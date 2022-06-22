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Дмитрий Азаров принял участие в акции "Огненные картины войны"

САМАРА. 22 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ночь с 21 на 22 июня на пл. Куйбышева волонтеры создали "Огненную картину войны". Легендарный Ил-2 и слова "Самара помнит" выложили из 30 тыс. свечей. Вместе с земляками в акции принял участие Дмитрий Азаров.

"Мы зажигаем свечу памяти. Зажигаем в память о погибших воинах, доблестно защищавших нашу Родину, все, что нам дорого и свято. В память о тех, кто погиб на полях сражений, и тех, кто стал победителем, а после Победы восстанавливал нашу страну из руин", — сказал губернатор.

Дмитрий Азаров подчеркнул особую роль столицы региона, где ковалось оружие Победы. Труженики тыла выпустили десятки тысяч самолётов ИЛ-2.

Губернатор отметил: наши земляки вновь встали на защиту мира от нацизма: "Верные присяге и священному долгу перед поколением победителей, они делают все для того, чтобы наша страна жила мирно и освобождение мира от нацизма стало действительно окончательным. Мы зажигаем свечи и в поддержку наших доблестных воинов".

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