Дмитрий Азаров: "Никакие обстоятельства не способны разобщить людей"

В субботу, 12 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров опубликовал пост в соцсети ВКонтакте и призвал земляков приглашать в соцсеть друзей, родных и знакомых.

Напомним, ранее глава региона покинул "Инстаграм" после того, как руководство Meta одобрило призывы к насилию в отношении россиян.

"Несмотря на напряженный рабочий график, буду находить возможность для встреч и здесь. Продолжу делиться новостями, отвечать на вопросы, находить вместе с вами решения по самым разным жизненным ситуациям", - написал Дмитрий Азаров.

Глава региона добавил: "Никакие обстоятельства не способны разобщить людей, если есть доверие, уважение, желание помогать и поддерживать друг друга, делать нашу Самарскую область лучше! Мы умеем объединяться и на этой платформе, безусловно, создадим активное сообщество земляков".

Пост ВКонтакте губернатор дополнил фотографией с георгиевской ленточкой — символом победы.