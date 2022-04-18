Дмитрий Азаров провел штаб по повышению устойчивости экономики региона

В понедельник, 18 апреля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание оперативного штаба по повышению устойчивости экономики региона. Участие в нем приняли руководители министерств, главы муниципальных образований, представители надзорных ведомств, депутаты губернской думы, члены общественных организаций и объединений.

Глава региона отметил, что уже почти два месяца областное правительство работает в штабном режиме. В условиях введенных беспрецедентных по своему масштабу несправедливых санкций особенно важно открыто обсуждать вопросы и принимать эффективные решения по поддержке предприятий, бизнеса и жителей, повышению устойчивости экономики.

"Именно такая открытая работа может приводить к результату, поскольку нынешний период требует консолидации общества, и это мы сегодня объективно наблюдаем, — подчеркнул в начале заседания Дмитрий Азаров. — При этом наши шаги, действия должны быть абсолютно понятны людям. Поэтому, коллеги, еще раз хочу всех попросить принимать самое активное участие в разъяснительной работе".

Руководитель области поручил кабмину активнее информировать людей о всех процессах, которые происходят, в том числе, используя площадку "Объясняем. РФ".

Особое внимание, добавил Дмитрий Азаров, по-прежнему нужно уделять важнейшему инфраструктурному проекту — строительству мостового перехода через Волгу и 100 км новой дороги "Обход Тольятти", важнейшей составляющей международного транспортного маршрута в Западный Китай.

"Строительная готовность объекта почти 50%. Максимальные усилия надо предпринять, несмотря на удорожание стройматериалов, значительные изменения на финансовом рынке и рост ключевой ставки. Все необходимые дополнительные решения мы обсудили на уровне правительства РФ. Контроль исполнения, содействие подрядным организациям позволят нам справиться с задачей в установленные сроки, что крайне важно не только для нашего региона, но и для всей страны. Этот проект даст новый импульс развитию экономики Самарской области", — подчеркнул губернатор.

Еще один значимый вопрос — контроль цен на продукты и товары первой необходимости, а также доступность лекарств. "Мы должны держать руку на пульсе, — акцентировал внимание участников заседания руководитель области. — Мы приняли дополнительные меры, в том числе выплаты социально незащищенным слоям населения, чтобы скомпенсировать удорожание, которое произошло, сезонное, а где-то спекулятивное. Рассчитываю, что мы доведем до конца все наши проверки и расследования по спекуляциям, которые произошли в марте месяце. Крайне важно, организовав системную работу на совершенно новом уровне, проводить ежечасный мониторинг, чтобы мы могли четко реагировать и "приводить в чувства" те торговые учреждения, предприятия и предпринимателей, которые решили в этой ситуации нажиться на людях. Этого допускать никак нельзя".

Дмитрий Азаров подчеркнул, что у региона есть солидный запас прочности. "Но самый главный запас прочности — в людях, жителях области, — заявил он. — Открытая работа, консолидация усилий всех трудовых коллективов, — а мы просто должны жить их жизнью, — наше внимательное отношение к тем вопросам, которые задают люди, оперативное реагирование там, где нужна наша помощь, позволит нам справиться с ситуацией, поскольку это будет настоящее соработничество с людьми. Объединив усилия, мы справимся с любой задачей, потому что вместе мы можем больше".

Продолжается работа по включению ряда предприятий Самарской области в федеральный список системообразующих. "Мы в марте направили дополнительные предложения о включении 16 предприятий в этот перечень. Пять из них — ЕПК Самара, Завод приборных подшипников, Средневолжский подшипниковый завод, Арконик СМЗ, Стан-Самара — были включены в список системообразующих и теперь они могут воспользоваться федеральными мерами поддержки. По 5 предприятиям получены согласования от Минпромторга России и направлены рекомендации по их включению в правительственную комиссию. Среди них Трансаммиак, Агрегат, Промсинтез, Акрон Холдинг, Пегас-Агро. По остальным предприятиям работа продолжается", — отметил Виктор Кудряшов.

Руководитель области поручил министру промышленности и торговли региона Андрею Шамину, а также министру экономического развития и инвестиций области Дмитрию Богданову организовать образовательные программы для компаний на предприятии ЗАО "Лада-Флект". "Это инновационное, современное производство, где есть колоссальный технологический задел, разработки. Есть чему поучиться и нам, и промышленным предприятиям, — отметил Дмитрий Азаров. — Это не просто повышение производительности, это научная организация труда. Опыт может стать крайне эффективным для многих компаний региона".

Губернатор по итогам встреч с представителями компаний из различных отраслей поручил министру строительства области Николаю Плаксину разработать реестр региональных компаний, производимых ими стройматериалов и оборудования, для проектных организаций — чтобы при проектировании специалисты опирались на возможности местных производителей.

Традиционно на заседании штаба обсудили ситуацию на потребительском рынке. По словам Андрея Шамина, по итогам прошедшей недели отмечается снижение объема продаж на ряд социально-значимых товаров первой необходимости на фоне выравнивания объемов потребления после ажиотажного потребительского спроса.

"Продажи сахара по сравнению с предыдущей неделей упали на 4%, соли — в среднем на 65%, гречневой крупы — на 34%. В том числе фиксируется снижение спроса на "борщевой набор". Так, объемы продаж картофеля снизились на 2%, капусты и репчатого лука соответственно на 15% и на 18%", — подчеркнул министр промышленности и торговли региона.

