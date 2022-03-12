Дмитрий Азаров: "Никакие обстоятельства не способны разобщить людей"

В субботу, 12 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров опубликовал пост в соцсети ВКонтакте и призвал земляков приглашать в соцсеть друзей, родных и знакомых.
Напомним, ранее глава региона покинул "Инстаграм" после того, как руководство Meta одобрило призывы к насилию в отношении россиян.
"Несмотря на напряженный рабочий график, буду находить возможность для встреч и здесь. Продолжу делиться новостями, отвечать на вопросы, находить вместе с вами решения по самым разным жизненным ситуациям", - написал Дмитрий Азаров.
Глава региона добавил: "Никакие обстоятельства не способны разобщить людей, если есть доверие, уважение, желание помогать и поддерживать друг друга, делать нашу Самарскую область лучше! Мы умеем объединяться и на этой платформе, безусловно, создадим активное сообщество земляков".
Пост ВКонтакте губернатор дополнил фотографией с георгиевской ленточкой — символом победы.
Последние комментарии
Хорошая новость
Алексей Кузьмицкий акцентировал внимание на том, что особое внимание необходимо уделять вопросам, которые наиболее чувствительны для людей и оказывают определяющее влияние на социальное самочувствие граждан. При этом не сказал, как важно прекратить массовое воровство управ. компаниями денег граждан вместо ремонтов их домов. Наверное просто не знает.
Провести цифровую трансформацию всей страны Расскажите что это Непонятно Поговорите о вертуальной реальности открыто Вроде прошлый век и очки вертуальной реальности кино Все же смотрят телевизор
Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.
Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная