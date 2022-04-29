Дмитрий Азаров провел личный прием граждан

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в формате видеоконференцсвязи провел личный прием граждан, в ходе которого были рассмотрены обращения жителей губернии по вопросам поддержки социально ориентированных организаций и регионального бизнеса, инициативы местных компаний в сфере импортозамещения и помощь землякам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Ирина Левина - куратор в Самарской области федерального благотворительного фонда "Дари еду!", который ведет свою деятельность в 147 городах России. В рамках проекта продукты питания безвозмездно получают многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, родители-одиночки, пенсионеры, ветераны, бездомные и другие нуждающиеся, социальные и медицинские учреждения.

Ирина Левина рассказала главе региона о проблеме отсутствия у фонда в Самаре удобного склада для хранения гуманитарных грузов: "Сейчас у нас помещение во временном пользовании, неизвестно, на какой срок, - в любой момент нас могут попросить его освободить. Места немного. Наши партнеры готовы присылать нам больше гуманитарных грузов, но нам негде их хранить".

Куратор проекта "Дари еду!" обратилась к Дмитрию Азарову с просьбой помочь в решении вопроса и предложила организовать единый складской центр для нужд многих социально ориентированных, благотворительных организаций региона.

Губернатор поддержал инициативу Ирины Левиной по созданию такого складского комплекса. Один из вариантов - рассмотреть возможности центра торговли "Агропарк".

"Давайте вместе посмотрим, будет ли вам там удобно, в том числе с точки зрения логистики, устраивают ли условия. Но, конечно, это не единственная возможность, изучим, что еще можно предложить. Это может быть не один склад для благотворительных организаций, а целая сеть", - сказал Дмитрий Азаров. Глава региона поручил вице-губернатору Самарской области Дмитрию Кочергину в течение месяца изучить доступные варианты по размещению складов.

Главный врач самарского института функциональной и эстетической стоматологии "Сталант" Павел Рыбаков разработал уникальную смесь костнопластического материала для наращивания костной ткани и собственную технологию ее применения. В начале февраля этого года на встрече Дмитрия Азарова с финалистами областного конкурса "Достояние Губернии" и бизнес-сообществом региона он представил свой проект.

Глава региона проектом заинтересовался, пообещав оказать содействие, и предложил Павлу Рыбакову еще раз встретиться для предметного обсуждения инициативы.

"Сейчас 95% костнозамещающих материалов - зарубежные. Наша разработка состоит полностью из отечественных компонентов. Она имеет целый ряд преимуществ по сравнению с импортными аналогами, в том числе более низкую себестоимость. Основной компонент нашей смеси производится на базе СамГМУ. Ведем переговоры с университетом о сотрудничестве - здесь хотелось бы получить поддержку. Разрабатываем бизнес-план, средства инвестируем собственные. Рассчитываем в сентябре запустить производство", - рассказал главврач "Сталанта", чья разработка может применяться не только в стоматологии, но и травматологии, ортопедии.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что сегодня проект крайне важен с точки зрения дальнейшего развития самарской системы здравоохранения, повышения качества оказания современной медицинской помощи жителям региона, а также импортозамещения.

"Мы обязательно вам поможем в реализации проекта. Окажем помощь в переговорах с медицинским университетом и подготовке бизнес-плана, в общем сопровождении запуска производства", - отметил глава региона.

Губернатор поручил министерству здравоохранения Самарской области и министерству экономического развития региона оказать Павлу Рыбакову необходимое содействие.

Руководитель крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ) "Волжский осетр" Оксана Ковнир намерена расширять производство. Для этого планируется арендовать неиспользуемый земельный участок, расположенный рядом с действующей базой предприятия в Промышленном районе Самары. Эта территория позволит организовать дополнительные цеха для переработки рыбы и рыбной продукции, увеличить объемы производства и создать новые рабочие места.

"Достаточно давно прорабатываем вопрос по аренде земельного участка или получения его в безвозмездное пользование. Рассматривались различные механизмы, но пока мы не можем найти оптимальный для нас. Просим вашего содействия", - сообщила Оксана Ковнир.

Как пояснил заместитель главы Самары - руководитель департамента экономического развития, инвестиций Владислав Зотов, администрация города вместе с КФК совместно ищут удобный для хозяйства вариант, но есть определенные сложности, связанные с действующими нормативно-правовыми актами и законодательством в сфере земельного права.

"Так не годится. Какой вы инвестору сейчас предложили механизм для решения вопроса? Думайте, как помочь. Действуйте, находите варианты на разных уровнях. Надо что-то менять в нормативно-правовой базе на региональном уровне - подготовьте предложение и направляйте", - сказал губернатор.

Глава региона поручил администрации Самары подготовить предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы для поддержки бизнеса в подобных вопросах и до 1 июня найти конкретные варианты помощи КФХ "Волжский осетр" по получению земельного участка.

Руководитель КФХ "Волжский осетр" Оксана Ковнир поблагодарила Дмитрия Азарова за поддержку. Она также рассказала, что, помимо расширения производства, в планах компании еще два проекта - проведение рыбного фестиваля в Ширяево и открытие музея осетра. "Это очень интересные проекты, которые, надеюсь, мы реализуем. Рассчитываем получить поддержку Президентского фонда культурных инициатив", - сказала Оксана Ковнир.

Жительница Самары на приеме у главы региона попросила помощи в трудоустройстве. С конца декабря прошлого года содействие в поиске вакансий ей оказывает министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области. По информации ведомства, ежедневно проводится поиск подходящих вакансий с использованием базы центра занятости и кадровых агентств.

Дмитрий Азаров поручил минтруду внимательно отработать все варианты, которые сегодня предлагаются жительнице, сопроводить ее по каждому предложению, постараться организовать собеседования с потенциальными работодателями. Кроме того, было озвучено предложение рассмотреть возможность переподготовки и обучения для получения дополнительных компетенций, а также воспользоваться условиями социального контракта, позволяющего освоить новую профессию и получить новые варианты заработка.