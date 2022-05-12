Дмитрий Азаров поручил властям Самары привести в порядок подходы к железнодорожным станциям

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с начальником Куйбышевской железной дороги Вячеславом Дмитриевым. Стороны обсудили вопросы расширения объемов пассажирских перевозок, организации новых туристических маршрутов и ремонта инфраструктуры.

"Эффект, который мы имеем от сотрудничества с нашими надежными партнерами — ОАО "РЖД", Куйбышевской железной дорогой, -колоссальный", — подчеркнул Дмитрий Азаров. Результатом эффективной работы стало улучшение ряда показателей. С начала года в Самарской области зафиксирован рост железнодорожных пассажирских перевозок как в дальнем следовании — на 6,1%, так и в пригородном сообщении — на 9,2%.

Значительный рост пригородных перевозок обеспечен, в том числе, за счет курсирования по территории Самарской области скоростного электропоезда "Ласточка" на маршрутах Самара - Жигулевск и Самара - Сызрань. В развитии этого проекта Куйбышевской железной дорогой предложено организовать железнодорожное скоростное сообщение с использованием современного подвижного состава на направлении Липяги - Самара - Тольятти.

Благодаря договоренностям Дмитрия Азарова и руководства ОАО "РЖД" успешно реализуется значимый проект по строительству инфраструктуры железнодорожного транспорта и подведению 14-ти километровой ветки к границам ОЭЗ "Тольятти". Глава региона не раз подчёркивал, что это решение делает площадку гораздо более привлекательной для инвесторов, так как существенно расширяет возможности подвоза сырья и отгрузки товара. С открытием железнодорожного сообщения у резидентов Особой экономической зоны появится возможность перевозить до 1,4 миллиона тонн грузов в год. Основным грузоотправителем на сегодня является ПАО "Магнитогорский Металлургический Комбинат".

Начальник Куйбышевской железной дороги также рассказал о планах по созданию на платформе имени Валерия Грушина Центра бардовской песни с организацией курсирования ретро-поезда по маршруту Самара — платформа им. В.Грушина — Тольятти. Реализация проекта в перспективе также даст возможность развития вокзала Тольятти с организацией на его территории современного развлекательного центра и музейной экспозиции, посвященной фестивалю авторской песни имени Валерия Грушина.

Стороны обсудили возможность совместной реализации проектов по реконструкции вокзального комплекса Кинель и строительства на территории города физкультурно-оздоровительного комплекса.

В рамках встречи Вячеслав Дмитриев подчеркнул, что инвестиции в железную дорогу в Самарской области ежегодно увеличиваются, в 2022 году они выросли на 43% и составили более 20,1 млрд рублей. Также растет и объем налоговых платежей, за 4 месяца текущего года он составил 832 млн рублей. Основные средства направляются на приобретение нового подвижного состава, ремонт и строительство железнодорожного пути.

Особое внимание стороны уделили совместной работе по улучшению качества пешеходной доступности железнодорожных остановочных пунктов. По итогам встречи Дмитрий Азаров поручил главам городов и районов, по территории которых проходит железная дорога, включиться в работу по обустройству подходов и подъездов к станциям. "Мы субсидируем пригородные перевозки. Но при этом муниципалитеты обязаны приводить в порядок и подъезды, и подходы к платформам, которые всё большим спросом и популярностью пользуются у жителей нашего региона. На это необходимо находить средства", — акцентировал внимание глав губернатор.

Отдельно Дмитрий Азаров поручил Главе Самары Елене Лапушкиной привести в порядок все подъездные пути и подходы к станциям, где в прошлом году по итогам совместного обследования со стороны администрации города и Куйбышевской железной дороги были выявлены несоответствия. Среди них платформы "Стахановская", "Пятилетка", "Ягодное", "Задельная".

"Вы же видите, какой популярностью пользуется железнодорожный транспорт у жителей города, которые могут доехать из центра города, например, до станции "Ягодная". Все платформы надо приводить в порядок системно, на постоянной основе. Эффект колоссальный, в том числе, железнодорожный транспорт снижает нагрузку на автобусы, троллейбусы и трамваи. Куйбышевская железная дорога в этом вопросе выручает. Нужно всё приводить в порядок, чтобы люди больше пользовались этим видом перевозок, им было комфортно и удобно", — поручил губернатор главе Самары.

Кроме того, Дмитрий Азаров поручил председателю правительства Самарской области Виктору Кудряшову провести совещание по реализации масштабных проектов Куйбышевской железной дороги с участием руководителей министерств и муниципалитетов.