Самарская область подписала соглашения о сотрудничестве с регионами ПФО на ПМЭФ-2022

В пятницу, 17 июня, на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге был подписан ряд соглашений между субъектами ПФО, утверждающий план мероприятий на ближайшие два года.

Самарская область зафиксировала взаимодействие в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах с Ульяновской, Саратовской областями и Республикой Марий Эл. Подписи под документами поставили губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, губернатор Ульяновской области Алексей Русских, врио губернатора Саратовской области Роман Бусаргин, врио главы Республики Марий Эл Юрий Зайцев.

Церемония подписания состоялась в присутствии полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова на стенде Самарской области.

"В текущей ситуации очень важно взаимодействовать, совместно решать вопросы, касающиеся поддержания объемов производства, производственных цепочек. Очень важно не только налаживать связи между промышленными предприятиями, но и выстраивать сотрудничество в других сферах: создания инфраструктуры, логистики, в области медицины", - отметил полпред, добавив, что подписанные сегодня соглашения помогут регионам в решении самых разных вопросов, а результаты выстроенного сотрудничества смогут ощутить на себе люди.

Дмитрий Азаров отметил, что Самарская область очень тесно взаимодействует с регионами-соседями. Налажено давнее сотрудничество с Ульяновской областью: регионы связаны тысячами судеб людей, которые живут, работают, учатся, имеют родных и близких в этих соседних областях. Глава Самарской области поблагодарил Алексея Русских за партнерство в рамках научно-образовательного центра.

"Сегодня межрегиональный научно-образовательный центр "Инженерия будущего" стал драйвером не только импортозамещения сегодняшних технологий, но и внедрения технологий будущего. И здесь в рамках форума мы также обсудили это с нашими партнерами", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Алексей Русских, в свою очередь, отметил, что Самарскую и Ульяновскую области связывают прочные торгово-экономические отношения: многие предприятия, расположенные в соседних регионах, работают в кооперации.

"Прежде всего, это АвтоВАЗ, на который работают десятки предприятий Ульяновской области. И мы с нетерпением ждем, когда он заработает на полную мощь. Есть и масса других предприятий с экономическими связями. И в наше время, я считаю, нужно особое внимание уделить сплочению регионов, поиску партнерства между ними", - сказал губернатор Ульяновской области.

Также он напомнил, что было принято решение о возобновлении сообщения между регионами по Волге, что еще теснее свяжет субъекты РФ.

Большое количество совместных проектов, выстроенные бизнес-цепочки связывают Самарскую и Саратовскую области. "Бизнес саратовский работает в Самарской области. Самарский бизнес работает в Саратовской области, - сказал о сотрудничестве регионов Дмитрий Азаров. - И этот форум фиксирует целый ряд новых проектов, которые устанавливают дополнительные экономические связи между нашими регионами. И конечно же, обмен в сфере культуры, здравоохранения, образования, который есть уже в рамках этого плана, мы будем развивать".

Врио губернатора Саратовской области Роман Бусаргин выразил уверенность, что соглашение придаст новый импульс сотрудничеству между регионами и обеспечит существенный экономический эффект для всех областей.

Велики перспективы взаимодействия Самарской области и Республики Марий Эл, в том числе обсуждается сотрудничество в рамках научно-образовательного центра, взаимодействие в сфере развития туризма. "Будем развивать и сотрудничество в социально-экономической сфере", - заверил врио главы Республики Марий Эл Юрий Зайцев.

Еще одно соглашение, закрепляющее уже существующее сотрудничество, подписано сегодня между Самарской и Нижегородской областями. В знак взаимного партнерства губернаторы Дмитрий Азаров и Глеб Никитин подписали документы поочередно на двух стендах регионов.

Также губернатор Самарской области провел нижегородскому коллеге экскурсию по стенду нашего региона, где представлены "Умная дорога", макет развития территории стадиона, инновационная дверь и VR-путешествие на уникальную выставку бабочек.

Губернатор Самарской области поблагодарил коллег-губернаторов за партнерство и подчеркнул, что в нынешних особых условиях такое межрегиональное сотрудничество несет новый потенциал роста, открывает новые возможности.

"Мы с коллегами сейчас работаем над программой импортозамещения, выстраиваем новые логистические цепочки. И подписанные сегодня соглашения будут способствовать решению этой задачи", - выразил уверенность Дмитрий Азаров.

Игорь Комаров отметил успехи Самарской области на международном экономическом форуме.

"Радуют результаты форума, и Самарская область действительно хорошо подготовилась, хорошо спланировала свою работу, - подчеркнул полномочный представитель президента в ПФО. - Самарская область имеет особое значение для ПФО в разных отраслях, особенно в автопроме".

Полпред напомнил о прошедшем вчера совещании по вопросам развития автопрома, которое провел президент РФ Владимир Путин. Обсуждение текущей ситуации в российском автопроме было начато с крупнейшего предприятия Самарской области - АвтоВАЗа. Активно участвовали в обсуждении Дмитрий Азаров и руководство АвтоВАЗа.

Игорь Комаров выразил уверенность, что все проблемы, с которыми сталкивается предприятие, будут решены: уже сегодня формируются планы и есть хорошие перспективы для того, чтобы предприятие вышло на новый этап развития.

Глава Самарской области поблагодарил полпреда за помощь и внимание к региону, за погруженность в вопросы, связанные с АвтоВАЗом, а также за создание условий и организацию взаимодействия между субъектами ПФО, благодаря чему стало возможным и подписание сегодняшних соглашений.