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Дмитрий Азаров: "Это большое счастье — благоустраивать родную землю"

САМАРА. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 23 апреля, в Самаре проходит общегородской субботник. В нем принимают участие десятки тысяч горожан, трудовые коллективы, учащиеся школ, ссузов и вузов, волонтеры, общественные и молодежные организации. Вместе с земляками в наведении порядка принял участие губернатор Дмитрий Азаров.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

В преддверии майских праздников особое внимание уделяется мемориальным комплексам и местам, связанных с Великой Отечественной войной. Один из них — Парк Победы в Советском районе, в генеральной уборке которого сегодня приняли участие жители, "Волонтеры Победы", активисты партии "Единая Россия".

Дмитрий Азаров отметил, что проведение субботников — это не только уборка территорий, но и традиция, объединяющая поколения: "Сегодня на субботнике и люди старшего поколения, и совсем юные наши земляки, которые вышли навести порядок в любимом парке, парке, который расположен рядом с их домом. Спасибо большое. Я приветствую такое желание своих земляков обустраивать и благоустраивать родную землю. Это большое счастье".

В Парке Победы возведены мемориальный комплекс Героев СССР, Вечный огонь, памятник участникам ВОВ, открыт памятник малолетним узникам фашистских концлагерей, установлен монумент участников Парада Победы в Москве 1945 года, а также представлена техника времен Великой Отечественной войны. Территорию знакового для Самары места вместе с местными жителями сегодня благоустраивали активисты всероссийского движения "Волонтеры Победы". Коммунальные и муниципальные службы помимо уборки и очистки готовят всю инфраструктуру Парка Победы, проводят необходимые ремонтные работы.

"Парк Победы — это особое место. К 9 мая здесь все должно быть готово на 100%. В том числе, необходимо привести в порядок фонтан и входные группы", — подчеркнул Дмитрий Азаров, осматривая текущее состояние парка вместе с главой Самары Еленой Лапушкиной.

В ближайшее время на территории Парка Победы появится еще один знаковый объект — памятник Почетному гражданину Самарской области, Герою Советского Союза, одному из самых уважаемых людей региона Владимиру Чудайкину, который ушел из жизни в 2020 году. Открытие бронзового бюста на одной из аллей парка планируется 8 мая.

"Очень важно, что городское сообщество, ветераны приняли решение об установке памятника нашему легендарному герою-танкисту Владимиру Ивановичу Чудайкину именно здесь. Мы гордимся своими земляками, фронтовиками, защитниками Отчества, гордимся тружениками тыла, которые отдавали все для фронта, все для Победы. И я уверен, что святой для каждого россиянина праздник 9 Мая пройдет в Самарской области в соответствии с той гордостью, которая есть в сердцах моих земляков", — отметил губернатор.

Глава региона также обратил внимание городских властей на то, что вся территория около памятника обязательно должна быть ухожена и благоустроена: "Чтобы все это было красиво и достойно памяти великого человека".

Весь апрель месячник по благоустройству проходит во всех городах и муниципальных районах Самарской области. Присоединиться к генеральной уборке может любой желающий.

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