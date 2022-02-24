Дмитрий Азаров: Российский народ никогда не руководствовался выгодой, приходя на помощь

Губернатор Самарской области прокомментировал введение санкций в отношении России за признание ДНР и ЛНР.
"Госсекретарь Соединенных Штатов Блинкен при введении санкций сказал, что мы сделаем все для того, чтобы Российской Федерации было невыгодно это решение в отношении ДНР и ЛНР. Слушайте, да когда это российский народ руководствовался собственной выгодой, приходя на помощь людям в беде. Да никогда такого не было. Это наши союзники во Второй Мировой войне, поставляя технику даже в тот период умудрялись наживаться на беде, на горе, на крови человеческой. Я думаю, что они никогда не поймут наш народ, наши принципов, наших устремлений, наших духовных скреп", - отметил Дмитрий Азаров.
Последние комментарии
Провести цифровую трансформацию всей страны Расскажите что это Непонятно Поговорите о вертуальной реальности открыто Вроде прошлый век и очки вертуальной реальности кино Все же смотрят телевизор
Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.
Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная
Вы большие молодцы! Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни.
Класснно