатор отметил, что особое место в создании базы для перспективных разработок и внедрения их в реальный сектор экономики занимает НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего". Он стал местом притяжения научных школ шести регионов России, крупнейших вузов России и мощнейших индустриальных партнеров — компаний Роскосмос, Ростех и РЖД. "Инженерия будущего" — единственный НОЦ, который имеет партнеров за рубежом, в Республике Беларусь.

Дмитрий Азаров подчеркнул: этот фундамент — залог успешного решения задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным в рамках реализации национальных проектов "Наука и университеты", "Образование", "Цифровая экономика".

"Ваши успехи в различных областях знаний свидетельствуют о том, что Самарская область по-прежнему занимает ведущие позиции в сфере научных исследований, создании базы для перспективных технологических заделов, — обратился Дмитрий Азаров к лауреатам. — Роль научного сообщества, вашу роль в достижении национальных целей развития России сегодня трудно переоценить".

С Днем науки и заслуженными наградами коллег поздравил председатель Самарской губернской думы, председатель совета ректоров Самарской области, доктор медицинских наук, профессор, академик Российской академии наук, президент Самарского государственного медицинского университета, Почетный гражданин Самарской области Геннадий Котельников.

"Без науки мы двигаться вперед просто не можем, это важнейший экономический и социальный ресурс государства. Я уверен: с такой сильной научной базой как в Самарской области мы сможем добиться еще немалых успехов", — подчеркнул академик РАН.

В День науки кандидат химических наук, доцент кафедры "Химическая технология переработки нефти и газа" СамГТУ Евгения Мартыненко получила премию за цикл научных работ по разработке новых катализаторов для систем хранения и использования водорода. Исследования связаны с развитием ресурсосберегающих экологически чистых технологий.

Кандидата технических наук, начальника КБ "Водород СМ" научно-образовательного центра газодинамических исследований Самарского университета Сергея Матвеева отметили за разработку уникальных экспериментальных установок для исследования процессов горения традиционных и альтернативных видов топлива. Автором доработаны механизмы окисления и математические модели горения, которые уже применяют АО "Силовые машины" и предприятия, входящие в АО "ОДК".

Новые подходы к комплексному лечению больных с острыми сосудистыми тромбозами представил доктор медицинских наук, профессор кафедры хирургии СамГМУ Евгений Кривощеков. Результаты внедрения методики опубликованы в высокорейтинговых изданиях и получили признание мирового медицинского сообщества.

Доктор наук, профессор кафедры инфекционных болезней Лариса Попова разработала инновационные подходы диагностики, прогноза и лечения пациентов с хроническим гепатитом С. Комплекс исследований является основой для организации системного подхода к современному ведению больных с патологией печени.

Новый способ миниинвазивной ненатяжной герниопластики в условиях хирургического стационара "одного дня" у пациентов с грыжами передней брюшной стенки — еще одно изобретение самарских ученых. Высокую оценку получил труд кандидата медицинских наук, врача-онколога Самарского областного клинического онкологического диспансера Татьяны Григорьевой.

Дмитрий Азаров вручил премии губернатора за выдающиеся результаты в решении технических, естественно-математических, медико-биологических, социально-экономических, гуманитарных и авиационно-космических проблем.

Награды получили восемь ученых. Среди них доктор сельскохозяйственных наук, главный научный сотрудник лаборатории селекции твердой пшеницы Самарского НИИ сельского хозяйства имени Н. М. Тулайкова Петр Мальчиков. Внедрение его разработок в селекционную практику позволило создать 18 сортов твердой пшеницы, 14 из которых признаны в качестве коммерческих сортов, перспективных для хозяйственного применения. В 2021 году эти сорта занимали 62,3% посевных площадей под твердой пшеницей в России.

Также среди лауреатов доктор технических наук, заведующий кафедрой "Системы специальной радиосвязи" ПГУТИ Александр Бузов, доктор технических наук, заведующий кафедрой "Теоретическая и общая электротехника" СамГТУ Владимир Козловский, доктор физико-математических наук, директор научно-исследовательского института прогрессивных технологий ТГУ Дмитрий Мерсон, доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой функционального анализа и теории функций Самарского университета Сергей Асташкин, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории микро- и нанотехнологий Института систем обработки изображений РАН — филиала Федерального научно-исследовательский центр "Кристаллография и фотоника" РАН Сергей Карпеев, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой общей и клинической микробиологии, иммунологии и аллергологии СамГМУ Александр Жестков, доктор медицинских наук, профессор кафедры онкологии на базе областного онкодиспансера Сергей Козлов.

Профессор Козлов в медицине 42 года. Заслуженный врач России автор 480 научных работ, наставник 15 кандидатов наук и двух докторов наук. Сергей Козлов с коллегами разработали инновационные малоинвазивные технологии диагностики и лечения больных при различных злокачественных новообразованиях: раке желудка, пищевода, легких, опухолях кожи и других.

"Все эти годы мы стремились к тому, чтобы пациенты жили как можно дольше, а качество их жизни мало или совсем не отличалось от того, что было до постановки диагноза. И нам это удалось. Не буду скрывать, есть удовлетворение от проделанной работы, — отметил Сергей Козлов. — Спасибо вам как руководителю региона, который уделяет такое огромное внимание науке, развитию. Потому что будущее региона действительно закладывается сегодня, и тот прорыв, который мы сегодня наблюдаем, во многом ваша заслуга".

Подводя итоги встречи, глава региона отметил, что сегодня в разы возросло внимание к научным разработкам, к университетам, пришло понимание, что сегодня университеты являются драйверами развития региона, города, страны. Губернатор заверил, что приложит все усилия для поддержки университетов, для лоббирования интересов научных школ.

"В ваших руках будущее региона. Но очень важно, что и наше настоящее сегодня в руках людей, которые умеют достигать целей, людей, которые благодаря своим знаниям, опыту, энергии, таланту способствуют тому, чтобы жизнь в нашем регионе становилась лучше. То, что делает каждый из вас — будь это забота о здоровье человека или улучшение технологий — сказывается на качестве жизни людей, и поэтому здесь нет второстепенных задач. Я очень рад, что Самарская область может по праву гордиться своим научным потенциалом, своими университетами. Уверен, что вместе мы еще многого добьёмся, — обратился к ученым Дмитрий Азаров. — Знаю, что учёный, исследователь — это состояние души. Поэтому уверен, несмотря ни на какие сложности, а при условии внимания и поддержки сферы науки и сфере образования, мы будем штурмовать новые высоты, ставить новые недосягаемые цели и добиваться результата. Благодарю за ваш труд".



