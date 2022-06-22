В День памяти и скорби Дмитрий Азаров вручил Ордена Мужества родным героев спецоперации на Украине

22 июня, в День памяти и скорби, губернатор Дмитрий Азаров по поручению президента Владимира Путина вручил высокие государственные награды — Ордена Мужества семьям военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции по защите Донбасса.

"Очень непросто подобрать слова поддержки. Вы потеряли своих отцов, детей, мужей. Вся страна вместе с вами сегодня скорбит и молится за защитников Отечества. И конечно же, наши самарские люди сегодня с благодарностью вспоминают имена павших героев, — обратился Губернатор, обращаясь к семьям героев. — Они отдали свои жизни, чтобы над Россией, над нашей Самарской землей было мирное небо. Они выполнили свой воинский долг, свой гражданский долг, они остались до конца верны присяге, заветам прадедов, которые когда-то защищали этот мир от нацизма. Им пришлось это повторить".

Глава региона заверил, что будет сделано все, чтобы память о защитниках Отечества сохранилась и была увековечена на Самарской земле, в сердцах и памяти всех жителей области.

"Будьте уверены, я лично, Правительство Самарской области и абсолютное большинство земляков готовы прийти к вам на помощь, подставить плечо. Мы сделаем все, чтобы дети павших героев получили должное образование, должную поддержку от государства на всех этапах становления. Чтобы они знали и гордились их подвигами", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Орденами Мужества были награждены (посмертно) старший лейтенант Александр Брячнев, старший лейтенант Иван Фролов, старший сержант Владимир Зинкин, старший сержант Александр Недопекин, младший сержант Алексей Посметухин, ефрейтор Станислав Гореликов, ефрейтор Григорий Ларин, ефрейтор Рамис Насыров, ефрейтор Николай Уманцев, рядовой Андрей Корнилов, рядовой Артем Феоктистов. Награды были вручены семьям героев, павших смертью храбрых.

"Мы познакомились через Интернет, когда он был в командировке. И когда поженились, он почти сразу уехал в командировку. Такая судьба у жен военных: все время ждешь его возвращения из командировки или с учений. Он был самый замечательный муж, любящий и заботливый папа, очень верный, преданный, душа компании, человек, который всегда готов прийти на помощь", — рассказывает о своем погибшем супруге Николае Уманцеве вдова Елена.

Дочери Николая и Елены сейчас 3 года. "Вместе с дочкой мы каждый день вспоминаем его, молимся за него и за каждого погибшего воина, за каждого, кто еще находится там переживаем как за родного. Ребята, возвращайтесь домой целыми и невредимыми. И спите спокойно, наши герои, которых мы проводили", — говорит Елена Уманцева.

Младшей дочери рядового Андрея Корнилова Марине сейчас 16 лет, она хочет стать военнослужащей — военным юристом. Старшая дочь Екатерина в этом году закончила 11 класс и поступает в медицинский университет, мечтает стать военным медиком. "Хочу приносить пользу людям. Чувствую, что это мое призвание", — признается девушка.

"Несмотря на трагедию, которая коснулась нашей семьи, мы поддерживаем проведение спецоперации и желаем нашим военнослужащим вернуться с Победой, живыми и здоровыми, — подчеркнула мать девочек, Марина Корнилова. — Огромное спасибо военнослужащим, добровольцам, которые отправляются сейчас защищать мирное небо над нами. Мы надеемся, что эта смерть была не зря, что будет Победа над нацизмом. Мирное небо, спокойная жизнь — это не просто данность, которая у нас есть. Это подвиг, который граничит ежеминутно с риском для жизни. Подвиг наших военнослужащих, которые стоят на границе, охраняют нашу спокойную жизнь. Мы должны быть благодарными, помнить об этом, и каждый должен внести вклад в развитие и процветание нашей страны. Это долг каждого из нас".

Общаясь с семьями погибших, губернатор рассказал, что нацелил все муниципальные образования, социальные службы на всестороннюю помощь членам семей защитников Родины по самым разным вопросам — будь то медицинская помощь, вопросы социальной поддержки, жилищно-коммунального хозяйства, устройство детей в образовательные учреждения.

Глава региона дал членам семей свой личный номер телефона и попросил обращаться и непосредственно к нему, когда понадобится помощь. "Я хочу, чтобы вы были уверены: мы готовы помогать во всем, что необходимо", — подчеркнул он.

От лица Министерства обороны РФ военный комиссар Самарской области полковник Алексей Вдовин обратился к собравшимся, поблагодарив за мужество и заверив в свою очередь, что все вопросы по выплатам, обеспеченности жильем будут решены своевременно.

22 июня, День памяти и скорби — особый день для нашей страны. В этот день в Самарской области проводятся памятные мероприятия. На Площади Славы в Самаре по традиции проходит церемония возложения цветов к Вечному Огню и горельефу "Скорбящей Матери-Родине", в которой принимают участие кадровые военные, представители органов власти, духовенства, молодежных организаций, ветераны.

Глава региона возложил цветы к Вечному огню вместе с семьями погибших в ходе спецоперации героев.

"В этот день произошла огромная трагедия. Наша страна подверглась вероломному нападению фашистской Германии. Война унесла 27 млн жизней советских людей. И конечно, никто из нас не думал, что фашизм вновь может поднять голову на постсоветском пространстве. Но к сожалению, это произошло. Я уверен, что доблестные защитники, которые пали смертью храбрых, воспитывались на подвигах героев Великой Отечественной. Они выполнили свой долг и до конца остались верны идеалам нашей страны. Верны памяти наших героев, повторили их подвиг", — сказал губернатор.

Память павших воинов почтили минутой молчания.