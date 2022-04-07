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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров провел заседание областного оргкомитета "Победа"

САМАРА. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 7 апреля, губернатор Дмитрий Азаров провел расширенное заседание регионального оргкомитета "Победа". Участие в нем приняли ветераны, Герои России, Герои Социалистического Труда, почетные граждане, заслуженные люди губернии, руководители органов исполнительной власти и территориальных органов федеральных структур, депутаты различного уровня, главы муниципальных образований, представители бизнес-сообщества, общественных организаций, редакторы СМИ, волонтеры Победы и других институтов гражданского общества.

Фото: Юлия Рубцова

Центральной темой совещания стала подготовка к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а также были подведены основные итоги патриотической работы, которая велась в Самарской области в течение 2021 года.

Перед началом обсуждения вопросов повестки Дмитрий Азаров объявил минуту молчания - в память о погибших в специальной военной операции на Украине. 

"В эти тревожные для нашей страны дни мы все гордимся нашими Вооруженными Силами, которые сегодня борются с неонацизмом, он, к сожалению, у самых границ нашей страны. Они сражаются, чтобы наша страна жила в мире, они вновь противостоят фашизму. И где, казалось бы, - на Украине! - отметил глава региона. - Думаю, что великим защитникам 1941-1945-х годов и в страшном сне не могло присниться, что фашизм даст ростки на территории Украины".

События, которые разворачиваются на территории Украины, показывают, насколько сегодня важно достоверно рассказывать молодому поколению о том, что происходило во времена Великой Отечественной войны, и о том, что происходит сегодня.

Сейчас, в непростой исторический момент, граждане России должны проявить сплоченность и поддержать президента Владимира Путина, Вооруженные Силы России, свою Родину. Как эти задачи будут реализованы в преддверии Дня Победы на территории 63 региона, также обсудили участники расширенного заседания областного оргкомитета "Победа".

Дмитрий Азаров подчеркнул: торжества, посвященные 77-й годовщине Победы, должны пройти "достойно, на самом высоком уровне и затронуть максимальное количество граждан". Распространение пандемии в настоящее время идет на спад. Это позволяет осторожно и взвешенно снимать санитарные ограничения, в том числе на проведение массовых мероприятий.

"Однако ни в коем случае нельзя расслабляться. Эпидемиологическая ситуация остается непростой, требует постоянной концентрации нашего внимания по защите здоровья людей, - отметил губернатор. - Тем не менее ситуация позволяет нам отметить День Победы так, как привыкли, - всем миром, с массовыми памятными мероприятиями. Мы сможем показать традиционный военный парад гораздо большему числу самарцев. Мы, уверен, вновь пройдем в едином строю Бессмертного полка вместе со своими семейными героями, вместе с тысячами земляков, вместе со всей страной. Повсеместное, активное, массовое участие наших людей в этой святой акции - яркое свидетельство подлинного патриотизма российских граждан".

Самыми масштабными мероприятиями Дня Победы традиционно являются военный парад на площади Куйбышева и шествие "Бессмертного полка". Участники заседания областного оргкомитета "Победа" детально обсудили формат проведения очных массовых мероприятий 2022 года, определили меры, которые позволят достойно выразить уважение всем, кто приближал День Победы.

В Самарской области в настоящее время проживает 11737 инвалидов, ветеранов, бывших несовершеннолетних узников концлагерей и вдов участников Великой Отечественной войны. Вместе с федеральной они получают и региональную поддержку.

"С 2009 по 2021 годы были обеспечены жильем 5286 ветеранов Великой Отечественной войны. Сейчас ветеранов, нуждающихся в жилье, на учете нет. Самарская область - один из немногих субъектов России, в котором жильем обеспечиваются граждане, работающие в тылу в период Великой Отечественной войны. В текущем году на эти цели в региональном бюджете предусмотрено 48 млн руб. для 35 граждан", - подчеркнул заместитель председателя областного правительства Александр Фетисов.

О подготовке к параду в Самаре 9 мая доложил заместитель командующего 2-й гвардейской общевойсковой армии по военно-политической работе Павел Олексюк. Он выразил благодарность главе региона за поддержку военнослужащих, выполняющих задачи во время специальной военной операции.

"Военнослужащие 2-й армии достойно выполняют свой воинский долг, - сообщил Павел Олексюк. - Никто не знал, что через 77 лет после Великой Победы нацизм и фашизм зашагает бодрым строем. И сейчас мы живем в новом формате времени, в состоянии первой мировой информационной войны: посмотрите, что творится в сетях, на телевидении, посмотрите, как нагло и агрессивно пытаются воздействовать на умы. И мы с вами в ответе за молодежь. Поэтому и парад, посвященной Великой Победе, состоится в любую погоду".

После Парада Победы состоится шествие Бессмертного полка - как в онлайн-формате, так и очно. Во время прохождения колонны по улицам Самары будет организовано прямое включение с Красной площади в Москве.

"В этом году Бессмертный полк онлайн пройдет в обновленном формате: прием заявок пользователей будет осуществляться через сайт проекта и мини-приложение в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Прием заявок будет осуществляться с 14 апреля до 7 мая. Трансляция онлайн-шествия пройдет 9 мая, - рассказала председатель Самарского Союза молодежи Анастасия Софьина и пригласила участников заседания оргкомитета принять участие.

Напечатать фотографии можно будет в районных администрациях и библиотеках муниципальных образований региона.

Помимо этого, в регионе пройдет еще ряд памятных мероприятий. Директор автономной некоммерческой организации "Региональный центр реализации проектов "СОТА" Наталья Семенова рассказала, что в этом году пройдут церемонии возложения венков и цветов с участием жителей губернии. В областной столице почтить память погибших участников Великой Отечественной войны можно будет 6 и 9 мая у горельефа "Скорбящей Матери-Родине".

"Вечером 9 мая на площади Куйбышева состоится большой концерт, - добавила Наталья Семенова. - Главная наша задача состоит в том, чтобы укрепить чувство подлинного патриотизма и гордости за нашу Родину, сохранить память о подвиге советского народа, солдата, труженика тыла во время Великой Отечественной войны, противодействовать попыткам фальсикации исторических событий. Во время концерта мы будем рассказывать о великих полководцах, наглядно продемонстрируем важность сохранения исторического скульптурно-монументального наследия".

В концерте предполагается участие самарских творческих коллективов и народного артиста России Дениса Майданова. А завершит вечер праздничный салют.

Кроме того, в рамках празднования Дня Победы пройдут мероприятия и акции с участием активной молодежи. В их числе - "Огненная картина войны", "Георгиевская лента", "Защитникам Отечества посвящается", "Вахта памяти", "Свеча памяти", "Диктант Победы", "Сад памяти". По сложившейся в регионе традиции, под окнами ветеранов пройдут мини-парады и концерты. Продолжится работа по восстановлению памятников, мемориалов и воинских захоронений.

Губернатор отметил, что в орбиту памятных мероприятий необходимо вовлекать и вынужденных переселенцев из Донбасса. "Все должны чувствовать нашу заботу - как жители Самарской области, так и те, кто приехал к нам в последние недели, - этих людей мы тоже обязаны окружить заботой и вниманием", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

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