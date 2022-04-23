Дмитрий Азаров: "Это большое счастье — благоустраивать родную землю"

В субботу, 23 апреля, в Самаре проходит общегородской субботник. В нем принимают участие десятки тысяч горожан, трудовые коллективы, учащиеся школ, ссузов и вузов, волонтеры, общественные и молодежные организации. Вместе с земляками в наведении порядка принял участие губернатор Дмитрий Азаров.
В преддверии майских праздников особое внимание уделяется мемориальным комплексам и местам, связанных с Великой Отечественной войной. Один из них — Парк Победы в Советском районе, в генеральной уборке которого сегодня приняли участие жители, "Волонтеры Победы", активисты партии "Единая Россия".
Дмитрий Азаров отметил, что проведение субботников — это не только уборка территорий, но и традиция, объединяющая поколения: "Сегодня на субботнике и люди старшего поколения, и совсем юные наши земляки, которые вышли навести порядок в любимом парке, парке, который расположен рядом с их домом. Спасибо большое. Я приветствую такое желание своих земляков обустраивать и благоустраивать родную землю. Это большое счастье".
В Парке Победы возведены мемориальный комплекс Героев СССР, Вечный огонь, памятник участникам ВОВ, открыт памятник малолетним узникам фашистских концлагерей, установлен монумент участников Парада Победы в Москве 1945 года, а также представлена техника времен Великой Отечественной войны. Территорию знакового для Самары места вместе с местными жителями сегодня благоустраивали активисты всероссийского движения "Волонтеры Победы". Коммунальные и муниципальные службы помимо уборки и очистки готовят всю инфраструктуру Парка Победы, проводят необходимые ремонтные работы.
"Парк Победы — это особое место. К 9 мая здесь все должно быть готово на 100%. В том числе, необходимо привести в порядок фонтан и входные группы", — подчеркнул Дмитрий Азаров, осматривая текущее состояние парка вместе с главой Самары Еленой Лапушкиной.
В ближайшее время на территории Парка Победы появится еще один знаковый объект — памятник Почетному гражданину Самарской области, Герою Советского Союза, одному из самых уважаемых людей региона Владимиру Чудайкину, который ушел из жизни в 2020 году. Открытие бронзового бюста на одной из аллей парка планируется 8 мая.
"Очень важно, что городское сообщество, ветераны приняли решение об установке памятника нашему легендарному герою-танкисту Владимиру Ивановичу Чудайкину именно здесь. Мы гордимся своими земляками, фронтовиками, защитниками Отчества, гордимся тружениками тыла, которые отдавали все для фронта, все для Победы. И я уверен, что святой для каждого россиянина праздник 9 Мая пройдет в Самарской области в соответствии с той гордостью, которая есть в сердцах моих земляков", — отметил губернатор.
Глава региона также обратил внимание городских властей на то, что вся территория около памятника обязательно должна быть ухожена и благоустроена: "Чтобы все это было красиво и достойно памяти великого человека".
Весь апрель месячник по благоустройству проходит во всех городах и муниципальных районах Самарской области. Присоединиться к генеральной уборке может любой желающий.
Последние комментарии
Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта
Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"
Цены растут на всё... В аптеке, за месяц, рост цен на папазол с 55 рублей до 118 (по скидке 99)...
Хорошая новость
Алексей Кузьмицкий акцентировал внимание на том, что особое внимание необходимо уделять вопросам, которые наиболее чувствительны для людей и оказывают определяющее влияние на социальное самочувствие граждан. При этом не сказал, как важно прекратить массовое воровство управ. компаниями денег граждан вместо ремонтов их домов. Наверное просто не знает.