Общественные организации региона подписали обращение в поддержку президента РФ Владимира Путина

В понедельник, 28 февраля, состоялось заседание региональной Общественной палаты, которое провел губернатор Дмитрий Азаров. В нем приняли участие председатель Общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер, председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников, первый почетный председатель Самарской губернской думы Леон Ковальский, члены Общественной палаты Самарской области, а также представители общественных организаций, администраций и общественных советов муниципальных образований региона.

Общественная палата не могла остаться в стороне от событий, происходящих сегодня в стране и в мире. Председатель Общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер сообщил, что общественники и активисты НКО региона при участии Общественной палаты подписали обращение в поддержку президента России. По состоянию на 17 часов 28 февраля открытое письмо подписали около 200 общественных и некоммерческих организаций региона.

"В сердце каждого из нас с детства есть различение того, что такое добро и зло, что такое Родина, что такое справедливость. Справедливость - это когда те, кто виновен в восьмилетних обстрелах мирных жителей Донбасса, наказаны. Справедливость - это когда те, кто унижал, пытал и убивал простых людей лишь за то, что они хотели свободно говорить на родном языке, получают возмездие. Справедливость - это защитить святую память о подвиге наших предков, сломивших ценой миллионов жизней хребет нацистской гидре.

Мы, руководители общественных организаций, гражданские активисты, поддерживаем курс нашего президента и призываем к объединению всех общественных сил. Мы выражаем безусловную поддержку нашим мужественным защитникам - солдатам и офицерам Вооруженных Сил России, ополченцам и военнослужащим Донецкой и Луганской народных республик. Мы призываем все здоровые силы на нашей братской Украине отринуть страх и выступить против незаконного, националистического режима, годами стравливавшего наши братские народы, реабилитировавшего фашизм и осквернявшего память наших дедов, проливавших кровь за общую Победу.

Вынужденное и мужественное решение Верховного главнокомандующего России и действия Вооруженных Сил Российской Федерации несут конец восьмилетней войне на Донбассе и одновременно предотвращают третью мировую, ядерную, войну, показавшую свои очертания после объявления режимом В.Зеленского о планах по выходу Украины из Будапештского меморандума об отказе от ядерного оружия. Россия войну не начинает. Россия войну заканчивает", - озвучил Виктор Сойфер текст обращения, выразив от имени всех членов Общественной палаты и некоммерческих организаций региона поддержку главе государства.

Также по инициативе члена Общественной палаты, почетного гражданина Самарской области, генерала армии, Героя России Александра Баранова было создано широкое народное патриотическое движение в поддержку Донбасса, в поддержку решений президента страны.

"Мы не в первый раз сталкиваемся со сложностями, внешними вызовами, которые нацелены на то, чтобы затормозить опережающее развитие нашей страны. Я очень рассчитываю, что в это очень непростое для нашей Родины время Общественная палата станет площадкой, на которой произойдет объединение всех общественных сил вокруг решений президента страны по защите жителей Донбасса от агрессии, проведению операции по демилитаризации и денацификации Украины. Сегодня, понимая, перед какими вызовами стоит наше государство, как никогда, нужна консолидация общества", - обратился к членам общественной палаты Дмитрий Азаров.

Напомним, Самарская область стала одним из первых регионов, который включился в процесс по оказанию помощи жителям Донбасса. В числе первых регионов отправила гуманитарную помощь, приняла первых вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР. В субботу, 26 февраля, в пункте временного размещения, оборудованном в санатории "Дубки", побывал глава региона и пообщался с людьми.

"Я слышал ту боль и ненависть, те переживания и горе, страдания, которые люди вынесли. Со слезами на глазах они встретили решение нашей страны о признании независимости ДНР и ЛНР. Восемь лет идет война. Люди живут в условиях войны. Сейчас пришло время ее просто завершить, защитить людей", - выразил свое мнение глава региона.

Губернатор добавил: Россия делала все, чтобы прекратить военные действия, но дипломатические способы договориться были исчерпаны.

"Даже те договоренности, которые на государственном уровне достигнуты между республиками ДНР и ЛНР, руководством Украины, не исполняются, люди продолжают гибнуть. Мы все делаем для того, чтобы войну прекратить. Конечно, не стоит забывать и о главном сдерживающем факторе мира на территории всего земного шара - это ядерное сдерживание, хрупкий баланс, который удерживает мир от глобальной войны. Сегодня страны НАТО сделали все, чтобы этот баланс нарушить. Угроза возникновения глобальной войны встала бы со всей очевидностью. И, конечно же, в интересах нашего государства - обеспечивать сохранение этого баланса. На самом деле все политики из западных стран все это прекрасно понимают, но продолжают попытку загнать в угол нашу страну", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Геннадий Котельников отметил, что общественники и депутаты поддерживают инициативы президента России Владимира Путина.

"Нам деваться уже было больше некуда. Президент РФ очень доходчиво объяснил это безвыходное положение, при котором последствия могли быть непоправимыми. И мы пошли на этот шаг. Сейчас нужно еще больше единения, еще больше взаимопонимания, еще больше ответственности. Сегодня перед нами стоят новые масштабные задачи, которые поставило высшее руководство страны и региона - президент РФ Владимир Путин и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Решать эти задачи мы сможем только вместе, при активной поддержке гражданского общества", - сказал Геннадий Котельников.

"Президент отвечает за безопасность государства, берет на себя ответственность за будущее страны. Мы понимаем, что вмешательство в наши дела извне продолжается на протяжении многих лет. Рост военной и экономической мощи Российского государства нравится не всем. Когда президент принимал это решение, он четко дал понять, что другого выхода ему не оставили", - прокомментировал ситуацию заместитель председателя комиссии по вопросам законности, правам человека, взаимодействию с судебными и силовыми органами и ОНК, председатель правления Самарской областной общественной организации "Лига азербайджанцев Самарской области" Ширван Керимов.

"Мы всецело поддерживаем нашего президента. Наконец, война, которая длилась восемь лет, увидена другими людьми. К сожалению, на Донбассе столько лет уже был геноцид, были убийства, террор. И сейчас люди вздохнули свободно. Люди благодарят за то, что их освободили", - выразил свое мнение член Общественной палаты Самарской области, муфтий, председатель Централизованной религиозной организации "Региональное духовное управление мусульман Самарской области в составе Центрального духовного управления мусульман России" Талип Яруллин.

За помощь и поддержку вынужденным переселенцам из Донбасса Дмитрия Азарова поблагодарила директор благотворительного фонда "Радость" Светлана Полдамасова.

"Самарцы следуют традициями предков: на Самарской земле выручают всех, кто попал в беду. Своих не бросаем!" - заявил губернатор, подчеркнув, что сегодня, как никогда, важна консолидация общества.

В ходе встречи также обсудили итоги совместной работы за прошлый год, который стал годом восстановления экономики, несмотря на значительное негативное влияние пандемии. Большую работу по консолидации общества, общественному контролю за реализацией самых значимых проектов проделали эксперты Общественной палаты Самарской области.

Дмитрий Азаров поблагодарил их за активную работу: "Вы находитесь в постоянном контакте с людьми и разговариваете с людьми на одном языке. Хочу вас поблагодарить за вашу позицию по консолидации общества, за то, что вы делаете и для развития нашего региона, формирования общественного мнения, патриотического воспитания, поддержки ветеранов".