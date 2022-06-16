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Губернатор Власть и политика

Делегация Самарской области участвует в ПМЭФ со своим автопарком Lada

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 16 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская делегация участвует в Петербургском международном экономическом форуме со своим автопарком, состоящим из автомобилей Lada. Губернатор Дмитрий Азаров прибыл на площадку форума на личном автомобиле Lada Vesta Sport.

Фото: Андрей Савельев

"Я приехал на площадку форума на своей машине Lada Vesta Sport. На ней планирую поехать на совещание по развитию автомобильной промышленности России, которое проведет президент Владимир Владимирович Путин", — отвечая на вопросы СМИ, заявил Дмитрий Азаров. На тольяттинской Vesta Sport вместе с главой региона на совещание к президенту отправился глава АвтоВАЗа Максим Соколов.

Самарская инициатива сегодня была фактически поддержана и ключевыми спикерами форума. Так, глава Минфина Антон Силуанов предложил пересадить чиновников на Lada. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявил, что как чиновник готов, в том числе, ездить на отечественном автомобиле.

"Мы со своей стороны — команды АвтоВАЗа — можем только поддержать такую инициативу", — отметил президент АвтоВАЗа Максим Соколов.

"Это Самарская инициатива, и раз она поддержана на таком уровне — значит, так тому и быть. Сейчас отрасли требуется поддержка, и глава государства, как и прежде, уделяет этому особое внимание. Уверен, что на совещании также будут выработаны важные решения", — резюмировал глава региона.

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