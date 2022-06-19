Дмитрий Азаров: "Крылья Советов" продлили контракт с Игорем Осинькиным до 2025 года

Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" продлил контракт с главным тренером Игорем Осинькиным. Об этом в субботу, 18 июня, сообщил губернатор Дмитрий Азаров на официальной странице ВКонтакте.

"Только что переговорил с Игорем Витальевичем Осинькиным, главным тренером "Крыльев Советов". И хочу поделиться с вами хорошей новостью. Игорь Витальевич и клуб продлили отношения: подписан контракт до 2025 года", - сообщил губернатор.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что это очень важное кадровое решение. Именно с таким тренером самарские "Крылья" добиваются достойных результатов.

"Это долгосрочное сотрудничество замечательного тренера с нашим клубом. Именно Игорь Витальевич Осинькин — конструктор наших побед. Именно он поставил ту игру самой молодой, самой российской команде РПЛ, в которую влюбились болельщики "Крыльев Советов" и болельщики из других регионов нашей страны", - отметил глава региона.

Губернатор считает, что именно с Игорем Осинькином клуб прогрессирует и добивается всех поставленных задач: "Напомню, что в предыдущем сезоне ставили задачу выйти в РПЛ и в только что завершившемся сезоне быть в десятке. Задачу перевыполнил, оказавшись в верхней части турнирной таблицы, заняв восьмое место. Стал чемпионом Поволжья. И я очень рад, что наш клуб будет в дальнейшем прогрессировать с этим замечательным тренером".