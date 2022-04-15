Дмитрий Азаров провел совещание с производителями вентиляционного оборудования

В пятницу, 15 апреля, губернатор Дмитрий Азаров проводит рабочий день в Тольятти. Один из вопросов — поддержка производителей вентиляционного оборудования. Глава региона осмотрел ряд производств и провел совещание по вопросам развития бизнеса в нынешних экономических условиях.

На территории Самарской области работает ряд крупных предприятий, занимающихся производством и поставкой вентиляционного оборудования и комплектующих для промышленного оборудования в различные регионы России и за рубеж. Среди их партнеров — крупнейшие федеральные и международные компании, лидеры своего сегмента бизнеса, госкорпорации.

С какими проблемами столкнулись региональные производители вентиляционного оборудования и чем им могут помочь региональные власти, руководители компаний обсудили с губернатором Дмитрием Азаровым.

"В этот непростой период, когда наша страна столкнулась с несправедливыми и беспрецедентными по своим масштабам санкциями, попыткой отмены нашей страны и наших предприятий, сложности, конечно, есть в каждом трудовом коллективе. Понимаю, что вы как руководители предпринимаете максимум усилий, чтобы найти выход из сложной ситуации по комплектующим, по сбыту, ведь нарушены товарно-сбытовые цепочки. Я и мои коллеги здесь, чтобы помочь найти решения, понять, какая помощь нужна, посмотреть точечные и конкретные меры поддержки по вашим предприятиям", — отметил глава региона.

Одна из ключевых проблем для всего российского бизнеса — прекращение сотрудничества со стороны ряда иностранных партнеров и остановка поставок комплектующих. Так, генеральный директор ЗАО "Лада-Флект" Игорь Старобинский сообщил, что из-за санкций западноевропейских стран остро встал вопрос закупки электромоторов и электронных комплектующих. Завод ищет новых поставщиков, в частности в Китае. "Исходя из своего опыта могу сказать, что решения в Азии не принимаются быстро. Там нужно время, чтобы тебя изучили. Надо себя зарекомендовать, найти доверие. На это может уйти годы. Но мы ищем поставщиков", — отметил руководитель компании "Лада-Флект".

Глава региона обозначил готовность оказать поддержку по выходу компаний Самарской области на новые рынки, в том числе в Китай: "Чтобы этот поиск поставщиков не затянулся, мы, если необходимо, готовы помочь, действовать в интересах компаний. Готовы сопроводить, обращаться к коллегам в торговые представительства РФ в других странах, федеральные минэк и минпром".

Губернатор акцентировал внимание на том, что бизнесу крайне важно искать новые возможности для развития и точки роста. Регион всегда поддержит предприятия в этих инициативах: "Очень надеюсь, что ваши предприятия, такие чуткие к экономической конъюнктуре, видят возможности для освоения новых ниш, новой продукции, оказания поддержки экономики России с точки зрения импортозамещения".В качестве такого примера Игорь Старобинский рассказал, что его компания полтора года назад получила от иностранной компании предложение делать кабины экскаваторов: "Мы хоть и занимаемся производством вентиляционного оборудования, но согласились, уже выполняем заказ".

Елена Лысенко, генеральный директор ООО "Завод кондиционеров "Август", сообщила, что ее предприятие планирует расширять производство, чтобы изготавливать компрессоры, на которые сегодня из-за введенных санкций есть повышенный спрос. Дмитрий Азаров выразил желание помочь в реализации этого проекта, проинформировав директора завода и руководителей всех компаний о том, что сегодня в Самарской области действуют широкий перечень мер поддержки — как антикризисных, так и направленных на расширение и развитие бизнеса.

"Меры поддержки бизнеса принимаются, в первую очередь, на уровне правительства РФ в соответствии с поручениями президента Владимира Владимировича Путина, а также на уровне Самарской области. Мы готовы усилить работу министерств, центров и институтов развития, созданных в регионе, чтобы оказывать вам помощь", — сказал глава региона.

Генеральный директор ООО "НТЦ Евровент" Сергей Соломатин предложил составить реестр местных проектировщиков, чтобы при разработке проектов по государственному или муниципальному заказу они, в первую очередь, опиралось на возможности и предложения региональных компаний, а не других субъектов и даже стран. "Очень правильное предложение. Совершенно точно с министром строительства сегодня же переговорю. Качество проектов, которые были раньше, вызывали нарекания, не всегда оно было высокое. Есть примеры, когда по ходу строительства приходилось вносить изменения в проекты. Мы ситуацию меняем. И ваше предложение, чтобы сделать такой реестр, тоже используем", — отреагировал Дмитрий Азаров.

Сергей Соломатин также попросил губернатора помочь с пролонгацией льгот для предприятий, которые выступают резидентами территорий опережающего социально-экономического развития. Это актуально для очень многих компаний. Глава региона пообещал оказать содействие, отметив, что уже занимается вопросом на федеральном уровне и предварительно получил поддержку.

В завершении совещания Дмитрий Азаров еще раз подчеркнул: региональные власти заинтересованы помогать самарскому бизнесу, искать решения по каждой проблеме и ситуации, вместе с компаниями искать новые возможности для роста — в интересах экономики Самарской области и трудовых коллективов, жителей губернии.

"Оказать реальную эффективную помощь мы можем тогда, когда будем четко понимать задачу. Поэтому минпром региона аккумулирует все предложения предприятий. Минэко обобщает информацию, разрабатывает меры поддержки. Мы заинтересованы в каждом из ваших предприятий, заинтересованы в том, чтобы они успешно работали. Мы готовы действовать в интересах трудовых коллективов", — сказал глава региона, поручив руководителям министерств взять на контроль все прозвучавшие вопросы.