Дмитрий Азаров провел совещание по развитию села Ширяево

В четверг, 2 июня, перед стартом туристического сезона губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел выездное совещание по вопросам развития отрасли и села Ширяево.

Напомним, с первых дней своей работы в должности главы региона Дмитрий Азаров уделяет этой территории особое внимание. Населенный пункт находится в Самарской Луке на правом берегу Волги в долине Ширяев Буерак. В Ширяево много природных памятников - горы Верблюд, Попова, Монастырская, Винный Ключ. Село считается жемчужиной Жигулей. Тысячи туристов со всей страны посещают штольни, завод купца Ванюшина, музей Репина.

Глава региона поставил задачу сохранения историко-культурной самобытности села, природных ландшафтов и в то же время улучшения качества среды, чтобы село развивалось и привлекало как можно больше туристов.

Глава Жигулевска Илья Сухих доложил, что в прошлом году выполнен ремонт дороги по улице Набережной, в порядок привели подъем до Поповой горы, организованы пешеходные маршруты и велодорожки, появились зоны отдыха. Свой облик начала обретать набережная. В этом году продолжится ее развитие: мощение, озеленение и установка малых архитектурных форм.

"От набережной до Волги мы планируем высаживать деревья, например, ивы, которые своими корнями будут укреплять берег. Таким образом мы поддержим естественную среду. А для украшения хотим привезти с каменоломни большие камни", - добавила архитектор Аделя Иваева.

Жители села обратили внимание губернатора на необходимость очистки берега Волги от камыша. "Раньше он здесь не рос, потому что вода стояла выше. Здесь был песчаный пляж, где люди купались и загорали", - рассказали ширяевцы и предложили углубить дно реки.

Та же ситуация и на Ерике. На реке есть старое гидросооружение, но через него вода из Волги долгое время не проходит, потому что специальные трубы выше, а уровень воды меньше. Дмитрий Азаров поручил ответственным министрам рассмотреть возможность строительства новых гидросооружений, укрепления берегов и очистки реки. "Подумайте и все тщательным образом проработайте, не затягивайте с этим", - акцентировал внимание участников выездного совещания глава региона.

Речь зашла и о строительстве причальной стенки. Иван Клементьев, технический директор компании, которая приступила к реализации проекта, отметил, что сейчас идет процесс получения всей необходимой разрешительной документации. "Мы планируем начать строительство в июне следующего года", - добавил он.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что основные работы необходимо выполнить уже этой осенью, а завершить - весной следующего года до начала навигации и туристического сезона. "Иначе мы потеряем летний сезон. А вы как инвестор вложите свои средства, а отдачу получите на год позже, - отметил глава региона и поручил министру транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивану Пивкину на постоянной основе сопровождать проект и оказывать содействие и помощь в получении разрешительной документации.

Губернатор также поручил руководителю министерства в ближайшее время провести совещания со всеми заинтересованными ведомствами и до конца месяца составить дорожную карту с указанием сроков получения необходимых документов и старта реализации проекта.

Жители Ширяево подняли и вопрос о необходимости создания современной лодочной станции на месте существующей стихийной, не имеющей должного оформления и документации. "Для местных жителей лодка - это жизненная необходимость, - подчеркнул губернатор, обращаясь к главе Жигулевска. - Надо встретиться и обсудить вопрос строительства станции, готовность предпринимателя вложить свои инвестиции в этот проект. Тем более что в Самарской области работает целый комплекс мер поддержки бизнеса, в том числе механизмы льготного кредитования, предоставления грантов. Пусть сделают соответствующую новому облику села лодочную станцию, модное место и для молодежи. Нужно к этому отнестись по-хозяйски".

Говоря о дальнейших планах развития Ширяево, Илья Сухих отметил, что уже в текущем году завершится проектирование визит-центра, который будет встречать туристов. "Параллельно мы формируем участок под его строительство. Его площадь составит порядка тысячи квадратных метров. Планируем установить светящуюся стелу на въезде и крупные буквы на берегу Волги с названием села", - добавил руководитель муниципалитета.

