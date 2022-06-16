Дмитрий Азаров принял участие в заседании комиссии Госсовета по направлению "Строительство, ЖКХ, городская среда"

В четверг, 16 июня, в рамках XXV Международного экономического форума в Санкт-Петербурге губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в заседании комиссии Государственного совета РФ по направлению "Строительство, ЖКХ, городская среда".
В совещании приняли участие заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, помощник президента РФ Игорь Левитин, министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, председатель комиссии Госсовета и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, руководители федеральных министерств, уполномоченных органов власти, представители научной школы, главы субъектов.
Глава самарского региона в ходе заседания высказал ряд предложений по повышению эффективности работы строительной отрасли и процессов импортозамещения, в частности, по ускоренной процедуре сертификации стройматериалов.
Помощник президента РФ Игорь Левитин отметил, что для решения амбициозной задачи, поставленной президентом страны, — впервые за всю историю России кардинально решить жилищный вопрос, — необходимо поддерживать ритмичную работу строительной отрасли и ЖКХ. Как отметил Игорь Левитин, это позволит обеспечить население доступным и качественным жильем, а также будет способствовать росту спроса на продукцию российских промышленных предприятий смежных отраслей, импортозамещению и в целом окажет существенное положительное влияние на экономику регионов, на занятость и доходы миллионов наших граждан.
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин подчеркнул важность повестки сегодняшнего заседания комиссии Госсовета.
"Исторически сложилось, что строительная отрасль в нашей стране является драйвером ее развития. Основная миссия стратегии — продолжить эту традицию и создать по-настоящему комфортные условия проживания и жизнедеятельности для наших граждан", — отметил вице-премьер правительства России.
Марат Хуснуллин особо отметил необходимость системных решений, так как они позволят вывести инфраструктуру на принципиально новый уровень и внесут вклад в обеспечение экономической и технологического суверенитета страны, что особо важно в условиях санкционного давления.
"Мы впервые подошли к программе развития строительной отрасли и ЖКХ как к системной межотраслевой программе, мы учитываем все виды строительства, увязывая ее с пространственным развитием, увязываем с финансовой системой, увязываем с условиями жизни каждого гражданина в каждом населенном пункте. То есть, это комплексная программа развития инфраструктуры для жизни человека. Ключевая задача — создание комфортных условий жизнедеятельности наших граждан", — подчеркнул вице-премьер России.
Президент Республики Татарстан, председатель комиссии Государственного совета РФ Рустам Минниханов доложил о ключевых направлениях развития ЖКХ и той огромной работе по исполнению решений, принятых по итогам заседания президиума Госсовета в 2019 году.
Также обсуждались вопросы жилищного строительства и мерах по поддержке строительной отрасли в нынешних экономических условиях. Так, в Самарской области благодаря совместной работе региональных и федеральных властей по развитию строительной отрасли в 2021 году удалось перевыполнить план по вводу жилья — 1 млн 803 тыс. квадратных метров. Это 106% от плана на 2021 год и 129% от фактических объемов за 2020 год.
Сегодня в Самарской области продолжается работа по поддержке строительной сферы. Так, продлена государственная программа семейной и льготной ипотеки, сокращено число процедур в строительстве с 96 до 31, унифицированы механизмы государственного строительного надзора, исключены излишние действия контролируемых лиц и многое другое. По инициативе губернатора Дмитрия Азарова в регионе создан реестр самарских производителей строительных материалов и оборудования для более активного сотрудничества с местными застройщиками.
Участники заседания рассмотрели перспективы реализации программы комплексного развития территорий жилой застройки (КРТ). Она направлена на развитие жилищного строительства, совершенствование механизмов расселения ветхого и аварийного жилья, эффективное использование потенциала внутригородских пространств. Программа КРТ уже реализуется в Самарской области. Основными территориями запуска первой очереди внедрения механизма КРТ стали 34 квартала, объединенные в 13 лотов. 18 мая была запущена первая процедура аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории первого квартала поселка Мехзавод в Красноглинском районе Самары.
Заседание комиссии прошло в рамках подготовки к заседанию президиума Государственного совета РФ по вопросу "О Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2023 года с прогнозом на период до 2035 года".
"Стройотрасль вносит весомый вклад в ВВП страны, сегодня это порядка 14,4 трлн рублей и 11% от общего ВВП. Для сохранения набранных темпов строительства, а также для адаптации отрасли к новым реалиям сегодня также рассматриваем Стратегию развития стройотрасли и ЖКХ. Одним из ключевых направлений Стратегии является улучшение жилищных условий. Сегодня это невозможно без внедрения инновационных технологий строительства, устранения административных барьеров, которые в свою очередь отражаются на продолжительности строительно-инвестиционного цикла, — подчеркнул глава Минстроя России Ирек Файзуллин. — Отдельно в Стратегии затрагивается вопрос развития кадрового потенциала отрасли, профессиональной трансформации, научной деятельности в строительстве. Особое внимание уделяется и современным тенденциям цифровой трансформации. Стратегией предусматривается комплексный подход в части решений по улучшению жилищных условий граждан. Кроме того, сформулированы условия для удовлетворения спроса на новое жилье, в том числе по ипотечным программам и ИЖС. Также определены мероприятия по модернизации и развитию сферы ЖКХ для улучшения ее состояния и обеспечения жителей коммунальными услугами высокого качества".
Среди инструментов для решения жилищного вопроса министр отметил развитие индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Стратегия развития стройотрасли и ЖКХ включает в себя комплекс мер, направленных на развитие индустриального способа строительства ИЖС. В 2021 году на территории Самарской области в рамках ИЖС введено 1048 тыс. кв. метров. Это 112% от факта ввода ИЖС за 2020 год.
Последние комментарии
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!
Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта
Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"
Цены растут на всё... В аптеке, за месяц, рост цен на папазол с 55 рублей до 118 (по скидке 99)...
Хорошая новость