Губернатор: "Сегодня с обновленной силой должны звучать темы патриотизма и многонационального единства"

В четверг, 30 марта, губернатор Самарской области, руководитель комиссии Госсовета по направлению "Культура" Дмитрий Азаров провел первое заседание комиссии в этом году.

Дмитрий Азаров, открывая заседание комиссии, обратил внимание, что на прошлом заседании комиссии особый акцент был сделан на теме воспитания патриотизма и гражданского самосознания.

"Мы единственная комиссия Госсовета, которая тему патриотизма вынесла в повестку своего заседания", — добавил губернатор Самарской области.

За два года комиссия Госсовета по направлению "Культура", возглавляемая Дмитрием Азаровым, стала площадкой для выработки совместных решений органов федеральной, региональной и местной власти, парламентских и общественных институтов в сфере культуры, а также крупнейших учреждений страны. Ряд ее предложений поддержал лично президент РФ.

В рамках заседания участники обсудили необходимость сохранения культурных традиций, этнокультурного многообразия и самобытности народов России, поддержки народного творчества. Эта задача сегодня имеет особую важность.

Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова сообщила, что осенью прошлого года по итогам парламентского форума "Историко-культурное наследие России" было принято решение о разработке законопроекта о нематериальном культурном наследии в РФ. Сегодня подготовка текста законопроекта, в которой принимали участие Минкульт РФ, различные ведомства и эксперты самого высокого уровня, находится на финальной стадии.

"Текст законопроекта находится в правовом управлении нашей палаты. Вопрос на личном контроле председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Принятие данного закона особенно актуально в год культурного наследия народов России, объявленного Указом президента РФ", — отметила Лилия Гумерова.

Она обозначила проблематику кадрового обеспечении сельских клубов и домов культуры в малых городах, где находит поддержку традиционная культура. В настоящее время потребность составляет более 9 тыс. специалистов, а с вводом новых объектов культуры эта потребность станет больше. Решить этот вопрос может помочь программа "Земский работник культуры".

"В субъектах страны есть успешный опыт реализации этой программы, и мы продолжим работу в данном направлении. По итогам сегодняшней встречи предлагаю рекомендовать правительству РФ предусмотреть финансирование программы "Земский работник культуры" из федерального бюджета. Объединив опыт субъектов, усилия федерального уровня, мы получим весомую поддержку для работников культуры", — считает Лилия Гумерова.

Директор Российского Дома народного творчества им. В. Д. Поленова Тамара Пуртова отметила важность принятия такого законопроекта. Она также рассказала о проектах и мероприятиях, которые пройдут в 2022 году под эгидой Минкульта РФ в различных регионах страны с целью популяризации и сохранения этнокультурного многообразия народов России.

В частности, планируется запустить проект "Золотая антология народной культуры", куда будут включены 100 шедевров нематериального наследия народов России, сформировать всероссийский реестр объектов нематериального наследия в сфере народной культуры, начать грантовую поддержку исследователей народной культуры, ввести почетное звание "Хранитель традиций".

Илзе Лиепа отметила, что в процесс сохранения традиций нашей многонациональной страны необходимо вовлекать молодежь. "Народное творчество и традиции постоянно развиваются. Если мы сделаем так, что молодежь почувствует, что ей это интересно, что национальная культура — это модно, что это живой организм, тогда наши намерения будут воплощаться в жизнь. Вопрос борьбы за умы молодежи стоит очень остро", — уверена народная артистка РФ.

В качестве успешного примера такой работы она привела постановку "Князь Владимир: самарская страница" с участием воспитанников детского музыкального театра "Задумка" и самой примы Большого театра. Спектакль, впервые показанный в 2018 году в Москве, в марте этого года был возрожден в Самаре благодаря президентскому фонду культурных инициатив и поддержке губернатора Дмитрия Азарова. Бесплатно посмотреть постановку могли школьники. До конца года для них будет организован еще ряд показов этого спектакля.

Заместитель председателя Союза театральных деятелей РФ Дмитрий Мозговой озвучил инициативу о создании в год культурного наследия народов России программы по поддержке национальных театров страны, которые работают на национальных языках: "Национальные театры — это тот культурный институт, который позволяет сохранять культуру народов России".

Одним из актуальных механизмов популяризации нематериального культурного наследия России является реализация программы "Пушкинская карта", которая стартовала 1 сентября 2021 года.

