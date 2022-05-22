Дмитрий Азаров – студентам из ДНР и ЛНР: "Вместе мы непобедимы"

В воскресенье, 22 мая, губернатор Дмитрий Азаров встретился с представителями делегаций Луганской и Донецкой Народных Республик, лидерами крупнейших молодежных организаций республик, приехавшими на XXX Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна" в Самару. В ходе встречи обсудили впечатления студентов от участия в фестивале, поговорили о знаковых местах и мероприятиях региона, а также о кураторстве Самарской области в отношении города ДНР Снежное. В обсуждении также принял участие руководитель "Российского Союза Молодежи", член Общественной палаты РФ Павел Красноруцкий.

Открывая встречу, губернатор поблагодарил представителей делегаций ДНР и ЛНР за то, что они приехали и приняли участие в "Российской студенческой весне", и отметил, что в Самарской области их ждали, напомнив о том, как горячо приветствовали студентов на церемонии открытия фестиваля на стадионе "Солидарность Самара Арена" 18 мая.

Глава региона подчеркнул, что сегодня ДНР и ДНР отстаивают свой язык, право жить по своим законам, в соответствии с тем наследием, теми заветами предков, в том числе героического поколения, 77 лет назад очистившего мир от нацизма.

"Сегодня, к сожалению, мир вновь столкнулся с этой угрозой. И от того, насколько мы будем едины, насколько мы будем поддерживать всех, кто объединился в борьбе с нацизмом, во многом зависит Победа. А она, конечно, будет. По-другому не бывает. Добро всегда побеждает зло", — заявил губернатор.

Дмитрий Азаров отметил, что, как и все регионы Российской Федерации, Самарская область оказывает поддержку жителям Донецкой и Луганской народных республик. Так, было заключено соглашение о партнерстве региона с городом Снежное Донецкой Народной Республики.

"Надеюсь, мы вместе с неравнодушными жителями, которые, я уверен, есть в каждом населенном пункте, городе, поселке Донецкой и Луганской народных республик, постараемся помочь, чтобы поскорее нормальная жизнь вернулась на всю территорию ДНР и ЛНР", — сказал глава региона.

Павел Красноруцкий отметил, что команды ДНР и ЛНР на протяжении последних 5 лет приезжают на "Российскую студенческую весну".

"Это чрезвычайно важно, — отметил глава "Российского Союза молодежи". — То, что мы будем помогать вам развивать Российскую студенческую весну", это 100%. Здесь присутствуют лидеры крупнейших молодежных организаций республики, и очень здорово, что не только участники смогли побывать здесь и увидеть фестиваль своими глазами, но и те люди, которые организовывают и дальше будут организовывать эти процессы у себя на местах".

Руководитель делегации ЛНР Анна Сычева из Луганского государственного педагогического университета поблагодарила руководство региона и "Российский Союз Молодежи" за то, что их делегации смогли добраться и быть здесь, на фестивале, с лучшими студентами Российской Федерации.

"Для наших студентов это очень большая честь. Нам очень важно чувствовать себя причастными к студенчеству России и иметь возможность не только посмотреть на других, но и показать себя", — сказала она, выразив надежду, что в будущем молодые люди Луганской Народной Республики смогут принять участие и в других проектах "Российского Союза Молодежи".

Анна Сычева сообщила, что в составе делегации ЛНР в Самарскую область прибыли не только конкурсанты, но и представители молодежных общественных организаций.

Одна из активисток молодежного движения, Член Народного Совета ЛРН Юлия Величко сообщила, что на территории Республики работает множество молодежных организаций, многие из которых занимаются волонтерской деятельностью. Она отметила организацию работы волонтерского корпуса на фестивале.

Губернатор отметил, что в Самарской области действительно очень сильное волонтерское движение. Регион является одним из лидеров добровольческого движения в России: в добровольческую деятельность вовлечено более 150 000 граждан. При этом волонтерами становится не только молодежь, есть и "серебряные добровольцы".

В Самарской области развито большое количество направлений добровольчества — событийное, ярким примером которого является волонтеркий корпус "Российской студенческой весны", волонтеры Победы, волонтеры-медики, волонтеры культуры и другие отзывчивые, небезразличные люди, которые приходят на помощь тем, кто в ней нуждается.

Студентка Луганского государственного университета имени В. Даля Дарина Черепаха поблагодарила главу региона не только за организацию фестиваля, но и за те слова поддержки, которые жители республик получают вместе с гуманитарной помощью от жителей Самарской области.

"Мы участвуем в разгрузках, получаем вместе с помощью письма. В них вы называете нас "братья и сестры Донбасса", и это очень приятно и очень важно", — сказала она.

Студентка также спросила о проектах, которые проводятся на территории Самарской области.

Дмитрий Азаров рассказал, что в регионе реализуются такие знаковые проекты, как фестиваль набережных "Волга Фэст", Грушинский фестиваль, фестиваль имени Шостаковича, детская музыкальная академия стран СНГ и Балтии под патронажем Ю. А. Башмета. Впервые этим летом пройдет фестиваль авторской песни "Самфест", поддержанный Президентским фондом культурных инициатив. На протяжении 20 лет проводится ставший уже традиционным форум добровольцев. Больше, чем фестивалем стала "Российская студенческая весна", которая переросла в по-настоящему массовое молодежное движение. Глава региона пригласил участников делегаций побывать на этих ярких культурных событиях.

Студентка Донецкого национального университета Дарья Тиевская спросила у главы региона, какие бы туристические места, достопримечательности он порекомендовал в Самаре посмотреть для лучшего знакомства с городом.

"Я коренной, самарский, у меня здесь с каждым объектом, с каждой улочкой что-то связано", — ответил Дмитрий Азаров и порекомендовал побывать в Музее модерна, а также поручил профильным ведомствам организовать ребятам экскурсию в Бункер Сталина.

Руководитель Донецкой Народной Республики Ростислав Горбачев поинтересовался, когда глава региона планирует побывать в Снежном, и сообщил, что недалеко от города, который будет курировать Самарская область, находится мемориал Саур-могила. Дмитрий Азаров сообщил, что в ближайшее время планирует поездку, поблагодарил за приглашение и сказал, что постарается побывать в и этом знаковом мемориальном комплексе.

Представители ЛНР в свою очередь пригласили губернатора побывать в музее молодой гвардии и посетить мемориальный комплекс "Непокоренные" в городе Краснодоне Луганской области.

От имени представителей обеих делегаций, от всех жителей ДНР и ЛНР, Анна Сычева поблагодарила руководство региона, всех самарцев за каждое действие, каждую мысль о помощи, отметив, что все это — даже самая незначительная открытка, поделка — имеет огромную ценность и значение.

"Спасибо вам. Сегодня вы защищаете вы не только Донбасс, а намного больше, вы практически защищаете русскую цивилизацию. Ваши требования самые простые и понятные — разговаривать на родном языке, сохранять свою веру, традиции, историческую правду. И конечно, все вы сегодня настоящие герои. Наши земляки искренне пытаются помочь. Некоторые делают небольшие поделки, скромные, не дорогие вещи, но от души. И это не менее важно и ценно, чем большие гуманитарные поезда. Это все из сердца в сердце. И я думаю, что так чувствуют абсолютное большинство россиян. Эта беда всех нас объединила. А вместе мы непобедимы", — заключил губернатор.