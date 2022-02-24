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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров: Российский народ никогда не руководствовался выгодой, приходя на помощь

САМАРА. 24 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области прокомментировал введение санкций в отношении России за признание ДНР и ЛНР.

"Госсекретарь Соединенных Штатов Блинкен при введении санкций сказал, что мы сделаем все для того, чтобы Российской Федерации было невыгодно это решение в отношении ДНР и ЛНР. Слушайте, да когда это российский народ руководствовался собственной выгодой, приходя на помощь людям в беде. Да никогда такого не было. Это наши союзники во Второй Мировой войне, поставляя технику даже в тот период умудрялись наживаться на беде, на горе, на крови человеческой. Я думаю, что они никогда не поймут наш народ, наши принципов, наших устремлений, наших духовных скреп", - отметил Дмитрий Азаров.

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