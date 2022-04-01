Дмитрий Азаров поручил ввести в оборот 110 тысяч гектаров неиспользуемой пашни

В пятницу, 1 апреля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в режиме видеоконференции провел встречу с аграриями региона и главами муниципальных районов. Темой для обсуждения стал ход подготовки к весенним полевым работам и риски, связанные с введением несправедливых санкций в отношении России.

Напомним, эта тема была одной из ключевых на заседании штаба по повышению устойчивости региональной экономики, который прошел в начале недели.

"Сегодня в открытом режиме с участием глав всех районов, сельхозпроизводителей мы еще раз вместе должны уточнить ход работ. Если возникают какие-то сложности, риски, например, по семенам, мы должны разобрать их по каждому району, если понадобится — по каждому предприятию, которое занимается растениеводством, животноводством. Сегодня мы должны фактически определить весь спектр проблематики для того, чтобы никаких сомнений не осталось в своевременном начале и проведении весенних плевых работ", — подчеркнул Дмитрий Азаров в начале обсуждения.

Глава региона акцентировал внимание глав районов и руководителей сельхозпредприятий на том, что в современных условиях нужно постоянно мониторить ситуацию и оценивать потенциальные риски.

"В ситуации, когда наша страна сталкивается с несправедливыми санкциями, когда нас пытаются ограничить в развитии по всем направлениям экономической, хозяйственной, общественной, культурной деятельности, мы не можем допустить малейшего сбоя при проведении посевной кампании. Нам необходимо создать надежный задел продовольственной безопасности нашего региона и страны в целом", — заявил губернатор.

В текущем году общая посевная площадь составит 2,2 млн 190 тыс. га — это на 10 тыс. га больше, чем в прошлом году. При этом существенно вырастет площадь зернового клина — почти до 1,2 млн га. Министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Николай Абашин отметил: в этом году нам необходимо собрать 2,3 млн т зерна.

"Под урожай текущего года с осени прошлого года посеяно 438 тыс. га озимых — это на 5% ниже уровня предыдущего года и объясняется дефицитом влаги. На сегодняшний день по результатам мониторинга 400 тыс. га озимых находится в хорошем и удовлетворительном состоянии", — отметил министр.

Потребность семян для ярового сева в объеме 104 тыс. т полностью закрыта. В наличии имеется 117 тысяч, с учетом запаса на случай пересмотра структуры посевных площадей. 14,2% — это элитные семена, 80,5% — репродуктивных.

Николай Абашин добавил, что потребность в семенах подсолнечника составляет 3100 т. В наличии пока только 2100 т. Оставшийся объем — законтрактован. Кроме того, требуется 1700 т кукурузы, в наличии пока только 800 т.

"Оставшиеся объемы законтрактованы. Ряд хозяйств показывают еще определенный дефицит. Я считаю, что на этом этапе уже необходимо пересматривать структуры посевных площадей", — отметил министр. Семена картофеля имеются в наличии в полном объеме — 13 тыс. т.

К посевной по плану планируется накопить порядка 150 тыс. т минеральных удобрений. Заместитель директора по сбыту ПАО "КуйбышевАзот" Сергей Егунов отметил, что поставки минеральных удобрений на внутренний рынок региона и страны — это первостепенная задача. Производственные мощности по выпуску аммиачной селитры загружены на 100%. Всего до конца апреля предприятие планирует отгрузить аграриям региона около 30 тысяч тонн удобрений.

"Мы зафиксировали цены на удобрения для сельхозпроизводителей и не повышаем их практически целый год. Не нужно закупать удобрения впрок, на осень. Коррекция по ценам если и будет, то незначительная. Вопрос на контроле правительства РФ и ФАС, — обратился к аграриям Сергей Егунов. — Мы гарантируем полное обеспечение минеральными удобрениями на осенний сезон. Предпринимаем все возможные усилия для ускорения поставок удобрений. Можно с уверенность сказать, что для проведения весенней посевной кампании все сельхозпроизводители будут обеспечены удобрениями".

Николай Абашин также доложил, что потребность в горюче-смазочных материалах составляет 33,5 тыс.и т, из них 86% уже закуплены. На период весенней кампании будет задействовано 4600 тракторов и 3300 посевных агрегатов. Они уже находятся в высокой технической готовности. В этом году на весенних полевых работах планируется задействовать 6300 человек, в том числе, будут привлечены студенты профильных учреждений среднего и высшего образования.

