Дмитрий Азаров принял участие в фестивале "Пусть всегда будет детство" в Струковском саду

В среду, 1 июня, губернатор Дмитрий Азаров принял участие в мероприятиях в рамках празднования Международного дня защиты детей в Струковском саду. Здесь впервые в России совместно со студией "Союзмультфильм" был организован фестиваль "Пусть всегда будет детство".

На празднике, который продолжался в течение всего дня, работали тематические и интерактивные развлекательные площадки, концертные программы и показы любимых мультфильмов - каждый мог найти себе занятие по душе

На площадке детского технопарка, которую представлял Самарский областной центр детско-юношеского технического творчества, ребята осваивали техническое моделирование, робототехнику, а также знакомились с аттракционами виртуальной реальности.

На информационно-консультативной площадке мамы и папы могли получить консультацию психолога, логопеда. Также специалисты отвечали на вопросы, связанные с отдыхом и оздоровлением детей, с оформлением мер соцподдержки.

На площадке Самарского театра кукол мальчишки и девчонки смогли попробовать себя в роли актера или кукловода. А самые спортивные сдавали нормативы на площадке ГТО.

Здесь же, в Струковском саду, свои спортивные достижения демонстрировали юные баскетболисты. Среди них - баскетбольная команда Спортивной школы олимпийского резерва №1. Ребята одержали победу во Всероссийских соревнованиях по баскетболу среди юношей до 15 лет, которые проходили в Ижевске в мае.

Дмитрий Азаров поздравил спортсменов и тренера команды Юрия Добрынина, отметив, что ребята очень порадовали тренера, своих болельщиков и всех жителей региона.

Глава региона выразил надежду, что в будущем юные спортсмены пополнят ряды баскетбольного клуба "Самара".

"Парни, мы на вас надеемся. Вы - будущее нашего баскетбола, нашей команды. На вас уже равняются мальчишки и девчонки. Ждем вас в спорте высоких достижений, ждем вас в нашей команде, чтобы вновь баскетбольная Самара гремела на всю страну и далеко за пределами нашей великой Родины", - обратился к баскетболистам губернатор.

"Благодаря поддержке наших болельщиков, вашей, Дмитрий Игоревич, мы победили самых грозных соперников на этапе первенства Российской Федерации по баскетболу", - поблагодарил губернатора тренер команды Юрий Добрынин.

После общения с баскетболистами глава региона ознакомился с работой площадок фестиваля и вместе с депутатом Государственной думы РФ Александром Хинштейном, генеральным директором студии "Союзмультфтльм" Борисом Машковцевым принял участие в пресс-конференции, организованной детской телестудией "МоЕж-Тв". Ее команда состоит из воспитанников центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Иволга". Вопросы гостям задавали журналисты телестудии, а также юные спортсмены, юнармейцы, художники и создатели мультфильмов.

Активист детского Совета российского движения школьников Савелий Майоров спросил главу региона о профессиях, которые сейчас востребованы в регионе.

Отвечая на этот вопрос, губернатор напомнил ребятам, что в Самарской области аэрокосмический кластер промышленности является отраслевой региональной специализацией.

"Безусловно, наши предприятия, среди которых не только РКЦ "Прогресс", но и наш авиационный завод, наш знаменитый ПАО "Кузнецов", нуждаются в специалистах очень разного профиля: специалистах в области самолето- и ракетостроения, конструкторах двигателей, инженерах по эксплуатации оборудования, испытателях, - отметил глава региона. - Крайне перспективна, особенно в нынешний период развития нашей страны, сфера IT-технологий. Востребованность специалистов в этой сфере растет из года в год".

Не менее важны для региона химическая и нефтехимическая, машиностроительная, металлообрабатывающая отрасли, социальная сфера. Активно развивается творческий кластер, креативные индустрии.

"На территории нашей Самарской области человек в любой сфере может себя реализовать. У нас для этого есть все возможности, и мы будем продолжать их создавать. Это одна из главных целей развития нашей страны - дать возможность для самореализации каждому гражданину нашей великой Родины, возможность быть востребованным в обществе, приносить пользу своему городу, своему региону, своей стране и получать заслуженную оценку своего труда", - сказал Дмитрий Азаров.

"Выберите профессию, которая вам по душе, найдите свой путь, коллектив, в котором вы сможете развиваться. Я верю, что творческие люди рождаются везде в нашей стране, и мы будем делать все возможное, чтобы вы имели шанс проявить свои таланты", - добавил Борис Машковцев.

Студент Поволжского государственного колледжа Анатолий Избранов адресовал свой вопрос об информационной безопасности в сети Интернет и способах отличить достоверную информацию от лжи председателю комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александру Хинштейну.

Александр Хинштейн отметил, что главное - относиться ко всему, что написано в Интернете, критически, проверять факты.

"Очень важно, читая какие-то новости, не реагировать на них сразу, а сначала их проверить. Никогда не открывайте незнакомые вам IP-адреса и не переходите по незнакомым ссылкам. Не нажимайте кнопку "оплатить" или "принимаю", если вы не понимаете, что вы оплачиваете. И главное - понимать, что Интернет - это такая же реальная среда, как наша жизнь за его пределами. Все те правила, которых мы придерживаемся в обычной жизни, должны соблюдаться и в Сети", - дал совет ребятам депутат.

Степан Картунчиков рассказал о своей анимационной студии и пригласил губернатора и всех участников пресс-конференции подписаться на свой канал, а еще спросил главу региона о том, какие мультфильмы он любил смотреть в детстве.

Губернатор признался, что ему нравились рисованные советские мультфильмы, а также мультфильмы на историческую тематику. Также Дмитрий Азаров отметил, что мультфильмы сегодня, в том числе, являются тем культурном пространством, которое объединяет разные поколения людей, и очень важно, чтобы родители знакомили своих детей с этим миром.

А Борис Машковцев, в свою очередь, пригласил Степана побывать на студии "Союзмультфильм", узнать больше о процессе создания мультипликационных шедевров.

Воспитанник центра "Иволга" Алексей Герасимов спросил о том, кто для губернатора является примером, достойным уважения и подражания. В качестве такого примера глава региона назвал тех военнослужащих, которые сегодня, следуя заветам дедов и прадедов, людей героического поколения, вновь встали на защиту не только нашей страны, не только ДНР и ЛНР, но и всего мира от нацизма.

Участник отряда юнармейцев Максим Вавилов выступил с предложением установить памятник в честь наших героев специальной операции на Украине и передал папку с эскизом памятника.

"Очень важная инициатива. Считаю, мы обязаны это сделать. Это люди, которые заслуживают нашего глубочайшего уважения и благодарности. Те, кто сейчас там, и те, кто отдал свои жизни, отстаивая наши идеалы. Это правильная идея. Спасибо вам за нее", - поблагодарил губернатор, поддержав предложение юнармейцев.