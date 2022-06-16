Дмитрий Азаров принял участие в заседании комиссии Госсовета по направлению "Строительство, ЖКХ, городская среда"

В четверг, 16 июня, в рамках XXV Международного экономического форума в Санкт-Петербурге губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в заседании комиссии Государственного совета РФ по направлению "Строительство, ЖКХ, городская среда".

В совещании приняли участие заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, помощник президента РФ Игорь Левитин, министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, председатель комиссии Госсовета и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, руководители федеральных министерств, уполномоченных органов власти, представители научной школы, главы субъектов.

Глава самарского региона в ходе заседания высказал ряд предложений по повышению эффективности работы строительной отрасли и процессов импортозамещения, в частности, по ускоренной процедуре сертификации стройматериалов.

Помощник президента РФ Игорь Левитин отметил, что для решения амбициозной задачи, поставленной президентом страны, — впервые за всю историю России кардинально решить жилищный вопрос, — необходимо поддерживать ритмичную работу строительной отрасли и ЖКХ. Как отметил Игорь Левитин, это позволит обеспечить население доступным и качественным жильем, а также будет способствовать росту спроса на продукцию российских промышленных предприятий смежных отраслей, импортозамещению и в целом окажет существенное положительное влияние на экономику регионов, на занятость и доходы миллионов наших граждан.

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин подчеркнул важность повестки сегодняшнего заседания комиссии Госсовета.

"Исторически сложилось, что строительная отрасль в нашей стране является драйвером ее развития. Основная миссия стратегии — продолжить эту традицию и создать по-настоящему комфортные условия проживания и жизнедеятельности для наших граждан", — отметил вице-премьер правительства России.

Марат Хуснуллин особо отметил необходимость системных решений, так как они позволят вывести инфраструктуру на принципиально новый уровень и внесут вклад в обеспечение экономической и технологического суверенитета страны, что особо важно в условиях санкционного давления.

"Мы впервые подошли к программе развития строительной отрасли и ЖКХ как к системной межотраслевой программе, мы учитываем все виды строительства, увязывая ее с пространственным развитием, увязываем с финансовой системой, увязываем с условиями жизни каждого гражданина в каждом населенном пункте. То есть, это комплексная программа развития инфраструктуры для жизни человека. Ключевая задача — создание комфортных условий жизнедеятельности наших граждан", — подчеркнул вице-премьер России.

Президент Республики Татарстан, председатель комиссии Государственного совета РФ Рустам Минниханов доложил о ключевых направлениях развития ЖКХ и той огромной работе по исполнению решений, принятых по итогам заседания президиума Госсовета в 2019 году.

Также обсуждались вопросы жилищного строительства и мерах по поддержке строительной отрасли в нынешних экономических условиях. Так, в Самарской области благодаря совместной работе региональных и федеральных властей по развитию строительной отрасли в 2021 году удалось перевыполнить план по вводу жилья — 1 млн 803 тыс. квадратных метров. Это 106% от плана на 2021 год и 129% от фактических объемов за 2020 год.

Сегодня в Самарской области продолжается работа по поддержке строительной сферы. Так, продлена государственная программа семейной и льготной ипотеки, сокращено число процедур в строительстве с 96 до 31, унифицированы механизмы государственного строительного надзора, исключены излишние действия контролируемых лиц и многое другое. По инициативе губернатора Дмитрия Азарова в регионе создан реестр самарских производителей строительных материалов и оборудования для более активного сотрудничества с местными застройщиками.

Участники заседания рассмотрели перспективы реализации программы комплексного развития территорий жилой застройки (КРТ). Она направлена на развитие жилищного строительства, совершенствование механизмов расселения ветхого и аварийного жилья, эффективное использование потенциала внутригородских пространств. Программа КРТ уже реализуется в Самарской области. Основными территориями запуска первой очереди внедрения механизма КРТ стали 34 квартала, объединенные в 13 лотов. 18 мая была запущена первая процедура аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории первого квартала поселка Мехзавод в Красноглинском районе Самары.

Заседание комиссии прошло в рамках подготовки к заседанию президиума Государственного совета РФ по вопросу "О Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2023 года с прогнозом на период до 2035 года".

"Стройотрасль вносит весомый вклад в ВВП страны, сегодня это порядка 14,4 трлн рублей и 11% от общего ВВП. Для сохранения набранных темпов строительства, а также для адаптации отрасли к новым реалиям сегодня также рассматриваем Стратегию развития стройотрасли и ЖКХ. Одним из ключевых направлений Стратегии является улучшение жилищных условий. Сегодня это невозможно без внедрения инновационных технологий строительства, устранения административных барьеров, которые в свою очередь отражаются на продолжительности строительно-инвестиционного цикла, — подчеркнул глава Минстроя России Ирек Файзуллин. — Отдельно в Стратегии затрагивается вопрос развития кадрового потенциала отрасли, профессиональной трансформации, научной деятельности в строительстве. Особое внимание уделяется и современным тенденциям цифровой трансформации. Стратегией предусматривается комплексный подход в части решений по улучшению жилищных условий граждан. Кроме того, сформулированы условия для удовлетворения спроса на новое жилье, в том числе по ипотечным программам и ИЖС. Также определены мероприятия по модернизации и развитию сферы ЖКХ для улучшения ее состояния и обеспечения жителей коммунальными услугами высокого качества".

Среди инструментов для решения жилищного вопроса министр отметил развитие индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Стратегия развития стройотрасли и ЖКХ включает в себя комплекс мер, направленных на развитие индустриального способа строительства ИЖС. В 2021 году на территории Самарской области в рамках ИЖС введено 1048 тыс. кв. метров. Это 112% от факта ввода ИЖС за 2020 год.