Дмитрий Азаров вручил Ордена Мужества семьям погибших героев военной спецоперации на Украине

В субботу, 7 мая, губернатор Дмитрий Азаров принял участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню памятного знака Монумент Славы в честь 77-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне и вручил государственные награды Российской Федерации семьям погибших военнослужащих - участников военной спецоперации на Украине. Церемония прошла в Парке Победы в Тольятти.

В годы Великой Отечественной войны Ставрополь-на-Волге, сегодня Тольятти, внес немалый вклад в победу над врагом. Орденами и медалями были награждены более тысячи ставропольцев. Около двух тысяч тружеников тыла Ставрополя-на-Волге и Ставропольского района получили награды за ударный труд.

"Сегодня, накануне великого, святого для всех нас праздника Дня Победы, мы вспоминаем тех, кто отдал свою жизнь за Родину. Великая Отечественная война унесла жизни миллионов людей, принесла на нашу землю неисчислимые бедствия, страдания и лишения. Боль от этих потерь до сих пор отдается в сердце каждого из нас. Более полумиллиона наших земляков ушли на фронт. И каждый второй не вернулся из боя. Они сражались за наше Отечество, за домашний очаг, за своих родных и близких. Ценой огромных жертв наши деды и прадеды освободили страну от оккупантов и сокрушили фашизм. Их массовый героизм, невиданная стойкость и мужество навсегда останутся для нас, для всех поколений россиян высочайшим образцом патриотизма, вершиной стойкости человеческого духа. Мы испытываем чувство глубочайшей благодарности ко всем, кто в трудную годину встал на защиту Отечества. Кто с оружием в руках, у станка, на колхозных полях приближал разгром фашисткой Германии и ее европейских сателлитов. Кто вынес все муки ада в концлагерях и на оккупированных территориях. Кто был лишен счастливого детства, и на чью молодость выпало тяжелое бремя послевоенного восстановления страны. И скорбим обо всех не доживших до наших дней", — обратился к участникам церемонии Дмитрий Азаров.

Великая Отечественная была битвой за судьбы всех народов мира, за справедливое мироустройство, свободное от нацистской нечисти, подчеркнул губернатор. Но сегодня нацизм вновь поднял голову у самых рубежей нашей Родины.

"Сегодня наши солдаты и офицеры продолжают дело, начатое героическим поколением победителей, честно выполняют свой воинский долг, чтобы остановить войну на Донбассе, защитить мирных жителей, вновь освободить мир от нацизма. Они сражаются там, чтобы здесь мы жили в мире. Так же, как фронтовики Великой Отечественной, они решительно идут в бой, проявляя при этом подлинное мужество и героизм. И не щадя своей жизни выполняют поставленные Родиной задачи. Они делают это ради безопасности наших граждан. Ради настоящего и будущего России. Ради ее величия и процветания, — сказал губернатор. — Мы низко склоняем головы перед нашими офицерами, погибшими в ходе проведения специальной военной операции. Уверен, их имена навсегда останутся в нашей памяти и будут увековечены в городе. Их пример будет вдохновлять на труд и на подвиг наших современников и потомков — всех, для кого понятие Родина священно. Вечная слава и вечная память павшим героям!".

Указом президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга Орденами Мужества награждены: гвардии майор Азамат Алинов, гвардии капитан Валерий Кассаев, гвардии капитан Алексей Чучманов, гвардии младший сержант Станислав Герасимов. Память героев Великой Отечественной войны и участников военной спецоперации почтили минутой молчания.

У Вечного огня губернатор вручил государственные награды Российской Федерации вдовам погибших военнослужащих. Вместе они возложили цветы к Вечному огню и скульптурной композиции "Ожидание солдата".

После церемонии глава региона пообщался с семьями погибших героев, выразил им глубокие соболезнования и заверил их в том, что они всегда могут рассчитывать на его поддержку в решении любых возникающих вопросов и трудностей.