"С момента старта проекта Пушкинскую карту оформили 4,7 млн молодых людей. В афише размещено 70 тыс. мероприятий, на которые ребята купили более 6 млн билетов. Наибольшим спросом у молодежи пользуются спектакли, концерты и, конечно, кино. Только за два первых месяца в проекте уже более 1300 кинотеатров. Ребята успели купить почти 1 млн билетов в кино! Сами кинотеатры говорят, что даже не ожидали такой популярности программы", — рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова.

Одной из важнейших задач по развитию проекта сегодня является подключение максимального количества учреждений и организаций культуры к "Пушкинской карте". Уже сейчас к проекту присоединились практически все театры страны, филармонии, большое количество музеев. Но участниками проекта могут стать и культурно-досуговые центры, концертные залы, библиотеки, которые проводят различные мероприятия.

Замминистра культуры РФ Ольга Ярилова отметила, что нужно наращивать темпы внедрения "Пушкинской карты". "Нам очень важна поддержка и в школах, и в вузах, и в наших училищах в каждом субъекте РФ", — добавила Ольга Ярилова, призвав губернаторов и министров культуры активнее включаться в работу по реализации проекта.

Замминистра культуры РФ отметила, что необходимо, чтобы в каждом учреждении появлялись новые форматы работы, обновлялся репертуар, работали гастрольные программы, а возможность посещать культурно-досуговые мероприятия была и у ребят, живущих в отдаленных населенных пунктах, небольших городах и селах. Для этого нужно объединить усилия региональных министерств образования и образовательных учреждений и совместно решать вопросы организации таких мероприятий.

Дмитрий Азаров оценил "Пушкинскую карту" как "действительно потрясающе успешный проект". Консолидировав предложения со всей страны по развитию "Пушкинской карты", он выступил с инициативой распространить действие программы на семьи, в которых воспитываются дети от 7 до 14 лет, а также на людей с ограниченными возможностями здоровья вне зависимости от возраста.

"Мы поддерживаем это предложение и сделаем все возможное для того, чтобы оно было реализовано", — сообщила замминистра культуры РФ.

В заседании комиссии также принимали участие представители творческого сообщества, заслуженные и народные артисты РФ. Депутат Госдумы, заслуженный артист РФ, певец Денис Майданов внес целый ряд предложений. Одно из них касается проведения 4 ноября в День народного единства всероссийского фестиваля "Этновидение".

"Чтобы на главной сцене страны с известными "звездами" национальные песни спели начинающие таланты из регионов, показав свою культуру и этническую составляющую. Фестиваль покажет всю многогранность нашей страны, населяющих народов", — считает Денис Майданов.

Также он вышел с инициативой о лицензировании артистов на ведение концертной деятельности. "Хорошие артисты от этой инициативы не пострадают, а артисты, которые работают против страны, не получат лицензию на работу на территории России. Это может касаться выступлений как на больших сценах, так и на частных мероприятиях. Руководить этим процессом должен Росконцерт Минкульта. В нынешнее время это очень важный момент", — отметил артист.

Заслуженный артист РФ, певец Александр Маршал поддержал инициативы Дениса Майданова. Он также обратил внимание на необходимость дополнительного контроля за публикациями в Интернете, чтобы оградить жителей страны от противоправного и опасного контента. "Я считаю, что интернет должен быть контролируемым. Многие не смотрят телевизоры. Особенно дети, которые постоянно сидят с телефонами", — добавил он. "Это вопрос национальной безопасности", — поддержала председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

Депутат Самарской губернской думы, заслуженный артист РФ Сергей Войтенко отметил, что для правильного воспитания молодого поколения нужно обогатить контент российских телевизионных каналов — уделять больше внимания патриотической музыке, народному творчеству, давать возможность выступать молодым авторам и исполнителям.

Дмитрий Азаров согласился с мнением выступающих и напомнил, что благодаря поддержке Фонда президентских грантов и президентского фонда культурных инициатив летом в Самаре пройдет всероссийский фестиваль САМ.ФЕСТ, на котором выступят молодые авторы и исполнители со всей страны.

В заключении встречи председатель комиссии Дмитрий Азаров пригласил всех участников на XXX Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна", который пройдет в Самарской области в мае. Тогда же комиссия соберется на второе заседание.