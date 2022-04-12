В Самаре создается центр инноваций ОДК-Кузнецов

В день празднования первого полета человека в космос, 12 апреля, губернатор Дмитрий Азаров поздравил с праздником сотрудников ПАО "ОДК-Кузнецов" и ознакомился с ходом строительства новых производственных объектов в поселке Управленческий: опытного конструкторского бюро, металлургического и механообрабатывающего цехов.

"Важно, что ход строительства идет по плану, в соответствии с ранее намеченными сроками", — подчеркнул Дмитрий Азаров. Уже в текущем году будет построено здание опытно-конструкторского бюро, рассчитанное на 500 рабочих мест.

"Сейчас идет набор сотрудников — инженеров-конструкторов, а также работников технических служб, которые будут вести научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию современных двигателей для авиации, космоса и энергетики", — рассказал губернатору заместитель генерального директора — управляющий директор ПАО "ОДК-Кузнецов" Алексей Соболев.

Все помещения будут оснащены современными системами инженерного анализа и проектирования, с помощью которых можно будет создавать перспективные двигатели. Также в корпусе будет создана исследовательская лаборатория, оснащенная 24 единицами автоматизированного оборудования и средствами измерений. Для эффективной работы специалистов будут созданы системы хранения и обработки данных, интегрирующие процесс распределенной разработки, технологической подготовки опытного производства и обработки результатов испытаний.

"Здесь будут трудиться люди с большим творческим и научным потенциалом. Нужно создавать условия для разносторонней самореализации", — отметил глава региона.

В ОКБ будет организовано современное пространство для коллективной работы — двухуровневый конференц-зал с системой защищенной видеоконференцсвязи для проведения обучающих мероприятий, семинаров и работы над совместными проектами с представителями организаций-партнеров.

Строительство и техническое перевооружение опытного механообрабатывающего производства, стартовавшее в 2021 году, планируется завершить в 2023 году. Его общая площадь составит 5,8 тыс. кв. м. Корпус предназначен для размещения подразделений, в которых изготавливаются и подвергаются высокоточной обработке детали опытных изделий — перспективных двигателей для авиации и энергетики.

В корпусе запланировано размещение подразделений механического цеха и заводской лаборатории. Общая численность персонала, размещаемого в новом корпусе, составит 168 человек. Для оснащения цеха приобретается 48 единиц нового механообрабатывающего и контрольного оборудования — фрезерные, токарные, шлифовальные центры, координатно-измерительные машины. Для оборудования заводской лаборатории приобретаются машины для температурных, гидравлических и статических испытаний изделий и материалов, стереомикроскопы и масс-спектрометры.

В корпусе опытного металлургического производства, ввод которого в эксплуатацию запланирован на 2023 год, расположится литейный цех, где будут производиться отливки по принципу замкнутого цикла, изготавливаться восковые и выплавляемые модели, керамические формы.

По мнению губернатора, завод "ОДК-Кузнецов" благодаря масштабным преобразования буквально переживает "второе рождение". "Благодаря реновации, которая проходит и на основной площадке ПАО "ОДК-Кузнецов", и здесь, в Управленческом, мы фиксируем "второе рождение" предприятия, — отметил Дмитрий Азаров. — Только по этой площадке, где будет создан центр конструкторских разработок, металлургическое и механообрабатывающее производства, объем прямых инвестиций составил 7 миллиардов рублей".

Глава региона добавил, что предприятие в рамках масштабных преобразований активно внедряет современные технологии. "Важно, что благодаря нашему сотрудничеству с ГК "Ростех" и Объединенной двигателестроительной корпорацией на территории Самарской области концентрируются и формируются центры компетенций, которые работают на всю корпорацию. Это будут ведущие центры в стране не только для ОДК, но и всей отрасли", — уверен Дмитрий Азаров.

Губернатор добавил, что Правительство региона готово оказывать содействие и помощь в развитии предприятия. "Формируется новый мощнейший производственный кластер, а значит, потребуется дальнейшее развитие сопутствующей инженерной, социальной инфраструктуры, жилищного строительства, — заявил Дмитрий Азаров. — Благодаря таким инвестициям в производство дается серьезный импульс развития не только Красноглинского района Самары, но и Самарской области в целом. Я хочу поблагодарить руководителя предприятия Алексея Алексеевича Соболева за системную, настойчивую работу по защите интересов одного из крупнейших и ведущих трудовых коллективов региона, благодаря которой "ОДК-Кузнецов" возрождается".

Алексей Соболев отметил, что предприятию сегодня нужны специалисты. "Мы ждем большой приток инженеров и рабочих. Для этого создаются новые рабочие места, современная инфраструктура, где будет пространство и для коворкинга, и для генерации новых идей. Буквально в феврале мы открыли "Точку кипения ОДК-Кузнецов", где активно развивается рационализаторская работа, направленная на то, чтобы новые технологии, знания, опыт приходили в наши производственные подразделения. Новое оборудование, новая инфраструктура требует высококлассного персонала. И наш проект "Крылья Ростеха", который мы ведем совместно с Самарским университетом и техническим вузом, направлен на подготовку конструкторских и инженерных кадров, чтобы мы не просто восполнили дефицит специалистов, но и сделали так, чтобы росло качество вновь создаваемых продуктов", — подчеркнул руководитель предприятия.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что в Самарской области ежегодно создается не менее 10 тысяч рабочих мест благодаря открытию новых предприятий и запуску производственных линий на уже действующих площадках. ПАО "ОДК-Кузнецов", помимо 500 рабочих, конструкторов и инженеров, в ближайшее время — по мере ввода в эксплуатацию строящихся мощностей — планирует набрать еще порядка 200 специалистов.

"Сегодня "ОДК-Кузнецов" заключило контракты до 2027 года включительно, и предприятие ставит перед собой новые планы, сотрудничая с крупнейшими корпорациями, такими как Газпром, решает задачи по импортозамещению", — отметил губернатор. Поэтому компания и правительство региона заинтересованы в создании центра инновационных разработок.

"Это вклад Самарской области и трудового коллектива предприятия в обороноспособность нашей страны. Это самые современные научные разработки, которые здесь находят свое прикладное внедрение, это создание новых рабочих мест, повышение уровня благосостояния людей, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Даже в этот непростой для всей страны период у нас количество вакансий на предприятиях в 4 раза больше, чем тех людей, которые ищут работу, зарегистрировавшись в центрах занятости. Мы каждый год в Самарской области создаем не менее 10 тысяч новых рабочих мест в сотрудничестве с предприятиями разных отраслей. Благодаря этому сегодня мы имеем запас такой по занятости".

После осмотра строительной площадки глава региона поздравил сотрудников с Днем космонавтики, отличившимся вручил государственные награды, а также и пообщался со студентами самарских вузов — участниками программы "Крылья Ростеха".