В Самарской области 26 мая стартует форум "Мой бизнес 63"

Главное бизнес-событие региона — форум "Мой бизнес 63" — начнет свою работу уже в четверг, 26 мая, на площадке регионального центра "Мой бизнес". Форум, организованный областным минэкономразвития, посвящен Дню российского предпринимательства и будет проходить в течение шести дней.
Мероприятие состоится в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" и станет площадкой для обсуждения текущей повестки, обмена опытом и общения с единомышленниками и коллегами по цеху. Развитие малого и среднего бизнеса — одно из ключевых направлений в работе областного правительства и губернатора Дмитрия Азарова. Созданию комфортных условий для работы предприятий в регионе уделяется особое внимание.
В первый день работы форума, 26 мая, предприниматели смогут принять участие в мастер-классе Владимира Якубы, известного российского бизнес-тренера. Темой встречи станут "Продажи в новой реальности". Эксперт расскажет о самомотивации, анализе работы и живых звонков, мессенджерах и продажах в переписке и др.
В течение дня участники форума также смогут посетить встречи, посвященные маркетингу в новых условиях, медийной стратегии, коммуникационным барьерам, а также свежим трендам интернет-маркетинга.
Еще одной темой обсуждения станет работа на маркетплейсах. Спикерами встречи станут представители крупнейших игроков российского рынка электронной торговли: Яндекс.Маркет, OZON и Wildberries.
"Мы постарались сделать программу нашего традиционного бизнес-форума живой, интересной и полезной для всех категорий предпринимателей: от самозанятых, начинающих предпринимателей и представителей творческих индустрий до экспортеров и представителей компаний, готовых к упаковке франшизы, — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Мы обсудим актуальные вопросы, поговорим о выстраивании работы в новых реалиях и мерах поддержки бизнеса. Спикерами форума станут признанные эксперты федерального уровня, представители крупнейших компаний, опытные предприниматели региона. Я приглашаю предпринимателей нашего региона подавать заявки, присоединяться к событию и активно участвовать в мероприятиях форума".
Принять участие в региональном событии смогут предприниматели и самозанятые, зарегистрированные на территории Самарской области, а также сотрудники региональных компаний. Мероприятие пройдет в очном формате.
В дни работы форума также запланированы мастер-классы по продвижению своей продукции, работе в соцсетях, франшизе и масштабированию, повышению клиентоориентированности бизнеса. Пройдет целая серия практических семинаров по выбору рынка, проведению эффективных переговоров и др. Отдельный день — 1 июня — будет посвящен творческим индустриям. 2 июня запланирована пленарная сессия "Россия и мир. Новые возможности", участники которой обсудят актуальные инструменты поддержки предпринимателей, а также поиск алгоритмов действий для бизнеса в новых экономических условиях.
Подать заявку на участие и познакомиться с программой события можно по ссылке: forum.mybiz63.ru.
Последние комментарии
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей
Индустриальный парк «Преображенка» http://sv-bob.livejournal.com/581064.html