Говоря о субсидиях по коротким льготным кредитам, Николай Абашин отметил, что в этом году предусмотрено 919 млн рублей. "Мы сможем в три раза больше выдать льготных кредитов. Субсидии покрывают разницу между ставкой рефинансирования и тем льготным кредитом, который получает сельхозпроизводитель. Сумма, которую нам довели, позволит выдать льготных коротких кредитов в объеме более 10 млрд рублей", — подчеркнул министр.

По инвестиционным кредитам одобрено 28 заявок на сумму 558 млн рублей. Что касается мер господдержки, в текущем году на растениеводство и животноводство предусмотрено 3,5 млрд рублей.

Аграрии подняли вопрос выделения субсидий на приобретение техники. В последние годы в связи с необходимостью поддержки мясо-молочного производства акцент переместился на животноводство.

"Животноводство для Самарской области является основным направлением, на котором будут сфокусированы основные меры поддержки, — отметил губернатор. — В животноводстве больше рабочих мест и круглогодичная занятость, в то же время, чуть меньше рентабельность, чем в растениеводстве. И возможности, которые у нас есть в регионе по переработке молока, значительно превышают объемы производства. Мы будем поддерживать всех, но приоритет — животноводство. Если будет инвестиционный проект, мы готовы его рассмотреть и поддержать. В этом году на поддержку сельхозтоваропроизводителей у нас предусмотрено 5 млрд рублей, из которых 2,6 млрд — средства областного бюджета".

На совещании был также затронут вопрос мелиорации. Аграрии Пестравского района предложили построить плотину на реке Иргиз. Благодаря этому можно в состав орошаемых земель ввести порядка 500 га.

"Я заинтересован в увеличении площади орошаемых земель, а для южных территорий — это ключевой вопрос. Успешный опыт в нашем регионе есть", — подчеркнул Дмитрий Азаров и предложил сельхозпроизводителям вместе с минсельхозом региона подготовить инвестиционный проект, чтобы была возможность представить его на федеральном уровне и получить меры поддержки.

"Строительство плотины — непростой вопрос, который касается водообеспечения населенных пунктов. Здесь нужны точные расчеты. Давайте поймем, к какому эффекту приведет этот объект, я готов этим заниматься", — добавил глава региона.

Во время встречи губернатор напомнил о комплексной системе дистанционного мониторинга, благодаря которой удалось вывить порядка 110 тыс. га неиспользуемых земель сельхозназначения.

"Вопрос их вовлечения в сельскохозяйственный оборот необходимо решить в ближайшие два года. На районном уровне должен быть отдельный план по вводу этих земель в оборот", — поставил задачу Дмитрий Азаров.

Почти 10 тыс. га обнаружено в Шигонском районе. Глава муниципального образования Сергей Строев отметил, что в этом году планируется ввести в оборот 1700 га. Однако есть нерешенный вопрос по передаче земель — 2 тыс. га — из федеральной собственности.

"Мы уже много лет пытаемся оформить через Росимущество, но пока безрезультатно, — отметил он. — У нас есть и непродуктивные почвы, которые заросли лесами. Но спрос у сельхозпроизводителей на земли имеется".

Дмитрий Азаров поручил руководителю муниципального образования в ближайшее время подготовить детальную информацию по землям федеральной собственности и направить ему для того, чтобы оперативно решить вопрос. При этом руководитель области отметил, что необходимо предметно подходить к вопросу ввода земель, которые заросли лесами. В этом направлении нужно выстроить взаимодействие с региональным минлесхозом. Чтобы не тратить деньги на вырубку или посадку деревьев, можно поменять назначение земель.

Дмитрий Азаров также сообщил о том, что на федеральном уровне предварительно одобрена заявка на проведение берегоукрепления в селе Березовка Шигонского района, где в период паводка в зоне подтопления оказываются около сотни жилых домов. Общая стоимость проведения работ составляет порядка 700 млн рублей. "В областном бюджете на 2023–2024 гг. средства заложены", — подчеркнул Дмитрий Азаров и поручил Сергею Строеву активнее развивать проект.

Заместитель президента агрохолдинга "Василина" Николай Бабошко обратился с просьбой на выделении квоты по экспортной продаже 300 тонн зерна для компании "Самараэкспортзерно", входящей в структуру холдинга. Также он выразил готовность оказать гуманитарную помощь жителям Донбасса — отправить порядка 100 т муки.

