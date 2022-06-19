В воскресенье, 19 июня, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил врачей и медсестер региона с Днем медицинского работника.
"Уважаемые работники и ветераны здравоохранения! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! В последние годы в условиях борьбы с короновирусной инфекцией мы особенно остро прочувствовали, насколько важна для сбережения общественного здоровья, для каждого из нас четкая и эффективная работа отрасли, которую вы представляете", — отметил глава региона.
Он подчеркнул, что больше двух лет работая на пределе человеческих возможностей, наши врачи, медсестры, младший медперсонал, водители самоотверженно выполняли свой профессиональный долг, и в самых трудных ситуациях с риском для собственной жизни приходили на помощь людям. Проявляли героизм, мужество, невероятную силу воли, заслужив самую искреннюю благодарность и уважение наших земляков.
"Несмотря на колоссальные сложности, связанные с противодействием пандемии, мы продолжили развитие региональной системы здравоохранения. В прошлом году по поручению президента Владимира Путина в Самарской области началась реализация программы модернизации первичного звена здравоохранения, на которое пришелся основной удар COVID-19. Общими усилиями мы сумели принять выверенные, сфокусированные решения, чтобы защитить здоровье наших граждан и выполнить запланированные показатели национального проекта "Здравоохранение", реализуемого по инициативе главы государства", — напомнил Дмитрий Азаров.
"От имени жителей нашей губернии хочу от всей души поблагодарить вас за нелегкий, требующий высочайшей самоотдачи труд, за ваше внимание и заботу, за то, что вы всегда на посту, готовы помогать и защищать. Уверен, вместе мы сделаем все необходимое для того, чтобы каждый человек, нуждающийся в медицинской помощи, получал ее своевременно и в полном объеме. Позвольте пожелать вам успехов в выполнении вашей благородной миссии! Крепкого здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким!", - поздравил работников здравоохранения губернатор.
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