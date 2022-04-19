В этом году регион направят еще 5,8 млрд рублей на переселение граждан из аварийного жилья

Во вторник, 19 апреля, в рамках рабочей поездки в Москву Дмитрий Азаров провел встречу с генеральным директором Фонда развития территорий Константином Цициным. Они обсудили вопросы модернизации инфраструктуры ЖКХ, строительства нового жилья и переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Самарская область системно работает с Фондом. Благодаря инициативам губернатора и активности регионального правительства, своевременной подаче заявок и выполнению взятых на себя обязательств удается получать существенную поддержку на решение накопившихся ранее проблем.

Так, в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, в Самарской области в последние годы выстроена системная работая по переселению жителей из аварийного жилья. К концу 2022 года запланировано переселить почти 10 тыс. граждан, уже расселено 6,4 тыс. человек. Всего до конца 2024 года новое жилье планируется предоставить более 24 тыс. жителям региона. В условиях значительного удорожания строительных материалов и, соответственно, повышения цен на жилье, правительством Самарской области предпринимаются дополнительные меры для выполнения всех планов по расселению граждан.

"В сложившейся ситуации, когда выросла цена на жилье, нами проведена дополнительная работа. Сейчас есть уверенность, что до конца года мы справимся с задачей и, как запланировали, почти 10 тысяч жителей получат свое жилье", - отметил Дмитрий Азаров.

"Все возможности для этого есть, пока все идет хорошо, без особых сбоев - даже с учетом удорожания строительных материалов", - отметил Константин Цицин.

Самарская область на цели переселения из аварийного жилья уже получила из федерального бюджета 5,3 млрд рублей. Благодаря достигнутым губернатором договоренностям на выполнение этой программы будет направлено еще 5,8 млрд рублей. "Это важно как для людей, которые проживают в аварийном жилье, так и для строительной отрасли", - подчеркнул губернатор.

Другая важнейшая тема - модернизация инфраструктуры ЖКХ в городах и муниципальных районах Самарской области. В регионе реализуется целый ряд мероприятий по строительству и ремонту инфраструктурных объектов - это обновление систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Дмитрий Азаров обсудил с Константиным Цициным текущую готовность объектов, финансирование по которым ведется с участием средств федерального бюджета, и возможности привлечение дополнительных ресурсов Фонда развития территорий и на эти цели.

"Готовность неплохая - по некоторым проектам до 50%. Есть уверенность, что до конца года все будет закончено", - оценил работу Константин Цицин.

В начале 2022 года правительством РФ была утверждена программа строительства и реконструкции коммунальной инфраструктуры за счет Фонда национального благосостояния. По инициативе губернатора Дмитрия Азарова Самарская область активно включилась в работу по участию в программе - были оперативно подготовлены и направлены четыре заявки на получение средств. Это проекты по модернизации системы теплоснабжения со строительством котельной в Куйбышевском районе Самары (116 км), модернизации насосных станций водозабора "Соцгородской" в Тольятти, строительство трех модульных котельных в Жигулевске, реконструкция водопровода в Красноармейском районе.

По итогам сегодняшней встречи с гендиректором Фонда развития территорий Дмитрий Азаров рассказал, что получено предварительное одобрение всех четырех поданных заявок. Теперь их предстоит рассмотреть правительственной комиссии. "Кроме того, мы можем направить еще одну заявку на 600 млн рулей", - уточнил глава региона.

В рамках программы капитального ремонта в Самарской области продолжаются работы по замене лифтов в многоквартирных домах. В том числе, за счет федеральных средств. В региональном бюджете на 2022-2024 гг. на замену лифтов предусмотрено по 1,2 млрд руб. ежегодно. Дмитрий Азаров и Константин Цицин обсудили варианты и механизмы предоставления средств Фонда на эти цели.

"Хочу отметить эффективную работу, которая выстраивается с вашими службами и коллегами. Все вопросы в рабочем режиме "расшиваются", и это очень важно", - поблагодарил Дмитрий Азаров генерального директора Фонда за поддержку.

Отметим, что в декабре 2021 года Дмитрий Азаров и Константин Цицин подписали соглашение о сотрудничестве между правительством Самарской области и Фондом содействия реформированию ЖКХ (на его базе в 2022 году был создан Фонд развития территорий). "Наша с вами встреча в конце прошлого года дала серьезный импульс", - отметил губернатор.

Напомним, в прошлом году Самарской области удалось привлечь из федерального бюджета и различных фондов почти 70 млрд рублей. Поступление беспрецедентного объема федеральных средств стало возможным благодаря планомерным усилиям губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и правительства региона.