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Дмитрий Азаров поздравил земляков с юбилеем ФК "Крылья Советов"

САМАРА. 6 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 6 мая, перед началом матча "Крылья Советов" - "Динамо" губернатор Дмитрий Азаров на стадионе "Солидарность Самара Арена" поздравил игроков, ветеранов, тренерский штаб и болельщиков с 80-летием клуба, который является символом губернии.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

"Дорогие земляки! Дорогие гости! Сегодня важный день для нашего любимого клуба "Крылья Советов" - мы отмечаем 80-летний юбилей. И я от всей души поздравляю вас, в первую очередь, ветеранов клуба "Крылья Советов", всех игроков клуба и, конечно, наших замечательных, преданных болельщиков "Крыльев Советов" - с юбилеем!" - поздравил губернатор.

Глава региона напомнил, что клуб родился в суровые годы войны: команда была сформирована в 1942 году из футболистов - работников авиационных предприятий, эвакуированных в Куйбышев.

"Опаленные войной "Крылья Советов" прошли славную историю. Но даже в те тяжелые времена футбол, "Крылья Советов" давали надежду - надежду на победу, на мир, надежду на то, что спорт вернется в жизнь. И сейчас иной раз приходится непросто, но мы вновь все вместе - и мы своих не бросаем. Мы не бросали "Крылья" в неудачах и поражениях и уж тем более поддержим их сегодня. Вперед, за "Крылья"!" - сказал Дмитрий Азаров.

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