Дмитрий Азаров провел совещание с медиками по ситуации с помощью больным COVID-19

В четверг, 17 февраля, губернатор Дмитрий Азаров провел совещание по вопросам организации помощи пациентам с коронавирусной инфекцией и ОРВИ на амбулаторном этапе. В Самарской городской клинической поликлинике № 15 глава региона вместе с главными врачами медицинских учреждений области и руководством областного минздрава обсудили, какие меры нужно принять, чтобы повысить качество и оперативность оказываемой помощи, сделать все сопутствующие процессы более удобными как для пациентов, так и самих медиков.

Глава региона, открывая совещание, отметил, что, с одной стороны, нынешняя волна COVID-19 и штамм "омикрон" характеризуются более легким течением болезни и уменьшением случаев госпитализации, с другой — значительно выросли темпы заболеваемости, а значит, и количество обращений в медицинские учреждения.

"Нагрузка на первичное звено колоссальная, понимаю ваши сложности. Поэтому я давал поручение быть готовыми к тому, чтобы амбулаторное звено приняло на себя всю тяжесть этой волны пандемии, — отметил Дмитрий Азаров. — К сожалению, мы фиксируем рост заболеваемости в категории дети до года. И здесь первичное звено, детские поликлиники определяющую роль играют в том, чтобы поставить заслон распространению инфекции".

В период пандемии сфере здравоохранения Самарской области оказывается беспрецедентная поддержка, чтобы помочь медикам в борьбе с COVID-19. Укрепляется материально-техническая база учреждений, строятся новые инфекционные корпуса, закупаются медикаменты и оборудование, обновляется и расширяется парк автотранспорта, предоставляется дополнительная поддержка медикам, создаются call-центры по работе с обращениями жителей, привлекаются кадры, оптимизируются алгоритмы взаимодействия с пациентами.

Глава региона отметил, что, несмотря на это, не везде с возрастающей нагрузкой удается справиться. Жители региона периодически сталкиваются с проблемами длительного ожидания в очередях в больницах или прихода врача на дом, трудности возникают с дозвоном на "горячие" линии и при удаленном оформлении больничных листов. Такие жалобы, в том числе, Дмитрий Азаров получает от земляков в социальных сетях.

"Мы создаем условия для того, чтобы не допускать подобного рода происшествий. Сейчас жителями это трактуется как ЧП, когда в условиях пандемии приходится стоять в очередях. Это непосредственно влияет на социальное самочувствие людей и состояние их здоровья. Все усилия необходимо принять для того, чтобы люди с этими сложностями не сталкивались и своевременно получали медицинскую помощь", — подчеркнул глава региона.

Он отметил, что это претензии не к врачам и медсестрам, а к организаторам здравоохранения, в первую очередь, руководителям учреждений.

"Давайте обсудим, что еще нужно сделать в организационном плане, с точки зрения укрепления материально-технической базы. Я готов к открытому разговору", - предложил Дмитрий Азаров.

Главные врачи больниц и поликлиник рассказали о ситуации в возглавляемых ими медицинских учреждениях. Об организации амбулаторной помощи пациентам Самарской городской клинической поликлинике № 15 в условиях роста заболеваемости COVID-19 и ОРВИ доложила главный врач учреждения Анна Дзюбайло.

На базе поликлиники организован амбулаторный центр диагностики и лечения пациентов с ОРВИ, COVID-19 или подозрением на него. Выделено одно крыло на втором этаже здания с отдельным входом, обозначена навигация маршрута движения температурящих пациентов как в здании, так и на прилегающей территории. В отдельном блоке выделено четыре кабинета для приема температурящих пациентов, кабинет для забора биоматериала на ПЦР-исследование, кабинет выдачи медикаментов. При необходимости в центре проводятся ЭКГ-исследование и компьютерная томография.

Среднее ежедневное количество ПЦР-тестов в настоящее время 350-400. Результат медицинская организация получает в течение 24 часов.

Работает call-центр по приему обращений пациентов. Организована работа 10 мобильных медицинских бригад. Кроме того, в поликлинике имеется бригада по оказанию неотложной медицинской помощи пациентам.

Анна Дзюбайло отметила, что в прошлом году у поликлиники был целый ряд проблем с оказанием помощи пациентам с коронавирусной инфекцией и ОРВИ, но сейчас их удалось решить.

Заместитель главного врача Самарской городской больницы № 4 Мария Лобова также рассказала о тех мерах, которые были предприняты для оптимизации работы с пациентами с COVID-19 и ОРВИ. Учреждение ранее столкнулось с тем, что не может в полном объеме справиться с возросшей нагрузкой и заметно увеличившимся объемом обращений пациентов. Главе региона поступали жалобы от земляков на работу поликлиники. Как рассказала Мария Лобова, были приняты решения кадрового, технического и организационного плана, что позволило исправить ситуацию.

