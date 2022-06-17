16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарская область первая в России реализует проект "Социальный координатор" Самарская область закрепилась в ТОП-10 рейтинга инвестклимата АСИ Самарская область подписала соглашения о сотрудничестве с регионами ПФО на ПМЭФ-2022 На ПМЭФ-2022 Самарская область представила гоночную Lada Vesta NG Дмитрий Азаров принял участие в заседании комиссии Госсовета по направлению "Строительство, ЖКХ, городская среда"

Губернатор Власть и политика

Самарская область первая в России реализует проект "Социальный координатор"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 17 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 19
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 17 июня, правительство Самарской области, Агентство стратегических инициатив и АНО "Благотворительная служба поиска медицинской помощи "Верное направление" на Петербургском международном экономическом форуме заключили трехстороннее соглашение о реализации проекта "Социальный координатор".

Фото: Светлана Осьмачкина

Документ подписали губернатор Дмитрий Азаров, генеральный директор АСИ Светлана Чупшева и руководитель некоммерческой организации Антон Яремчук.

Цель проекта — оказание помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Среди ключевых направлений деятельности — медицинская помощь, уход на дому, содействие в трудоустройстве и получении образования, а также — создание доступной среды. Самарская область стала первым регионом в России, где будет реализован проект.

"Люди действительно обращаются за помощью в разных ситуациях. Я очень признателен Агентству стратегических инициатив, лично Светлане Витальевне, за наше сотрудничество. АСИ нам подсказывает массу идей –как новых, так и готовых к реализации, апробированных в других регионах страны кейсов. Многим из того, что размещено в библиотеке АСИ, мы пользуемся, внедряем на территории региона. — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Мы готовы быть пилотной площадкой. "Социальный координатор", на мой взгляд, должен стереть межведомственные границы. Потому что для конкретной семьи зачастую непросто найти, какие меры поддержки есть в сфере образования, здравоохранения, предпринимательства, а у нас обороты набирает социальный контракт. И такой "социальный координатор" — это еще один шаг к той семье, которая нуждается в помощи. По всем направлениям жизни человека, семьи он будет предоставлять помощь, услуги, оказывать содействие, давать дополнительную информацию о тех возможностях, которые сегодня существуют в нашем регионе благодаря мерам поддержки, определенных ррезидентом страны Владимиром Путиным и федеральным Правительством".

"По поручению президента РФ мы реализуем национальную социальную инициативу в субъектах страны, целью которой является повышение качества жизни людей через улучшение услуг в социальной сфере — это образование, здравоохранение, социальная поддержка. Самарская область — один из первых регионов, который принимает участие в абсолютно новом для нашей страны проекте в формате помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации", — подчеркнула Светлана Чупшева.

По словам руководителя АСИ, этот проект позволит людям не просто получить консультацию, но и найти, привлечь необходимые ресурсы для решения трудной жизненной ситуации как в государственной системе, так в НКО, благотворительных фондах и с привлечением бизнеса. "Мы готовы очень быстро и оперативно помочь конкретному человеку, конкретной семье в Самарской области благодаря такому новому формату поддержки, — уверена Светлана Чупшева. — Мы надеемся, что этот проект станет федеральным и к нему присоединятся другие субъекты России. Но очень важно сейчас отработать вместе с Самарской областью все маршруты, запросы, с которыми люди обращаются, понять, как нам помощь сделать системной, обеспечив межведомственное взаимодействие и привлекая на системной основе необходимые ресурсы".

"Мы будем принимать звонки, уточняя все необходимые потребности, сразу же выяснять, входит ли тот или иной случай в программу госгарантий, можно ли эту помощь получить за счет государства. Если нет — подключать ресурсы благотворительных фондов, некоммерческих и коммерчески организаций, которые смогут помочь людям. Самое главное — объединить ресурсы вокруг людей, для которых важно решение конкретной жизненной ситуации", — рассказал о принципах работы социальных координаторов Антон Яремчук.

Дмитрий Азаров выразил уверенность в том, что пилотный проект будет успешно реализован в Самарской регионе. АСИ "Надеюсь, что благодаря этому проекту межведомственные границы станут прозрачными для конкретного человека, проживающего на территории Самарской области, — отметил губернатор. — Мы с удовольствием берем те наработки, которые есть в АСИ. Это залог опережающего развития нашего региона".

Гид потребителя

Последние комментарии

Yuri Moiseev 25 апреля 2022 07:46 Дмитрий Азаров поручил разработать комплекс мер поддержки для дачников Самарской области

Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!

М С 18 марта 2022 03:43 Дмитрий Азаров: В Самаре до 40% трамваев не выходило на линию

Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта

Владимир безфамильный 15 марта 2022 02:45 Дмитрий Азаров: "Необходимо незамедлительно реагировать на рост цен продовольственных товаров"

Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"

brat Goronflo 14 марта 2022 20:01 Дмитрий Азаров: "Необходимо незамедлительно реагировать на рост цен продовольственных товаров"

Цены растут на всё... В аптеке, за месяц, рост цен на папазол с 55 рублей до 118 (по скидке 99)...

Joe Brebeanu 07 марта 2022 05:15 В бюджете Самарской области есть средства на непредвиденные расходы в условиях санкций

Хорошая новость

Фото на сайте

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3