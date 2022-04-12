Дмитрий Азаров поздравил коллектив и ветеранов "РКЦ "Прогресс" с Днем космонавтики

Во вторник, 12 апреля, в Самаре проходят торжественные мероприятия в честь Дня космонавтики и первого полета человека на околоземную орбиту. Участие в них вместе с земляками принимает губернатор Дмитрий Азаров.

Глава региона с праздником поздравил сотрудников АО "РКЦ "Прогресс" — лидера мировой космической отрасли по разработке, производству и эксплуатации ракет-носителей для выведения автоматических космических аппаратов различного назначения и пилотируемых кораблей типа "Союз".

На площадке предприятия губернатор вместе с руководством, сотрудниками, ветеранами завода, студентами и преподавателями самарских вузов возложил цветы к мемориальной доске легендарного конструктора, бывшего руководителя Центрального специализированного конструкторского бюро и РКЦ "Прогресс" Дмитрия Козлова.

"Сегодня по сложившейся традиции мы собрались здесь, чтобы вспомнить великих покорителей космоса. Дмитрий Ильич Козлов — один из тех выдающихся людей, благодаря которым человечество открыло космос, наша Родина стала космической сверхдержавой", — отметил Дмитрий Азаров.

Губернатор поблагодарил всех работников предприятия, которые в современных условиях продолжают упорно работать, чувствуя свою востребованность и ответственность перед страной. Работники РКЦ активно участвуют и в помощи пострадавшим жителям Донбасса.

Ветеран предприятия, бывший заместитель генерального конструктора Леонид Рохваргер отметил, что люди всегда были и остаются основой "Прогресса". "Рад, что большие перспективы у нашего предприятия есть по созданию новых ракет-носителей и космических аппаратов. Новое поколение сотрудников очень талантливое, и все задачи, которые сейчас стоят, уверен, будут ими выполнены", — подчеркнул он.

"Все вкладывают свои усилия, свой талант, умения в создание космической техники. Мы чувствуем уверенность, потому что у предприятия есть заказы, и люди уверены в завтрашнем дне", — добавил заместитель генерального конструктора РКЦ "Прогресс" Геннадий Аншаков.

После возложения цветов Дмитрий Азаров принял участие в торжественном заседании научно-технического совета предприятия. В прошлом году РКЦ "Прогресс" обеспечил 22 пусковые кампании. Сегодня на предприятии ведутся работы по производству двухступенчатой ракеты-носителя "Союз-5". Важно, что она полностью отечественного производства: металл, технологии, система управления, станки, приборы — все производится на территории России. Активно обсуждается разработка перспективной ракеты-носителя среднего класса "Союз-5".

"Уверен, что знания и опыт всех, кто работает на нашем предприятии, будут и дальше способствовать укреплению нашей страны как великой космической державы", — отметил в своем обращении генеральный директор РКЦ "Прогресс" Дмитрий Баранов и пожелал коллективу успехов в реализации новых проектов.

Также предприятие занимается строением спутников, созданием космических сервисов, необходимых для развития навигации и геоаналитики. Космические аппараты РКЦ "Прогресс" продолжают работу на орбите и используются по целевому назначению. Предприятие сотрудничает с вузами региона и студенческими объединениями.

"РКЦ "Прогресс" является вершиной той пирамиды, на которой основана вся мощь России. Поэтому День космонавтики — это праздник всей нашей страны, всех промышленных предприятий и их больших коллективов, которые производят продукцию для нас, — отметил первый заместитель генерального директора — генеральный конструктор Равиль Ахметов. — Я рад тому, что власти уделяют пристальное внимание развитию нашего предприятия. Это радует и в то же время обязывает работать еще лучше".

Приветствуя участников заседания научно-технического совета, Дмитрий Азаров еще раз поблагодарил ветеранов, чьи имена навсегда вошли в историю российского космоса. "Спасибо, что вы и сегодня вдохновляете трудовой коллектив на победы и свершения. Вы знаете, как достигать побед в любой ситуации, несмотря на все сложности и вызовы. Я уверен, что этот опыт вы передадите, как вы делали это на протяжении всех лет, нынешнему поколению заводчан. Вы представляете легендарное предприятие, благодаря которому наша Самара заслуженно считается одним из главных центров не только российского, но и мирового космоса, космической столицей страны, — подчеркнул губернатор, обращаясь к сотрудникам предприятия. — Безусловно, все жители Самарской области гордятся тем, что каждый третий полет в космос в мире был совершен на ракетах самарского производства".

Губернатор отметил, что история предприятия продолжается, и РКЦ "Прогресс" сохраняет лидерские позиции, являясь флагманом ГК "Роскосмос". "Сегодня время непростое, наша страна столкнулась с новыми вызовами. Нам вновь приходится противостоять распространению нацизма, мы вновь столкнулись с экономической блокадой, с беспрецедентными по своему масштабу и несправедливости санкциями, в отношении России развязана информационная война. Но время выбрало людей, которые, я уверен, несмотря ни на какие сложности обеспечат достижение результата, выполнение всех планов — это и есть наш вклад в развитие страны, в общую победу, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Сегодня предприятие, как и в предыдущие годы, обеспечивает космический щит нашей великой России. РКЦ "Прогресс" продолжает стабильно работать в условиях санкционного давления, и это благодаря тому, что отрасль, предприятие подготовилось к этому заблаговременно. Я не сомневаюсь, что все поставленные задачи будут выполнены".

Несмотря на то, что РКЦ "Прогресс" оказался в списке предприятий, в отношении которых недружественные России страны объявили санкции, предприятие продолжает стабильно работать. Все ранее утвержденные планы и производственные программы реализуется в соответствии с ранее утвержденным графиком. О том, что предприятие загружено минимум на ближайшие 2,5 года, было заявлено в марте этого года во время рабочей поездки на "Прогресс" гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина и губернатора Дмитрия Азарова.

"Качество производства, надежность продукции всегда были отличительной чертой, фирменным знаком самарских ракетостроителей. И пока это так, у нашего аэрокосмического комплекса будут и заказы, и прорывные научные решения, и опережающие время проекты", — уверен глава региона.

Дмитрий Азаров поблагодарил сотрудников за труд и вручил награды людям, которые своим талантом и ответственностью заслужили уважения и признания.