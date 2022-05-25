В Самарской области 26 мая стартует форум "Мой бизнес 63"

Главное бизнес-событие региона — форум "Мой бизнес 63" — начнет свою работу уже в четверг, 26 мая, на площадке регионального центра "Мой бизнес". Форум, организованный областным минэкономразвития, посвящен Дню российского предпринимательства и будет проходить в течение шести дней.

Мероприятие состоится в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" и станет площадкой для обсуждения текущей повестки, обмена опытом и общения с единомышленниками и коллегами по цеху. Развитие малого и среднего бизнеса — одно из ключевых направлений в работе областного правительства и губернатора Дмитрия Азарова. Созданию комфортных условий для работы предприятий в регионе уделяется особое внимание.

В первый день работы форума, 26 мая, предприниматели смогут принять участие в мастер-классе Владимира Якубы, известного российского бизнес-тренера. Темой встречи станут "Продажи в новой реальности". Эксперт расскажет о самомотивации, анализе работы и живых звонков, мессенджерах и продажах в переписке и др.

В течение дня участники форума также смогут посетить встречи, посвященные маркетингу в новых условиях, медийной стратегии, коммуникационным барьерам, а также свежим трендам интернет-маркетинга.

Еще одной темой обсуждения станет работа на маркетплейсах. Спикерами встречи станут представители крупнейших игроков российского рынка электронной торговли: Яндекс.Маркет, OZON и Wildberries.

"Мы постарались сделать программу нашего традиционного бизнес-форума живой, интересной и полезной для всех категорий предпринимателей: от самозанятых, начинающих предпринимателей и представителей творческих индустрий до экспортеров и представителей компаний, готовых к упаковке франшизы, — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Мы обсудим актуальные вопросы, поговорим о выстраивании работы в новых реалиях и мерах поддержки бизнеса. Спикерами форума станут признанные эксперты федерального уровня, представители крупнейших компаний, опытные предприниматели региона. Я приглашаю предпринимателей нашего региона подавать заявки, присоединяться к событию и активно участвовать в мероприятиях форума".

Принять участие в региональном событии смогут предприниматели и самозанятые, зарегистрированные на территории Самарской области, а также сотрудники региональных компаний. Мероприятие пройдет в очном формате.

В дни работы форума также запланированы мастер-классы по продвижению своей продукции, работе в соцсетях, франшизе и масштабированию, повышению клиентоориентированности бизнеса. Пройдет целая серия практических семинаров по выбору рынка, проведению эффективных переговоров и др. Отдельный день — 1 июня — будет посвящен творческим индустриям. 2 июня запланирована пленарная сессия "Россия и мир. Новые возможности", участники которой обсудят актуальные инструменты поддержки предпринимателей, а также поиск алгоритмов действий для бизнеса в новых экономических условиях.

Подать заявку на участие и познакомиться с программой события можно по ссылке: forum.mybiz63.ru.