Дмитрий Азаров принял участие в акции "Огненные картины войны"

В ночь с 21 на 22 июня на пл. Куйбышева волонтеры создали "Огненную картину войны". Легендарный Ил-2 и слова "Самара помнит" выложили из 30 тыс. свечей. Вместе с земляками в акции принял участие Дмитрий Азаров.
"Мы зажигаем свечу памяти. Зажигаем в память о погибших воинах, доблестно защищавших нашу Родину, все, что нам дорого и свято. В память о тех, кто погиб на полях сражений, и тех, кто стал победителем, а после Победы восстанавливал нашу страну из руин", — сказал губернатор.
Дмитрий Азаров подчеркнул особую роль столицы региона, где ковалось оружие Победы. Труженики тыла выпустили десятки тысяч самолётов ИЛ-2.
Губернатор отметил: наши земляки вновь встали на защиту мира от нацизма: "Верные присяге и священному долгу перед поколением победителей, они делают все для того, чтобы наша страна жила мирно и освобождение мира от нацизма стало действительно окончательным. Мы зажигаем свечи и в поддержку наших доблестных воинов".
Последние комментарии
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!
Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта
Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"
Цены растут на всё... В аптеке, за месяц, рост цен на папазол с 55 рублей до 118 (по скидке 99)...
Хорошая новость