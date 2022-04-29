Дмитрий Азаров провел личный прием граждан

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в формате видеоконференцсвязи провел личный прием граждан, в ходе которого были рассмотрены обращения жителей губернии по вопросам поддержки социально ориентированных организаций и регионального бизнеса, инициативы местных компаний в сфере импортозамещения и помощь землякам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Ирина Левина - куратор в Самарской области федерального благотворительного фонда "Дари еду!", который ведет свою деятельность в 147 городах России. В рамках проекта продукты питания безвозмездно получают многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, родители-одиночки, пенсионеры, ветераны, бездомные и другие нуждающиеся, социальные и медицинские учреждения.
Ирина Левина рассказала главе региона о проблеме отсутствия у фонда в Самаре удобного склада для хранения гуманитарных грузов: "Сейчас у нас помещение во временном пользовании, неизвестно, на какой срок, - в любой момент нас могут попросить его освободить. Места немного. Наши партнеры готовы присылать нам больше гуманитарных грузов, но нам негде их хранить".
Куратор проекта "Дари еду!" обратилась к Дмитрию Азарову с просьбой помочь в решении вопроса и предложила организовать единый складской центр для нужд многих социально ориентированных, благотворительных организаций региона.
Губернатор поддержал инициативу Ирины Левиной по созданию такого складского комплекса. Один из вариантов - рассмотреть возможности центра торговли "Агропарк".
"Давайте вместе посмотрим, будет ли вам там удобно, в том числе с точки зрения логистики, устраивают ли условия. Но, конечно, это не единственная возможность, изучим, что еще можно предложить. Это может быть не один склад для благотворительных организаций, а целая сеть", - сказал Дмитрий Азаров. Глава региона поручил вице-губернатору Самарской области Дмитрию Кочергину в течение месяца изучить доступные варианты по размещению складов.
Главный врач самарского института функциональной и эстетической стоматологии "Сталант" Павел Рыбаков разработал уникальную смесь костнопластического материала для наращивания костной ткани и собственную технологию ее применения. В начале февраля этого года на встрече Дмитрия Азарова с финалистами областного конкурса "Достояние Губернии" и бизнес-сообществом региона он представил свой проект.
Глава региона проектом заинтересовался, пообещав оказать содействие, и предложил Павлу Рыбакову еще раз встретиться для предметного обсуждения инициативы.
"Сейчас 95% костнозамещающих материалов - зарубежные. Наша разработка состоит полностью из отечественных компонентов. Она имеет целый ряд преимуществ по сравнению с импортными аналогами, в том числе более низкую себестоимость. Основной компонент нашей смеси производится на базе СамГМУ. Ведем переговоры с университетом о сотрудничестве - здесь хотелось бы получить поддержку. Разрабатываем бизнес-план, средства инвестируем собственные. Рассчитываем в сентябре запустить производство", - рассказал главврач "Сталанта", чья разработка может применяться не только в стоматологии, но и травматологии, ортопедии.
Дмитрий Азаров подчеркнул, что сегодня проект крайне важен с точки зрения дальнейшего развития самарской системы здравоохранения, повышения качества оказания современной медицинской помощи жителям региона, а также импортозамещения.
"Мы обязательно вам поможем в реализации проекта. Окажем помощь в переговорах с медицинским университетом и подготовке бизнес-плана, в общем сопровождении запуска производства", - отметил глава региона.
Губернатор поручил министерству здравоохранения Самарской области и министерству экономического развития региона оказать Павлу Рыбакову необходимое содействие.
Руководитель крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ) "Волжский осетр" Оксана Ковнир намерена расширять производство. Для этого планируется арендовать неиспользуемый земельный участок, расположенный рядом с действующей базой предприятия в Промышленном районе Самары. Эта территория позволит организовать дополнительные цеха для переработки рыбы и рыбной продукции, увеличить объемы производства и создать новые рабочие места.
"Достаточно давно прорабатываем вопрос по аренде земельного участка или получения его в безвозмездное пользование. Рассматривались различные механизмы, но пока мы не можем найти оптимальный для нас. Просим вашего содействия", - сообщила Оксана Ковнир.
Как пояснил заместитель главы Самары - руководитель департамента экономического развития, инвестиций Владислав Зотов, администрация города вместе с КФК совместно ищут удобный для хозяйства вариант, но есть определенные сложности, связанные с действующими нормативно-правовыми актами и законодательством в сфере земельного права.
"Так не годится. Какой вы инвестору сейчас предложили механизм для решения вопроса? Думайте, как помочь. Действуйте, находите варианты на разных уровнях. Надо что-то менять в нормативно-правовой базе на региональном уровне - подготовьте предложение и направляйте", - сказал губернатор.
Глава региона поручил администрации Самары подготовить предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы для поддержки бизнеса в подобных вопросах и до 1 июня найти конкретные варианты помощи КФХ "Волжский осетр" по получению земельного участка.
Руководитель КФХ "Волжский осетр" Оксана Ковнир поблагодарила Дмитрия Азарова за поддержку. Она также рассказала, что, помимо расширения производства, в планах компании еще два проекта - проведение рыбного фестиваля в Ширяево и открытие музея осетра. "Это очень интересные проекты, которые, надеюсь, мы реализуем. Рассчитываем получить поддержку Президентского фонда культурных инициатив", - сказала Оксана Ковнир.
Жительница Самары на приеме у главы региона попросила помощи в трудоустройстве. С конца декабря прошлого года содействие в поиске вакансий ей оказывает министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области. По информации ведомства, ежедневно проводится поиск подходящих вакансий с использованием базы центра занятости и кадровых агентств.
Дмитрий Азаров поручил минтруду внимательно отработать все варианты, которые сегодня предлагаются жительнице, сопроводить ее по каждому предложению, постараться организовать собеседования с потенциальными работодателями. Кроме того, было озвучено предложение рассмотреть возможность переподготовки и обучения для получения дополнительных компетенций, а также воспользоваться условиями социального контракта, позволяющего освоить новую профессию и получить новые варианты заработка.
Последние комментарии
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!
Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта
Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"
Цены растут на всё... В аптеке, за месяц, рост цен на папазол с 55 рублей до 118 (по скидке 99)...
Хорошая новость