Дмитрий Азаров вместе с земляками почтил память погибших воинов-интернационалистов

Во вторник, 15 февраля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вместе с земляками почтил память воинов-интернационалистов. На площади Памяти в региональной столице состоялась церемония возложения цветов к мемориалу.

Напомним, именно в этот день в 1989 году последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. Это событие ознаменовало для нашей страны окончание афганской войны, через которую прошли свыше 600 тыс. советских солдат.

"Сегодня мы собрались здесь по традиции, которая сложилась на нашей земле в День воина интернационалиста, — отдать долг памяти защитникам нашего Отечества, которые встретились лицом к лицу с врагом, опасностью и, к сожалению, смертью далеко за пределами нашей Родины, защищая интересы нашей страны, наших мирных граждан, — отметил Дмитрий Азаров. — Долг Родине они отдали далеко за пределами нашей страны: в Афганистане, Вьетнаме, на Кубе, в Африке, по всей территории земного шара. А сейчас наши парни, сохраняя верность заветам своих отцов, дедов и прадедов, защищают интересы нашей страны и жизнь мирных граждан, мирного неба в Сирии, способствуют прекращению конфликта".

Глава региона добавил, что угроза была неминуемой не только для нашего государства, но и для всего мира. И российские парни стали стеной, сделав заслон террористам в Сирии, защитили жизнь мирных граждан Республики, предотвратили многие угрозы для россиян.

"Мы желаем им здоровыми, со славой и победой вернуться домой, где их ждут, — отметил губернатор. — Всегда будем помнить тех, кто сложили свои головы в других государствах, защищая интересы Родины, оставаясь верными присяге".

К ветеранам локальных войн обратился руководитель Самарского областного отделения общественного движения ветеранов локальных войн и военных конфликтов "Боевое братство" Андрей Мастерков.

"Земной поклон матерям и отцам, потерявшим своих сыновей. События Афганского конфликта стали началом борьбы с таким явлением как мировой терроризм, исламский экстремизм, который распространяется по миру и сейчас. Личный состав ограниченного контингента советских войск выполнил полностью возложенную на него задачу. Каждый третий воин-интернационалист был удостоен высоких государственных наград. Мужество, воинская доблесть афганцев оказали и оказывают заметное влияние на формирование моральной, духовной готовности нашего народа, молодого поколения страны встать на защиту своего Отечества. Я хочу искренне поблагодарить ветеранов боевых действий, кто сейчас активно работает, воспитывает, учит молодежь долгу, любви к нашей Родине", — отметил Андрей Мастерков.

Дмитрий Азаров поблагодарил руководителей общественных организаций, боевого братства, ветеранов-инвалидов, участников боевых действий, матерей за бережное отношение к истории, сохранение памяти, заботу о сослуживцах, их родных и близких.

"Мне дорого это и важно, — подчеркнул руководитель региона. — Вы всегда можете рассчитывать на мою помощь и поддержку. Вечная слава павшим героям. Доброго здоровья тем, кто и сегодня в строю".