Вместе с тем Дмитрий Азаров отметил целый ряд недоработок, которые мешают восприятию Ширяево как современного привлекательного для туристов объекта. Это, в частности, касается инфраструктуры гостеприимства. Практически на въезде в Ширяево стоит кафе с неприглядным внешним видом.

"Оформление никуда не годится. Мы вкладываем колоссальные деньги, чтобы привести все вокруг в порядок, а вид кафе этому совершенно не соответствует", - обратился глава региона к владельцу. Напомним, еще в прошлом году хозяин кафе заверил губернатора, что перестроит здание, но не выполнил обещания. Дмитрий Азаров заявил: если в ближайшее время облик кафе не изменится, то руководство города будет искать новых инвесторов, готовых выполнять взятые на себя обязательства.

Речь зашла еще об одном объекте - каменном доме, который признан объектом культурного наследия. По нему никакого решения - о реставрации или консервации - до сих пор не принято. Губернатор поручил Илье Сухих изучить документы по зданию, выявить предмет охраны и найти решение по приведению его в порядок.

Коренные жители Ширяево отметили, что с теми, кто приезжает на лето, возникли разногласия по поводу благоустройства и строительства новых объектов - чаще всего они выступают против, подписывая различного рода петиции. Кроме того, в Сети есть значительное количество дезинформации - например, что село застроят многоэтажками.

"Это происходит из-за того, что люди плохо информированы о масштабных преобразованиях, которые направлены на развитие села, привлечение еще большего количества туристов", - уверен Дмитрий Азаров. По его мнению, в этом направлении недорабатывает администрация города.

"Вы можете зайти в каждый дом и рассказать обо всех проектах, - акцентировал внимание главы города губернатор. - Понятно, что местным жителям и тем, кто приезжает в Ширяево только на лето, небезразлична судьба села, им не все равно, что здесь будет. Необходимо выстроить коммуникации. Предлагаю каждыми выходными проводить дискуссионные площадки, обсуждения, беседы, встречи. Если нет своих специалистов, которые могут организовать дискуссию, - привлекайте из Самары, например, активистов движения "Том Сойер Фест".

Дмитрий Азаров вместе с участниками совещания осмотрели благоустроенную площадку у штолен и карьер, у которого своя интересная история. Раньше белый камень отсюда применялся в строительстве, а сегодня используется для реставрации исторических зданий. Представители компании рассказали, что камень, добытый в Ширяево, использовался при реконструкции Центрального выставочного зала "Манеж" в Москве.

Владельцы этого участка рассказали губернатору об идее организовать мастерскую для туристов, которые смогли бы познакомиться с процессом добычи камня и попробовать себя в роли горняков. Кроме того, часть карьера можно использовать в качестве арт-пространства для проведения различного рода мероприятий. Дмитрий Азаров поддержал инициативу и предложил разработать концепцию создания еще одной привлекательной для туристов площадки.

В Ширяево Дмитрий Азаров также встретился с председателем Регионального духовного управления мусульман Самарской области, муфтием Талипом хазратом Яруллиным и председателем попечительского совета культурно-исторического фонда "Булгарское наследие" Гумаром Батршиным. Вместе они прошли к стеле "Летящий барс" на Поповой горе, где в ближайшее время планируется установка памятного знака в честь 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Губернатору представили эскизный проект и план развития этой мемориальной территории.

В завершение выездного совещания губернатор выразил уверенность в том, что все намеченное будет воплощено в реальность. Дмитрий Азаров поручил как главе Жигулевска, так и министрам регионального правительства внимательным образом следить за выполнением всех работ. "Ширяево - это жемчужина Самарского края, которой нужно дать красивую огранку, чтобы село с каждым годом привлекало все больше туристов", - резюмировал руководитель области.