Андрей Шамин также обратил внимание на стоимость отдельных товаров. В натуральных значениях цены варьируются следующим образом: сахар от 89 до 99 руб., соль — от 13 до 55, гречка от 119 до 167 руб. за килограмм. В "борщевом наборе" фиксируется сезонный рост цен, аналогичный прошлому году, что связано с исчерпанием запасов отечественных овощей и увеличением объемов поставок импортной продукции.

В мясной группе средние цены на охлажденные и мороженые куры остались на прежнем уровне, цена на говядину снизилась на 12%. Цена на свинину вторую неделю подряд уменьшилась на 3%. Также вторую неделю фиксируется снижение цены на мороженую неразделанную рыбу, что обусловлено ростом ее предложения. Цена на пшеничную муку снизилась на 4%, стоимость хлеба практически не изменилась. На прежнем уровне фиксируются цены на молоко.

"На детское питание цена выросла на 8%, с точки зрения доступности — в магазинах оно в наличии в полном ассортименте", — добавил руководитель областного минпромторга.

"Я бы попросил держать это вопрос на контроле, потому что мы фиксируем то рост, то снижение цен на детское питание. Нужно работать с предпринимателями, торговыми сетями, разбираясь с этой позицией, и добиваться снижения цен на эту группу товаров", — подчеркнул Виктор Кудряшов.

При этом, акцентировал внимание участников заседания губернатор, необходимо оценить необходимость увеличения мощностей молочных кухонь региона. "Важно внимательно проанализировать запрос и потребность, которые есть, как меняется ситуация, — поручил Дмитрий Азаров председателю правительства области. — Поручаю проработать инвестпроект по увеличению мощности молочной кухни с привлечением партнеров, частного бизнеса. А мерами поддержки нашего Гарантийного фонда обеспечивать финансовое плечо. Прошу взять три недели на отработку".

Председатель общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер во время обсуждения ценового регулирования на продовольственном рынке обратил внимание на более широкое информирование жителей региона о стоимости тех или иных товаров — по примеру администрации Самары. Они размещают новости на эти темы во всех медиа-ресурсах, в том числе в социальных сетях. "Считаю, что такой опыт необходимо тиражировать и в других муниципалитетах, для людей это очень полезно", — подчеркнул Виктор Сойфер. Такую же работу необходимо обеспечить и в аптечной среде.

Виктор Сойфер предложил выборочно мониторить практику ценообразования у производителей. "Давно напрашивается экономический анализ ценообразования на питьевую воду, например, строительные материалы и другие товары, — обратился он к участникам заседания. — Торговые наценки сильно дифференцированы у различных торговых организаций. Можно было бы указывать на ценниках закупочную стоимость и торговую наценку. Целесообразно осуществлять мониторинг происхождения товаров, особенно на рынках и мелких торговых точках. Не секрет, что граждане скупают товары в сетевых магазинах, а потом с наценкой продают".

Дмитрий Азаров поручил взять на отработку все озвученные предложения, отметив, что важно контролировать ситуацию с перекупщиками. "На уровне муниципалитетов, районов, городов Самарской области совместно с органами МВД этому нужно уделять внимание. Это и профилактическая работа. Перекупщикам не место на ярмарках, которые мы открываем. За этим нужно следить самым внимательным образом, — обратил внимание глав муниципалитетов губернатор. — Одно дело — товар от производителя, другое — когда эти места занимают перекупщики. Здесь у каждого главы есть рычаг воздействия на эту ситуацию".

Глава региона также отметил, что к работе по мониторингу цен необходимо привлекать общественные организации и объединения городов и сёл. "Это нужно для того, чтобы ваши подчиненные не могли вам "замылить" глаза и выдать желаемое за действительное", — обратился к главам Дмитрий Азаров.

Дмитрий Богданов рассказал о новых мерах поддержки системообразующих предприятий российской экономики, которые были приняты Правительством страны 12 апреля. Они также касаются налогового стимулирования и снижения регуляторных ограничений. Кроме того, введены отраслевые меры поддержки в сфере промышленности, транспорта, ЖКХ и ТКО, меры социальной поддержки и меры поддержки регионов. Вся информация подробно представлена на сайте mybiz63.ru. Работает горячая линия для предпринимателей 8 (800) 300-63-63.

Дмитрий Азаров поручил руководителю минэкономразвития региона доводить все сведения до предпринимателей и руководителей промпредприятий, потому что не все знают о существующих информационных ресурсах, центрах помощи, и, соответственно, о действующих мерах поддержки.

"Усилий здесь недостаточно. Нужно отрабатывать точечно, следует направлять direct mail на каждое предприятие, каждому самозанятому, чтобы они получили персонифицированный посыл. Нужно рассказать про ГИСП, про "Биржу импортозамещения", меры поддержки, о том, как взаимодействовать с нашим центром "Мой бизнес", который работает на территории всей Самарской области. Наладьте эту работу, сейчас избыточных условий быть не может, — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Мы заинтересованы в том, чтобы федеральные меры поддержки, которые по поручению президента страны правительство выделяет, максимально получали предприятия и предприниматели Самарской области. Давайте дойдем до каждого. Люди задают много вопросов, и на них есть ответы".

Дмитрий Азаров поблагодарил всех участников совещания за содержательное обсуждение вопросов и призвал всех сохранить темп работы, мобилизационный режим в особых условиях, с которыми столкнулась вся страна и наша область. "Необходимы максимальные усилия для того, чтобы ситуация на территории региона оставались стабильной. Во многом это зависит от всех присутствующих, само по себе это не произойдет. Только максимальная включенность, мобилизация, сверх усилия позволят нам достигнуть результатов. Уверен, что сообща справимся с этой задачей", — резюмировал губернатор.