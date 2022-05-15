У стадиона "Солидарность Самара Арена" появилась аллея семей Самарской области

В воскресенье, 15 мая, в рамках Международного дня семьи около стадиона "Солидарность Самара Арена" высадили "Аллею семей Самарской области". В акции принял участие губернатор Дмитрий Азаров.
Международный день семьи утвержден резолюцией Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году. В Самарской области праздник отмечают уже более 30 лет. В 2022 г. накануне праздника губернатор Дмитрий Азаров встретился с многодетными семьями, а сегодня вместе с ними принял участие в акции "Аллея семей Самарской области".Возле стадиона "Солидарность Самара Арена" глава региона, родители и их дети высадили саженцы каштанов. Эти деревья считаются символом заботы и мудрости.
"Сегодня мы сделали очень важное и нужное дело - заложили новую прекрасную аллею. Уверен, что она будет цвести и разрастаться. Мира, добра, благополучия вам и вашим семьям, вашим домам", - сказал Дмитрий Азаров, поздравляя земляков.
Для ребят из многодетных семей организовали развлекательную программу с аниматорами и интерактивными площадками. Также дети и родители побывали на экскурсии по стадиону. Светлана Захарьяш, воспитывающая 20 детей, в том числе 17 приемных, поблагодарила главу региона за праздник: "Большое спасибо, Дмитрий Игоревич! Все замечательно, нам все очень понравилось. Экскурсия по стадиону впечатлила - для детей это просто "вау". А высаженные деревья - очередной повод приехать сюда, посмотреть, как они тут растут".
Последние комментарии
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