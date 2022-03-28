Дмитрий Азаров поздравил сотрудников самарской Росгвардии с профессиональным праздником

В понедельник, 28 марта, губернатор Дмитрий Азаров поздравил сотрудников и военнослужащих регионального Управления Росгвардии с профессиональным праздником и вручил заслуженные награды.

"Совершенно точно, что служба всегда стояла на защите интересов нашей Родины, и воссоздание Росгвардии на новом этапе, конечно, было очень важным решением, как показывает сегодняшняя обстановка, очень верным и своевременным, - отметил губернатор, поздравляя сотрудников ведомства с праздником. - Вы стоите на защите конституционных прав, государственности нашей страны. Сегодня, в дни специальной военной операции на Украине, ваши товарищи помогают и там в поддержании порядка, недопущении противоправных действий, действуя в интересах всех граждан Российской Федерации и нашей страны. Это важно и там, и здесь, в границах России. Я хочу вас искренне поблагодарить за честную службу, верность присяге, готовность с риском для жизни выполнить поставленную задачу. Вы храните мир и спокойствие на территории Самарской области и всей России".

Особые слова благодарности глава региона адресовал начальнику Управления федеральной службы войск национальной гвардии России по Самарской области Александру Эсауленко.

"В любой ситуации, самой сложной, вы со своими товарищами всегда находите верные решения, всегда имеете возможность защитить мир и порядок на территории Самарской области. Честь и достоинство - это о вас", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Александр Эсауленко, в свою очередь, отметил, что сегодня между структурами ведомства и правительством региона выстроено самое тесное взаимодействие и сотрудничество, и выразил благодарность губернатору за внимание и поддержку.

"Сегодня роль наших подразделений значительно возрастает, - отметил начальник Управления федеральной службы войск национальной гвардии России по Самарской области. - Это связано не только со специальными подразделениями, которые оказывают силовую поддержку взаимодействующим структурам, но и с работой других наших подразделений, которой зачастую не видно".

Подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации выполняют служебно-боевые задачи в ходе специальной военной операции на Украине. Военнослужащие и сотрудники ведомства участвуют в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности в населенных пунктах, освобожденных от националистических вооруженных формирований, защищают население от преступных посягательств и мародерства, охраняют важные объекты инфраструктуры и обеспечения жизнедеятельности, содействуют гражданам в налаживании мирной жизни.

Кроме того, росгвардейцы выполняют служебно-боевые задачи по охране и сопровождению колонн с гуманитарными грузами и обеспечению безопасности на транспортных коммуникациях, в круглосуточном режиме патрулируют улицы населенных пунктов Самарской области, предотвращая и пресекая различного рода правонарушения, раскрывая преступления "по горячим следам".

Поблагодарил за службу бойцов ведомства главный федеральный инспектор по Самарской области Юрия Рожин: "Вы сегодня очень много делаете, и в обычной жизни мы часто этого не замечаем. Но это очень серьезная, мужественная, профессиональная, грамотная работа, направленная на обеспечение безопасности и правопорядка нашей любимой Самарской области".

Также Юрий Рожин отметил важность миссии, которую выполняют сегодня сотрудники Росгвардии, принимающие участие в специальной операции на Украине, от результатов которой будет зависеть порядок не только на Украине, но и во всем мире.

В завершение церемонии глава региона наградил отличившихся сотрудников Управления почетными грамотами и благодарностями.