Глава региона напомнил, что правительством России введены временные ограничения на экспорт зерна, чтобы защитить российский рынок, стабилизировать и не допустить рост цен на продовольствие. "Однако если экспортные позиции будут открывать, то мы должны быть к этому готовы: необходимо четко понимать запрос на квоту по каждому сельхозпроизводителю, — сказал губернатор и поручил Николаю Абашину собрать и зафиксировать всю информацию от сельхозпроизводителей. — Уверен, что экспортные поставки будут, но решения пока носят отложенный характер".

При этом руководитель региона призвал аграриев ориентироваться на урожайный 2020 год, а не прошлый — засушливый. "Показатели прошлого года мы точно превысим. Но нацеливаю вас на то, чтобы мы превысили показатели 2020 года", — обратился он.

Директор ФГБУН "Самарский федеральный исследовательский центр Российской академии наук" Сергей Шевченко обратил внимание на сортовой потенциал зерновых культур. "В Самарской области созданы сорта интенсивного типа, которые в экстремальных условиях не уступают по продуктивности, а в благоприятные годы формируют урожайность около 50 центнеров с одного гектара и выше. Мы видим спрос на них, и хочу сказать, что 70% всех посевных площадей России засеиваются нашими сортами, — отметил академик РАН. — Сегодня у нас есть семена оригинальных категорий зерновых культур — 150 т мягкой пшеницы и 80 т твердой пшеницы".

Александр Абрамов, директор ООО "Коровкино", где активно используют современные системы ухода, мониторинга здоровья животных и другие передовые разработки, обратился с просьбой обеспечить устойчивую сотовую связь и интернет. "Это необходимо для того, чтобы все наши системы контроля действовали устойчиво, надежно. Поскольку мы сейчас очень серьезно уходим в информатизацию", — сообщил руководитель предприятия.

Здесь активно используют робот-пододвигатель кормов, программы для отслеживания стельности коров, интерактивный контроль рациона и кормления, систему ГЛОНАСС.

Дмитрий Азаров дал поручение главе района подготовить заявку по инфраструктурной обеспеченности сельхозпредприятий. "У нас не просто разговоры про "умное агро", а реальное внедрение современных технологий по всей Самарской области. И конечно, предприятиям нужно помогать, — отметил губернатор, поставив задачу Николаю Абашину обобщить предложения сельхозпроизводителей по этой теме. — Будем настойчиво добиваться, чтобы в должной мере все услугами сотовой связи, интернета были обеспечены. Нам это жизненно важно для развития сельского хозяйства. Этот экономический аспект мы часто упускаем при обосновании вложений в инфраструктуру сотовой связи, больше говорим про социальную сферу, образование. А этот аспект не в полной мере используем при защите инвестиционных программ и заявок. Попрошу в целом по Самарской области этот аспект изучить".

Во время встречи был затронут вопрос заключения долгосрочных договоров, что придает большей уверенности всем компаниям — поставщикам и заказчикам. "В такие периоды важность такой работы — планомерной, системной, долговременного планирования — выходит на первый план. Сейчас в ручном режиме помогаем предприятиям, у которых нет долгосрочных договоров. Это, прежде всего, пищевая промышленность, — отметил Дмитрий Азаров. — Сейчас это требования времени– переходить на долгосрочные контракты практически по всем направлениям".

Генеральный директор ООО "Ротор-лизинг" Андрей Полянин и представитель компании "ТВС-Агротехника" Алексей Клипов подняли вопрос поставки импортных комплектующих. Напомним, Дмитрий Азаров еще в понедельник на совещании по повышению устойчивости экономики региона заявил о готовности правительства области поддержать проекты, направленные на импортозамещение запчастей.

В завершении встречи Дмитрий Азаров поблагодарил сельхозпроизводителей за работу, отметив их высокий уровень готовности к весенним полевым работам. Особые слова признательности губернатор адресовал компаниям, которые оказывают помощь жителям Донбасса.

"Три недели назад наши сельхозпроизводители, первые среди всех сфер отрасли региона, обратились сами ко мне с предложением оказать гуманитарную помощь людям ДНЛ и ЛНР. И оказали. Спасибо, что для вас нет чужой беды, что в сложный для людей период вы откликаетесь и помогаете. Родина вас не забудет", — резюмировал руководитель области.