Серьезные замечания по оказанию первичной помощи были и к Сызранской городской поликлинике. В ноябре 2021 года, после визита в поликлинику главы региона и заместителя министра здравоохранения РФ Олега Гриднева, руководство учреждения получило жесткие требования устранить все недостатки в кратчайшие сроки.

Главный врач Елена Казымова доложила, что выявленные замечания устранены. Вместе с тем, руководитель учреждения обозначила проблему с медицинскими кадрами в Сызрани. "Мы вынуждены привлекать специалистов из других городов, но здесь вопрос жилья, соцпакет. Мы предоставляем квартиры, но во временное пользование, в аренду", — сказала Елена Казымова.

"Этим вопросом мы уже занимаемся. Давайте определим наиболее востребованные специальности врачей и отработаем возможность и условия предоставления в Сызрани им квартир в собственность", — сказал губернатор, поручив министру здравоохранения Армену Беняну в кратчайшие сроки подготовить дорожную карту по введению дополнительной поддержки врачей, работающих в Сызрани.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что кадровым вопросом нужно заниматься комплексно по всем учреждениям региона, и планировать подготовку специалистов на годы вперед.

Отдельно губернатор и руководители медицинских учреждений обсудили вопрос оформления больничных листов по телефону. Заместитель министра здравоохранения Самарской области Павел Золотарев доложил о существующей системе дистанционного консультирования пациентов и выдачи листка нетрудоспособности. По его данным, заявку на открытие или закрытие больничного подали уже более 11 тыс. человек. Вместе с тем, в ряде медицинских учреждений общий процент оформления больничных в дистанционном режиме остается невысоким — многие жители по-прежнему предпочитают приходить лично, что создает дополнительную нагрузку на первичное звено. Среди причин — незнание пациентами о возможности оформить по телефону и неготовность медицинских работников информировать об этом.

Дмитрий Азаров поставил задачу активнее работать с населением, объяснять людям, как получить больничный без посещения медицинских учреждений. Это можно сделать по единому номеру 122 или в регистратуру своей поликлиники.

"Сегодня есть возможности оформлять больничные листы по телефону, без посещения больницы. Это сделано для помощи первичному звену. Это разгружает медработников, а значит, вы можете концентрировать усилия на тех случаях, где действительно помощь врача необходима в первоочередном порядке. При правильной организации это решение позволяет не создавать избыточную численность пациентов в наших поликлиниках. В этих условиях, тем не менее, по различным учреждениям есть случаи, когда многочасовые очереди формировались, в том числе из-за оформления больничных. Это недопустимо", — сказал губернатор.

Анна Дзюбайло добавила, что возникают проблемы и с тем, что иногда работодатели незаконно отказываются принимать от своих сотрудников электронные больничные листы. "Мы направили письма в Фонд социального страхования и Ассоциацию "Союз работодателей Самарской области", чтобы здесь они помогли в решении этой проблемы", — сказала главный врач Самарской городской клинической поликлиники № 15.

В завершении совещания Дмитрий Азаров поставил задачу спрогнозировать ситуацию с заболеваемостью на ближайшие 8 недель, чтобы понимать, к чему быть готовыми, какие дополнительные усилия необходимо предпринять. Он сообщил, что в ближайшее время предусматривается выделение дополнительных средств на поддержку здравоохранения региона, чтобы помочь врачам в этой непростой борьбе с COVID-19.

"Прошу передать коллективам ваших учреждений слова благодарности. Понимаю, с какой нагрузкой вы сейчас сталкиваетесь. С такой, которой не было никогда", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

После совещания глава региона проинспектировал работу координационного центра амбулаторной помощи больным пневмонией, ОРВИ и новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в поликлинике № 15. Он был открыт 14 октября 2020 года. По информации заместителя главного врача по качеству оказания медицинской помощи Елены Макаровой, в центре работают 40 сотрудников, по 20 человек в смену. Они отвечают на звонки жителей с 8:00 до 20:00, включая праздники и выходные. Большую помощь центру оказывают волонтеры из Самарского медицинского колледжа имени Н. Ляпиной.

Сейчас на фоне роста заболеваемости нагрузка на центр стала выше. Если раньше операторы центра отвечали на 500 входящих вызовов в день, то сейчас до 2 тысяч. Среднее общение оператора с позвонившим человеком составляет 3-4 минуты.

"Наша работа заключается в принятии звонков от жителей, оформлении карт пациентам, вызов врача на дом, обработке данных пациентов", — рассказала оператор координационного центра Анастасия Клименко.

В помощь сотрудникам центра действует автоматизированный обзвон жителей. В зависимости от ответов программа либо соединяет человека с оператором для дальнейшей консультации, либо предоставляет ему необходимую информацию самостоятельно.