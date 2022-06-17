Самарская область первая в России реализует проект "Социальный координатор"

В пятницу, 17 июня, правительство Самарской области, Агентство стратегических инициатив и АНО "Благотворительная служба поиска медицинской помощи "Верное направление" на Петербургском международном экономическом форуме заключили трехстороннее соглашение о реализации проекта "Социальный координатор".

Документ подписали губернатор Дмитрий Азаров, генеральный директор АСИ Светлана Чупшева и руководитель некоммерческой организации Антон Яремчук.

Цель проекта — оказание помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Среди ключевых направлений деятельности — медицинская помощь, уход на дому, содействие в трудоустройстве и получении образования, а также — создание доступной среды. Самарская область стала первым регионом в России, где будет реализован проект.

"Люди действительно обращаются за помощью в разных ситуациях. Я очень признателен Агентству стратегических инициатив, лично Светлане Витальевне, за наше сотрудничество. АСИ нам подсказывает массу идей –как новых, так и готовых к реализации, апробированных в других регионах страны кейсов. Многим из того, что размещено в библиотеке АСИ, мы пользуемся, внедряем на территории региона. — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Мы готовы быть пилотной площадкой. "Социальный координатор", на мой взгляд, должен стереть межведомственные границы. Потому что для конкретной семьи зачастую непросто найти, какие меры поддержки есть в сфере образования, здравоохранения, предпринимательства, а у нас обороты набирает социальный контракт. И такой "социальный координатор" — это еще один шаг к той семье, которая нуждается в помощи. По всем направлениям жизни человека, семьи он будет предоставлять помощь, услуги, оказывать содействие, давать дополнительную информацию о тех возможностях, которые сегодня существуют в нашем регионе благодаря мерам поддержки, определенных ррезидентом страны Владимиром Путиным и федеральным Правительством".

"По поручению президента РФ мы реализуем национальную социальную инициативу в субъектах страны, целью которой является повышение качества жизни людей через улучшение услуг в социальной сфере — это образование, здравоохранение, социальная поддержка. Самарская область — один из первых регионов, который принимает участие в абсолютно новом для нашей страны проекте в формате помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации", — подчеркнула Светлана Чупшева.

По словам руководителя АСИ, этот проект позволит людям не просто получить консультацию, но и найти, привлечь необходимые ресурсы для решения трудной жизненной ситуации как в государственной системе, так в НКО, благотворительных фондах и с привлечением бизнеса. "Мы готовы очень быстро и оперативно помочь конкретному человеку, конкретной семье в Самарской области благодаря такому новому формату поддержки, — уверена Светлана Чупшева. — Мы надеемся, что этот проект станет федеральным и к нему присоединятся другие субъекты России. Но очень важно сейчас отработать вместе с Самарской областью все маршруты, запросы, с которыми люди обращаются, понять, как нам помощь сделать системной, обеспечив межведомственное взаимодействие и привлекая на системной основе необходимые ресурсы".

"Мы будем принимать звонки, уточняя все необходимые потребности, сразу же выяснять, входит ли тот или иной случай в программу госгарантий, можно ли эту помощь получить за счет государства. Если нет — подключать ресурсы благотворительных фондов, некоммерческих и коммерчески организаций, которые смогут помочь людям. Самое главное — объединить ресурсы вокруг людей, для которых важно решение конкретной жизненной ситуации", — рассказал о принципах работы социальных координаторов Антон Яремчук.

Дмитрий Азаров выразил уверенность в том, что пилотный проект будет успешно реализован в Самарской регионе. АСИ "Надеюсь, что благодаря этому проекту межведомственные границы станут прозрачными для конкретного человека, проживающего на территории Самарской области, — отметил губернатор. — Мы с удовольствием берем те наработки, которые есть в АСИ. Это залог опережающего развития нашего региона".