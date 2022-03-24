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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров рассказал о планах АвтоВАЗа по созданию единого автосборочного производства

САМАРА. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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На АвтоВАЗе будет создано единое автосборочное производство. Об этом губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил во время прямого эфира на федеральном телеканале.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

Сегодня на АвтоВАЗе работает три автосборочных производства, в ближайшее время будет подписан приказ о создании единого автосборочного производства. "Это даст большую возможность по маневру трудовыми ресурсами по той или иной линии, которая будет укомплектована всеми необходимыми деталями", — объяснил Дмитрий Азаров.

На сегодняшний день 8 тыс. работников предприятия из 32-тысячного коллектива находятся в режиме неполной занятости. На следующей неделе работа будет проходить в режиме 4-дневки на линии по производству "Нивы", а с 4 по 24 апреля все работники уйдут в корпоративный оплачиваемый отпуск, который традиционно проходил с конца июля до середины августа. В текущих условиях совместно с руководством предприятия было принято решение перенести период отдыха на весенний месяц, чтобы за это время запастись комплектующими для дальнейшей работы производства.

"Здесь принимаем целый ряд решений. Отдельно хочу поблагодарить министра промышленности РФ Дениса Валентиновича Мантурова. Мы находимся в постоянном контакте с министром, руководством АвтоВАЗа для того, чтобы найти оптимальные пути решения по поставкам комплектующих на предприятие, чтобы оно в дальнейшем могло ритмично работать", — подчеркнул губернатор.

Также Дмитрий Азаров рассказал о работе автогиганта по поиску альтернативных поставщиков и по импортозамещению: "Сегодня конструкторское бюро, инженерный центр АвтоВАЗа работает над тем, чтобы внести конструктивные изменения, которые позволят заместить необходимые комплектующие от производителей из недружественных стран. Активно идет проработка с нашими странами-партнерами, с поставщиками из Азии, — рассказал губернатор. — АвтоВАЗ — крупнейший трудовой коллектив, на который завязан целый ряд предприятий малого и среднего бизнеса. Для региона — это ключевое предприятие".

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